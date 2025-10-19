Agentura v Gaze uvádí, že při izraelských útocích zahynulo 11 lidí, zatímco izraelská armáda potvrzuje, že zahájila „vlnu útoků“
Pozn. red.: Přinášíme další informace z Blízkého východu, protože česká média, především ČT, je zkreslují nebo vynechávají podstatná fakta
Izraelské letecké útoky se zaměřují na jižní část Gazy poté, co izraelské síly obvinily Hamás z útoků na své vojáky. Hamás tvrdí, že izraelská obvinění jsou nepravdivá a bezdůvodná.
Agentura civilní obrany uvádí, že při izraelských útocích na Gazu zahynulo nejméně 11 Palestinců, včetně civilistů, kteří našli útočiště ve škole.
Příměří je na pokraji úplného kolapsu, protože izraelská armáda oznámila, že zahájila útoky v reakci na „flagrantní porušení“ dohody ze strany Hamásu.
Hamás tvrdí, že nalezl tělo dalšího rukojmího, a varuje, že izraelské útoky by mohly bránit jeho předání.
Skupina varovala, že jakékoli eskalace ze strany Izraele by mohly narušit úsilí o obnovu, poté co Izrael potvrdil, že provedl letecké údery a dělostřeleckou palbu na cíle v jižní Gaze uprostřed obnovených sporů o porušení příměří.
Driving on the road from Gaza City to Khan Younis yesterday. pic.twitter.com/gDGGIm5VM1— Tom Fletcher (@UNReliefChief) October 19, 2025
Šéf humanitární pomoci OSN Tom Fletcher zveřejnil na sociálních médiích záběry ze své návštěvy Khan Younis, které ukazují rozsáhlou devastaci po izraelské vojenské kampani v jižní části města Gaza.
Fletcherovo video navazuje na týdenní misi v Egyptě, na hraničním přechodu Rafah a ve střední části Gazy.
Ve svém příspěvku Fletcher popsal rozsah devastace jako „ohromující“ a dodal: „Na Gazu vás nic nepřipraví – rozsah zničení, hustota ztrát, tichá odolnost v očích lidí.“
Řekl, že navzdory příměří „každý centimetr vypráví příběh o ztrátě ... Gaza je pustina. Silnice jsou ucpané troskami.“
Fletcher, který koordinuje konvoje s humanitární pomocí přes Egypt, vyzval světové lídry, aby udrželi humanitární pomoc v chodu: „Dlužíme to těm, kteří tolik vytrpěli, abychom překonali cyklus krutosti, teroru a pomsty.“
Izrael pozastaví dodávky pomoci do Gazy až do odvolání
Izrael pozastaví dodávky pomoci do Gazy až do odvolání, informovalo v neděli několik izraelských médií poté, co vláda obvinila Hamás z porušení dohody o příměří.
Dohoda o příměří zavazovala Izrael k tomu, že každý den vpustí do Gazy 600 nákladních vozidel s pomocí.
Izrael snížil tento počet na polovinu, protože obvinil Hamás z porušení dohody tím, že nevrátil včas všechny zemřelé rukojmí.
Dosud také odmítá znovu otevřít klíčový hraniční přechod Rafah, jediný přístupový bod, který není výlučně kontrolován Izraelem.
Křehké příměří v Gaze se v neděli přiblížilo k úplnému kolapsu uprostřed obnovených izraelských leteckých útoků v celé Gaze, včetně měst Rafah a Beit Lahia, při nichž bylo zabito a zraněno několik Palestinců. Izrael tvrdí, že útoky byly reakcí na střelbu Hamásu a raketové granáty proti jeho vojákům v Rafahu. Hamás uvedl, že o žádných incidentech nebo střetech v Rafahu neví, a obvinil Izrael z úmyslné eskalace. Tyto události představují dosud největší zkoušku příměří zprostředkovaného USA.
Benjamin Netanjahu nařídil „rozhodné kroky“ v celé Gaze v reakci na střety a setkal se s ministrem obrany Israelem Katzem a šéfy zpravodajských služeb, aby jim dal pokyn k útokům na „teroristické cíle“. IDF uvedla, že její síly demontují tunely a „eliminují hrozby“ v Rafahu, a popsala dnešní násilí jako „flagrantní porušení“ dohody o příměří.
Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že při izraelských leteckých útocích na území v neděli zahynulo nejméně 11 lidí, z toho šest na severu, zatímco Izrael prohlásil, že po útocích na své jednotky v Rafahu a Beit Lahii může provést další útoky.
Izraelský ministr obrany varoval, že Hamás „zaplatí vysokou cenu“ za jakékoli další porušení příměří, a uvedl, že izraelské jednotky budou reagovat „stále přísněji“, pokud útoky budou pokračovat. Jeho komentáře přicházejí uprostřed známek toho, že část izraelské vlády ztrácí trpělivost s příměřím.
