POSLEDNÍ dobročinná on-line AUKCE tohoto roku

8. 12. 2025

čas čtení 1 minuta

  
Originální umělecká díla na podporu vzdělání dětí v Keni

Srdečně Vás zveme na dobročinnou AUKCI pro OSTROV NADĚJE, ve které se bude dražit originální a pestrá kolekce uměleckých děl a artefaktů. Za každým dílem stojí zajímavý příběh jak díla samotného, tak i umělce, organizace či firmy, která nám ho darovala. Všechny příběhy jsou k dispozici na webových stránkách Centra Narovinu nebo v události aukce na Facebooku.

On-line aukce se uskuteční v neděli 14. prosince v 19:30 hod. na platformě Livebid

Jak je možné se do aukce zapojit?

  • Prohlédněte si katalog všech 94 děl na Livebid.
  •  Až do 14. prosince můžete u každého díla přihazovat a nastavit si své maximální částky, za které jste ochotni do díla investovat. Pokud tato nabídka nebude překonána nabídkou jiného dražitele, položka bude Vaše.
  • Zapojte se do on-line aukce z pohodlí Vašeho domova 14. prosince. Pokud cena v aukci přesáhne Váš limit a budete připojeni on-line, máte možnost svoji nabídku příhozem zvýšit a položku ještě získat.
    Pro účast v aukci musíte být přihlášeni v systému Livebid.

Připojte se i Vy a podpořme společně vzdělání dětí a chod internátní střední školy komunitního centra Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni.

I jediný příhoz může pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba… Změnit jeden lidský život a přinést naději do budoucnosti

Přejeme Vám poklidný adventní čas a předem děkujeme za pozornost této akci a Vaši podporu.

Centrum Narovinu
Simona Heřtusová
Oldřichova 21, Praha 2, 128 00

