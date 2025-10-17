Studenti a studentky UMPRUM vyjadřují solidaritu s Palestinou a apelují na nutnost svobody projevu v rámci akademické obce
17. 10. 2025
čas čtení 2 minuty
Kromě jiného využili příležitosti shromáždění k tomu, aby se dodatečně přidali k solidární akci nazvané „V Gaze semestr nezačíná“, kterou k začátku nového akademického roku na českých školách iniciovala IZKA (Iniciativa za kritickou akademii). Jelikož tento pietní akt doposud nebyl v areálu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze iniciován, stalo se místem symbolického zapálení svíčky a držení minuty ticha za tisíce studujících a stovky vyučujících, kteří a které byly zabity či zmrzačeny izraelským bombardováním, právě veřejné prostranství před školní budovou na nám. Jana Palacha.
Symbolickým aktem postoje studujících bylo dále vyvěšení transparentu na budově školy, na kterém stálo STUDENTSTVO UMPRUM PROTI GENOCIDĚ, dne 7. října. Toto datum bylo zvoleno záměrně — nikoli jako popření či zlehčení tragických událostí, které se k tomuto dni váží, ale jako připomenutí širšího kontextu konfliktu a pokračujícího utrpení palestinského civilního obyvatelstva. Studující tím chtěli vyjádřit solidaritu se všemi, kteří se stali oběťmi násilí, a zároveň upozornit na systematický útlak, který i podle OSN skutečně je genocidou. Studenti upozorňují že Palestina a Hamas nejsou totéž a absolutně se distancují od jakékoliv formy podpory terorismu.
Ve svém společném prohlášení, které je možné přečíst ZDE, studující zdůrazňují, že umění a vzdělávání nemohou být apolitické, a že historicky vždy stály na straně obrany lidských práv a svobody projevu.
Součástí projevů byli také studující Avu a Famu.
„Mlčení v situaci, kdy dochází k masivnímu utrpení civilního obyvatelstva, by bylo projevem lhostejnosti,“ uvádějí mj. studující UMPRUM. „Jako budoucí kulturní pracovníci a pracovnice považujeme za zásadní neodkládat otázky společenské odpovědnosti a lidských práv.“
Studenti a studentky zároveň vyzývají k otevřenému dialogu o roli uměleckých škol a kulturních institucí v časech sociálních a humanitárních krizí. Podle nich by akademická půda měla zůstat prostorem svobodného vyjádření, diskuze a aktivní občanské angažovanosti.
Studentstvo Umprum
umprum.v.klimaticke.krizi@gmail.com
177
Diskuse