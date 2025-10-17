Pozor: Hamás není legitimním symbolem palestinské státnosti a 7. říjen byl zločinem proti lidskosti
17. 10. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 6 minut
Avšak vyvěsit palestinskou vlajku v den výročí zvěrstev Hamásu je hluboce nesprávné. 7. října 2023 teroristé z Hamásu povraždili více než tisíc izraelských civilistů – muže, ženy, děti, dokonce i Izraelce, kteří aktivně podporovali mír s Palestinci. Slavit nebo symbolicky označovat tento den vlajkou, pod kterou Hamás páchal své činy, znamená popřít hrůzu, která se stala, a vzít lidskost obětem. Takové gesto proměňuje legitimní požadavek palestinské státnosti v projev nenávisti a morální zaslepenosti. Přinesli prapory — ne prapory nuance, ale emblémy, které v tu chvíli nesly bolest masakru.
Hamás není Palestina. Jde o teroristickou organizaci, kterou za takovou uznává Evropská unie, Spojené státy i mnoho dalších zemí. V Gaze Hamás potlačuje opozici, veřejně popravuje své odpůrce a používá civilisty jako živé štíty – a přitom tvrdí, že bojuje za svobodu. Ve skutečnosti Hamás potřebuje konflikt, aby mohl existovat; mír a spolužití by zničily samotný smysl jeho moci.
Podporovat práva Palestinců znamená zcela odmítnout Hamás – odmítnout jak okupaci, která odlidšťuje Palestince, tak terorismus, který odlidšťuje Izraelce. Tyto dvě nespravedlnosti se navzájem živí. Vyvěšení palestinské vlajky 7. října není výrazem spravedlnosti, ale jejím znesvěcením. Skutečná solidarita stojí na straně nevinných na obou stranách, ne na straně vrahů, kteří žijí z věčné války.
Ve veřejném životě jsou dva pohyby, které bylo kdysi snadnější oddělit. Jeden je morální instinkt, který nás přirozeně sklání k utlačovaným: neodmyslitelná soucitnost s lidmi, jejichž svobody jsou omezené a jejich důstojnost denně erozuje. Druhý je občanský instinkt, který nás nutí truchlit s oběťmi a pojmenovávat zvěrstva jako zvěrstva. Problém je v tom, že v naší polarizované době se tyto dvě impulzy často střetávají, a když se tak stane, zjistíme, že symboly nemohou unést plné břemeno komplikovaných morálních realit.
Podpora palestinských práv — jejich nároku na stát, rovnost a lidské zacházení — není rozmar módní levice. Je to morální postoj zakotvený v základním přesvědčení, že každý člověk, bez ohledu na místo narození, si zaslouží důstojnost. Miliony Palestinců žily po generace v podmínkách, které vysávají duši a zužují možnosti. Stát na jejich straně znamená stát na straně této, velmi lidské, touhy.
Ale jsou chvíle, kdy je třeba jednu morální jasnost vyvážit jinou. 7. říjen 2023 je takovou chvílí. Masakr spáchaný Hamásem nebyl akt mezi armádami; byla to kampaň vražd zaměřená na civilisty. Pro ty, kdo ztratili rodinné příslušníky, kteří byli vzati, nebo zůstali s obrazy, které neblednou, není ten den politickou abstrakcí — je to čerstvá rána.
Symboly mají význam, protože vyprávějí příběhy. Vlajka je zkratka identity, ale je také narativní zařízení. Zavěšení palestinské vlajky na výročí masakru není neutrální historická poznámka; je to volba vyprávění. Signalizuje, které utrpení je ctěno a které je odsouváno stranou. Na univerzitním nádvoří nebo na fasádě umělecké akademie tento gesto mnohým připadá jako schválení — nebo alespoň necitlivost — v okamžiku akutní bolesti.
Druhá pravda situaci komplikuje: Hamás není synonymem Palestiny. Snížit celý národ na nejhorší činy jeho vůdců je lhostejné i kruté. Gazeňané, stejně jako všichni lidé, obsahují mnohosvět hlasů, aspirací a morálních nároků. Mnoho Palestinců touží po tom, co liberální demokracie slibují: životě, svobodě a šanci rozkvést. Ale Hamás byl skutečnou, krutou silou v palestinském životě — potlačoval nesouhlas, prováděl tresty na veřejnosti a upevňoval styl vlády, který závisí na neustálém konfliktu. To má důsledky, protože hnutí, která se živí permanentním konfrontováním, podrývají vyhlídky na skutečnou státnost.
Je tu také další nebezpečí, které čeští signatáři otevřeného dopisu ostře pojmenovali: symboly přenášejí významy přes hranice. Palestinská vlajka byla při nedávných evropských protestech někdy zneužita lidmi, jejichž stížnosti nejsou namířeny pouze proti politice Izraele, ale proti židovskému životu v Evropě. Pálené synagogy, vandalizované obchody, obtěžovaní studenti — to nejsou marginální následky. Když se symbol stane standardem antisemitického pobouření, instituce mají povinnost zasáhnout.
To všechno vyústí v skromný, ale pevný občanský nárok. Můžete hájit palestinská práva a současně odsoudit masakr civilistů. Můžete být proti okupaci a zároveň odmítnout oslavování zvěrstev. To nejsou rozporuplnosti — to je morální disciplína nutná pro upřímnou politiku. Redukovat je na jednu pólu znamená podat narativ těm, kdo profitují z polarizace.
Univerzity nejsou neutrální skladiště morálních spektáklů. Jsou to laboratoře občanského formování. Dovolit oslavné projevy na výročí masakru není postoj k svobodě projevu; je to selhání správy věcí veřejných. Existují konstruktivní alternativy: pietní akty za oběti; panely, kde mluví Palestinci i Izraelci; pravidla, která zakazují oslavování násilí a zároveň chrání nesouhlas. To jsou struktury, které by nás mohly posunout od pohoršení k porozumění.
Nakonec musíme pamatovat, jak vypadá morální vážnost. Je méně o divadelním rozhořčení a více o vytrvalém závazku k mnohostrannému vyprávění pravdy. Je to ochota truchlit s trpícími na obou stranách a trvat na tom, že žádný legitimní národní projekt nevyžaduje posvěcení zločinu. Palestinská vlajka může — a měla by — být symbolem naděje, nikoli praporem vztyčeným nad pohřbem nevinných. Pokud tímto rozlišením nebudeme důslední, veřejné projevy, které tato dvě věci smazávají v jedno, budou nadále zraňovat, rozdmýchávat konflikty a vzdálí nás od skutečného smíření.
