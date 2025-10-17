Francouzský premiér Lecornu přežil hlasování o nedůvěře
Francouzský premiér Sebastien Lecornu přežil první ze dvou čtvrtečních hlasování o nedůvěře v parlamentu poté, co slíbil, že pozastaví spornou penzijní reformu prezidenta Emmanuela Macrona.
Návrh, který podala krajně levicová strana Francie neskloněná (LFI), získal 271 hlasů, což je méně než 289 hlasů potřebných ke svržení týden staré vlády.
Druhý návrh, předložený krajně pravicovým Národním sdružením a považovaný za méně průchodný, také neprošel.
Lecornuova nabídka zmrazit penzijní reformu až do doby po prezidentských volbách v roce 2027 zviklala socialisty a poskytla Macronově centristické alianci tenké záchranné lano v hluboce rozděleném Národním shromáždění.
Zatímco výsledek ušetří okamžitý pád vlády, zdůrazňuje křehkost Macronovy administrativy v polovině jeho posledního funkčního období, protože opoziční strany na levici i pravici pokračují v testování jejího parlamentního přežití.
Očekává se, že zákonodárci budou nyní debatovat o novém úsporném rozpočtu, který odbory již kritizovaly jako nespravedlivý vůči důchodcům. Odborová skupina Generální konfederace práce již svolala protesty na 6. listopadu.
Analytici považují Lecornuovo přežití za Macronovu poslední šanci stabilizovat své druhé funkční období, které trvá do roku 2027. Prezidentova autorita byla oslabena hlubokými rozpory v parlamentu, kde žádný blok nemá většinu - a vytváření koalic je ve Francii stále vzácné.
