Už jsou zas o kousek dál
18. 10. 2025 / Jiří Hlavenka
Foto: Adolfe, vadilo by ti, kdybych dal Churchillovi zbraň?
"Tvoje máma". Už jsou zas o kousek dál.
Na tiskové konferenci Bílého domu na dotaz reportéra z Huffington Postu, kdo vybral Budapešť jako místo setkání Putina s Trumpem (to už rovnou mohli jet do Moskvy, že), odpověděla tisková mluvčí Karoline Leavitt "Your mom did"; ředitel komunikace Stephen Cheung o minutu později odpověděl stejně, tedy "tvoje máma".
Na dotaz The Independentu, zda jí přijde tato odpověď vhodná, odpověděla Leavitt že "více než vhodná", načež následovala smršť útoků na dané médium (klasika: "ulhané, levičácké, nikdo vás nebere vážně" atd. HuffPost má 40 miliónů čtenářů měsíčně).
Všimněte si: postupují krok za krokem. Rok dozadu by si to nedovolili, dnes ostentativně dávají najevo, kdo je v Americe pánem a kdo si může dovolit úplně všechno. Ještě nemůžou svobodná média, která jim neslouží, zlikvidovat a redakci zavřít, tak je ponižují a veřejně označují stále hrubšími urážkami (v další reakci Leavitt uvedla, že jsou to "agenti Demokratické strany" a že hlavní základna Demokratické strany jsou "teroristi z Hamásu, ilegální vetřelci a násilní kriminálníci").
Testují a připravují si půdu pro další kroky proti politické opozici - jaké to budou, si lze myslím snadno představit. Všechno přijde.
Útoky proti médiím namísto odpovědí na otázky patří už roky ke standardní výbavě Fica a Orbána; i v minulosti takto postupoval Babiš I., ale zatím dost amatérsky. Očekávám, že Babiš II. se v tomto zlepší.
Mimochodem, konání schůzky v Budapešti je další pohanou pro Trumpa, který jede za Putinem poslušně na půdu jeho gubernie, a současně cíleným výpadem proti Evropské unii, které tímto Trump s Putinem ukazují vystrčený fakáč. Maďarsko totiž je dle platných smluv POVINNO Putina vydat k Mezinárodnímu trestnímu soudu - ale pochopitelně jej nevydá, takže tím oba říkají "strčte si vaše zákony do zadku, tady platí právo silnějšího". (Maďarsko sice schválilo odstoupení od tohoto soudu, ale je tam roční výpovědní lhůta, takže odstoupení začne platit až v polovině příštího roku).
Jsou to prý "konzervativci". Houby, takhle se konzervativci neprojevují. Takhle se chovají akorát gauneři, kteří uznávají jenom vlastní sílu, nikoli zákony. Mají daleko víc k bolševické garnituře - "žádná pravidla a zákony, my jsme pravidla a zákony" než ke komukoli jinému.
