Kreml vítá Trumpovu strategii národní bezpečnosti jako souladnou s vizí Ruska
8. 12. 2025
Moskva vítá dokument Bílého domu kritizující EU, zatímco jednání o ukončení války na Ukrajině vstupují do klíčové fáze
Kreml chválí nejnovější Strategii národní bezpečnosti Donalda Trumpa a označuje ji za povzbudivou změnu politiky, která je do značné míry v souladu s ruským uvažováním.
Tyto výroky následují po pátečním zveřejnění dokumentu Bílého domu, který kritizuje EU a uvádí, že Evropě hrozí „civilizační zánik“, přičemž jasně vyjadřuje, že USA mají zájem o navázání lepších vztahů s Ruskem.
„Úpravy, které vidíme, v mnoha ohledech odpovídají naší vizi,“ uvedl v neděli mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvítal signály, že Trumpova administrativa „podporuje dialog a budování dobrých vztahů“. Varoval však, že údajný „hluboký stát“ USA by se mohl pokusit Trumpovu vizi sabotovat.
Stalo se tak v době, kdy snahy Bílého domu prosadit mírovou dohodu na Ukrajině vstupují do klíčové fáze. Američtí představitelé tvrdí, že jsou v závěrečné fázi dosažení dohody, ale nic nenasvědčuje tomu, že by Ukrajina nebo Rusko byly ochotny podepsat rámcovou dohodu vypracovanou Trumpovým vyjednávacím týmem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navštíví v pondělí Downing Street, kde se zúčastní čtyřstranného setkání s britským premiérem Keirem Starmerem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Zelenskyj již dříve vyzval evropské spojence k podpoře v době, kdy se Bílý dům pokoušel přimět Ukrajinu, aby souhlasila s odstoupením území. Klíčovou otázkou pro Kyjev je, jaké bezpečnostní záruky by získal, pokud by souhlasil s vzdáním se kontroly nad částí území.
Zelenskyj uvedl, že v sobotu večer vedl „podstatný telefonický rozhovor“ s americkými představiteli poté, co ti dokončili třídenní jednání s ukrajinskou delegací na Floridě. Tato setkání následovala po návštěvě Trumpových vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskvě na začátku týdne. Zdroj sdělil Axiosu, že hovor trval dvě hodiny a byl „obtížný“.
„Ukrajina je odhodlána pokračovat v dobré víře ve spolupráci s americkou stranou, aby bylo dosaženo skutečného míru,“ napsal Zelenskyj na sociálních médiích. Uvedl, že obě strany diskutovaly o „klíčových bodech, které by mohly zajistit konec krveprolití a odstranit hrozbu nové ruské invaze v plném rozsahu“.
Není jasné, zda jsou USA nebo Evropa ochotny nabídnout takové bezpečnostní záruky, které by skutečně odradily Rusko od další invaze. Stejně tak není pravděpodobné, že by Vladimir Putin souhlasil s dohodou, která by zahrnovala přítomnost západních vojsk na Ukrajině.
Američtí představitelé již od začátku Trumpova druhého funkčního období několikrát prohlásili, že jsou blízko dosažení udržitelné dohody, ale tyto tvrzení se ukázala jako pouhé přání.
Odcházející Trumpův vyslanec na Ukrajině Keith Kellogg v sobotu na fóru o obraně řekl, že úsilí administrativy o ukončení války je „v posledních 10 metrech“. Uvedl, že zbývají dvě nevyřešené otázky: území a osud jaderné elektrárny v Záporoží.
Kellogg je považován za jednoho z amerických představitelů, kteří nejvíce sympatizují s postojem Kyjeva, ale v lednu má opustit svou funkci a byl přítomen na jednáních na Floridě. Mnoho dalších lidí z Trumpova okolí, včetně Witkoffa, je mnohem otevřenější přijetí ruských pozic. Trumpův syn Donald Jr. v neděli na fóru v Dauhá uvedl, že Zelenskyj záměrně pokračuje v konfliktu ze strachu, že by po jeho skončení přišel o moc. Řekl, že USA již nebudou „idiotem s šekovou knížkou“.
Analytici v Kyjevě tvrdí, že situace ještě není tak špatná, aby byla Ukrajina nucena podepsat jakoukoli dohodu, jen aby zabránila pokračování války, ale říkají, že před námi leží obtížná a potenciálně ponurá zima, protože Rusko pokračuje v útoky na energetickou infrastrukturu a narušuje dodávky elektřiny a tepla pro miliony Ukrajinců.
Ukrajina vstupuje do čtvrté zimy plnohodnotné války a začíná se projevovat vyčerpání. Zelenskyj byl oslaben korupčním skandálem, který se dotkl mnoha jeho spolupracovníků a vedl k rezignaci jeho mocného šéfa štábu Andrije Jermaka.
