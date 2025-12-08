POSLEDNÍ dobročinná on-line AUKCE tohoto roku
8. 12. 2025
Originální umělecká díla na podporu vzdělání dětí v Keni
Srdečně Vás zveme na dobročinnou AUKCI pro OSTROV NADĚJE, ve které se bude dražit originální a pestrá kolekce uměleckých děl a artefaktů. Za každým dílem stojí zajímavý příběh jak díla samotného, tak i umělce, organizace či firmy, která nám ho darovala. Všechny příběhy jsou k dispozici na webových stránkách Centra Narovinu nebo v události aukce na Facebooku.
On-line aukce se uskuteční v neděli 14. prosince v 19:30 hod. na platformě Livebid
Jak je možné se do aukce zapojit?
- Prohlédněte si katalog všech 94 děl na Livebid.
- Až do 14. prosince můžete u každého díla přihazovat a nastavit si své maximální částky, za které jste ochotni do díla investovat. Pokud tato nabídka nebude překonána nabídkou jiného dražitele, položka bude Vaše.
-
Zapojte
se do on-line aukce z pohodlí Vašeho domova 14.
prosince. Pokud
cena v aukci přesáhne Váš limit a budete připojeni on-line,
máte možnost svoji nabídku příhozem zvýšit a položku ještě
získat.
Pro účast v aukci musíte být přihlášeni v systému Livebid.
Připojte se i Vy a podpořme společně vzdělání dětí a chod internátní střední školy komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.
I jediný příhoz může pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba… Změnit jeden lidský život a přinést naději do budoucnosti
Přejeme Vám poklidný adventní čas a předem děkujeme za pozornost této akci a Vaši podporu.Centrum Narovinu
Simona Heřtusová
Oldřichova 21, Praha 2, 128 00
Diskuse