Hamas tvrdí, že lokalizoval tělo dalšího izraelského rukojmího, a uvedl, že má v úmyslu předat ostatky Izraeli, pokud to „podmínky v terénu dovolí“. Skupina varovala, že pokračující letecké údery a ostřelování takový převoz znemožní. IDF tvrdí, že Hamás porušuje dohodu o příměří tím, že zadržuje těla rukojmích. Hamás ovšem nemá techniku, jíž odstranit trosky vybombardovaných budov, pod nimiž jsou mrtvoly rukojmích, Izrael ji odmítá dodat.
Vysocí izraelští politici vyjadřují rostoucí skepsi ohledně budoucnosti příměří. Ministři tvrdé linie Amichai Chikli a Avi Dichter uvedli, že Izrael nemůže koexistovat s Hamásem, zatímco vůdce opozice Yair Golan vyzval k „rozhodné reakci“ a obvinil Netanjahuovu vládu, že „nenastavila nová pravidla hry“.
Hamás odmítl prohlášení amerického ministerstva zahraničí, které skupinu obvinilo z plánování bezprostředního útoku v Gaze, a označil toto obvinění za „falešné“ a „v souladu s zavádějící izraelskou propagandou“.
Hraniční přechod Rafah mezi Gazou a Egyptem zůstane uzavřen „do odvolání“, uvedl Izrael poté, co palestinská ambasáda v Káhiře oznámila, že jediná brána území do vnějšího světa – a klíč k dodávkám pomoci do zničeného území – bude v pondělí znovu otevřena.
Izraelci o těchto útocích předem informovali Washington, ale nutně nepožádali o povolení. Nikdo se nechce vracet k totální válce, ale Izraelci potřebovali vyslat Hamásu signál, že nebudou akceptovat žádné porušení dohody a že v případě potřeby budou ochotni kdykoli se vrátit k bojům.
Probíhají také rozhovory mezi izraelskými a americkými představiteli o dalších fázích této dohody a o neochotě a váhání Izraele pokračovat v ní, protože v Gaze je stále zadržováno 16 těl izraelských zajatců.
Prohlášení izraelské armády bylo zcela jasné, že v současné době provádí tyto operace na takzvaných cílech Hamásu.
To jsme viděli opakovaně během dvou let konfliktu – civilisté byli terčem útoků a zabíjeni v této válce, která si vyžádala téměř 70 000 palestinských obětí a jejich počet stále roste.
Zatímco se toto vše děje, Američané a zprostředkovatelé nyní za kulisami usilovně pracují, protože nechtějí, aby tato válka znovu propukla.
Trhy v Gaze se pomalu vrací k životu po téměř dvou letech ekonomické stagnace způsobené válkou a nedostatkem.
Na centrálním trhu v Deir el-Balah se vrátily davy lidí a stánky jsou plné zboží, ale vysoké poplatky za výběr hotovosti ztěžují mnoha Palestincům nákup nezbytných věcí.
Ačkoli byly tyto sazby sníženy z 45 na 20 procent, finanční zátěž zůstává značná
Bílý dům ani ministerstvo zahraničí se k nárůstu útoků na Gazu nevyjádřily.
Nové zprávy naznačují, že před zahájením těchto leteckých útoků proběhla konverzace mezi americkými a izraelskými představiteli.
Podle zpravodajského serveru Axios Jared Kushner, zeť prezidenta, a Steve Witkoff, zvláštní vyslanec pro Gazu, údajně izraelským představitelům sdělili, že mohou reagovat na údajné útoky Hamásu na izraelské vojáky.
Reakce však musí být přiměřená a Izraelci musí také prokázat zdrženlivost, což podtrhuje, že Trumpova administrativa nechce, aby se toto příměří rozpadlo. Administrativa oslavuje tvrdou práci, kterou vynaložila na dosažení této dohody.
Hamas odmítá tvrzení USA o plánovaném porušení příměří v Gaze jako „izraelskou propagandu“
Hamás odmítl prohlášení amerického ministerstva zahraničí, které obvinilo skupinu z plánování bezprostředního útoku v Gaze, a označil toto obvinění za „falešné“ a „v souladu s zavádějící izraelskou propagandou“.
V nedělním prohlášení Hamás uvedl: „Obvinění USA jsou nepravdivá a plně v souladu s zavádějící izraelskou propagandou a slouží jako zástěrka pro pokračování okupačních zločinů a organizované agrese proti našemu lidu v Gaze.“
Komentáře přišly poté, co ministerstvo zahraničí v sobotu večer oznámilo, že získalo „důvěryhodné zprávy naznačující bezprostřední porušení příměří ze strany Hamásu proti obyvatelům Gazy“. USA varovaly, že „pokud Hamás tento útok uskuteční, budou přijata opatření na ochranu obyvatel Gazy a zachování integrity příměří“, aniž by poskytly podrobnosti o údajném plánu.
Hamás obvinění odmítl a vyzval Washington, aby „přestal opakovat zavádějící narativ okupace a soustředil se na omezení svých opakovaných porušení dohody o příměří“.
Militantní skupina uvedla: „Skutečnosti na místě ukazují pravý opak, protože okupační úřady jsou těmi, kdo vytvořily, vyzbrojily a financovaly zločinecké gangy, které páchaly vraždy, únosy, krádeže nákladních vozidel s humanitární pomocí a útoky na palestinské civilisty … což potvrzuje zapojení okupantů do šíření chaosu a narušování bezpečnosti.“
Civilní obrana v Gaze uvádí, že při izraelských útocích zahynulo nejméně 11 lidí
Agentura civilní obrany v Gaze v neděli uvedla, že při sérii izraelských leteckých útoků na území zahynulo nejméně 11 lidí, přičemž obě strany se navzájem obviňují z porušení příměří.
Mahmud Bassal, mluvčí agentury, která působí pod autoritou Hamásu, uvedl, že šest lidí bylo zabito, když izraelský útok zasáhl skupinu civilistů v severní Gaze.
Izraelská armáda sdělila agentuře AFP, že prověřuje zprávy o obětech. Dříve vojenský představitel uvedl, že Izrael může provést další útoky poté, co jeho síly zaútočily na militanty v Rafahu a Beit Lahii po třech samostatných útocích na izraelské vojáky.
Izraelská armáda říká, že jsou možné další útoky na Gazu
Izraelský vojenský představitel uvedl, že by mohly být provedeny další letecké útoky na Gazu, poté co došlo k útokům dříve během dne v Rafahu na jihu a Beit Lahia na severu, podle agentury AFP.
„Existuje možnost dalších útoků,“ řekl představitel novinářům během online briefingu poté, co armáda uvedla, že zaútočila na militanty odpovědné za tři samostatné útoky na izraelské síly.
Izrael varuje, že Hamás „zaplatí vysokou cenu“ za jakékoli porušení příměří
Izraelský ministr obrany Israel Katz varoval, že izraelské síly budou reagovat silou, pokud Hamas zaútočí na jednotky v Gaze v rozporu s platným příměřím.
„Hamás zaplatí vysokou cenu za každý výstřel a každé porušení příměří,“ uvedl Katz v prohlášení. „Pokud nebude tato zpráva pochopena, naše reakce bude stále přísnější.“
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze zveřejnilo fotografie, které podle něj ukazují „porušení a známky mučení“ na tělech Palestinců, jejichž ostatky byly nedávno vráceny Izraelem.
Drastické snímky, které viděl Guardian, ukazují těla s viditelnými plastovými pouty kolem zápěstí, což odpovídá tomu, že byla před smrtí svázána. Fotografie zachycují vězně, kteří vypadají zbití, pohmoždění a se zavázanýma očima, přičemž někteří z mrtvých mají kolem hlavy stále pevně ovinutou látku.
Palestinci propuštění z izraelských věznic popsali závažné špatné zacházení, včetně bití, svazování a vystavování extrémním podmínkám během zadržení:
Hamas tvrdí, že nalezl tělo dalšího rukojmího, a varuje, že izraelské útoky by mohly bránit jeho předání
Ozbrojené křídlo Hamásu tvrdí, že našlo tělo dalšího izraelského rukojmího, které plánuje předat Izraeli v neděli, pokud to „podmínky dovolí“, uvádí agentura Reuters.
Skupina varovala, že jakékoli eskalace ze strany Izraele by mohly narušit snahy o navrácení těla, poté co Izrael potvrdil, že provedl letecké údery a dělostřeleckou palbu na cíle v jižní Gaze uprostřed obnovených sporů o porušování příměří.
Ozbrojené křídlo Hamásu tvrdí, že neví o střetech v Rafahu v Gaze
Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že neví o žádných incidentech nebo střetech v Rafahu v Gaze, krátce poté, co Izrael oznámil, že provedl letecké údery v této oblasti, aby odstranil to, co považoval za hrozbu poté, co „teroristé“ zahájili palbu na vojáky, informuje agentura Reuters.
Palestinská skupina zopakovala, že je odhodlána dodržet vše, na čem se dohodla, včetně příměří ve všech oblastech Gazy.
Izraelští politici zpochybňují odhodlání vlády dodržet příměří
Po dnešních izraelských leteckých úderech na Gazu se další vysoko postavení ministři vyjádřili tak, že zpochybnili odhodlání vlády dodržet dohodu o příměří.
Amichai Chikli, izraelský ministr pro záležitosti diaspory a hlasitý zastánce tvrdé linie, řekl: „Dokud bude existovat Hamás, bude válka.“
Další člen vlády, Avi Dichter, popsal situaci jako „obtížnou a složitou“ a obvinil Hamás z porušení příměří na základě předpokladu, že „Izrael neobnoví boje“.
Dodal: „V okamžiku, kdy budou všichni živí rukojmí v našich rukou, se podmínky změní. Izrael se nevzdá odzbrojení Hamásu.“
Z opozice vyzval k akci také Yair Golan, předseda středolevé Demokratické strany, který na sociálních sítích uvedl: „Útok Hamásu v Gaze vyžaduje rozhodnou reakci. Pouze tak lze nastavit pravidla hry.“
