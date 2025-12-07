USA zřejmě ukončí podporu válečného úsilí Ukrajiny, říká Donald Trump Jr.
7. 12. 2025
V dlouhé tirádě proti smyslu pokračování bojů na Ukrajině Donald Trump Jr. také řekl, že „zkorumpovaní“ bohatí Ukrajinci uprchli ze své země a nechali „to, co považovali za rolnickou třídu“, aby bojovala ve válce.
Trump Jr. nemá v administrativě svého otce žádnou oficiální funkci, ale je klíčovou postavou hnutí Maga. Jeho zásah odráží antipatie některých členů Trumpova týmu vůči ukrajinské vládě a přichází v době, kdy Trumpův vyjednávací tým vyvíjí tlak na Kyjev, aby se vzdal území.
Trump Jr. uvedl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prodlužuje válku, protože ví, že pokud by skončila, nikdy by nevyhrál volby. Řekl, že Zelenskyj je pro levici téměř božskou postavou, ale tvrdil, že Ukrajina je mnohem zkorumpovanější než Rusko.
Kritizoval také šéfku zahraniční politiky EU Kaju Kallasovou a řekl, že evropské sankce nefungují, protože pouze zvýšily cenu ropy, z čehož Rusko může financovat svou válku. Evropský plán popsal jako „budeme čekat, až Rusko zbankrotuje – to není plán“.
Řekl, že během své volební kampaně v roce 2022 potkal pouze tři lidi, kteří považovali válku na Ukrajině za jednu z deseti nejdůležitějších otázek. Riziko, že venezuelské lodě dovezou do USA drogu fentanyl, je podle něj „mnohem jasnější a bezprostřednější nebezpečí než cokoli, co se děje na Ukrajině nebo v Rusku“.
Trump Jr. bez poskytnutí důkazů tvrdil, že letos v létě v Monaku za jediný den pozoroval, že 50 % superaut, jako jsou Bugatti a Ferrari, mělo ukrajinské poznávací značky. „Myslíte si, že si to Ukrajina zasloužila?“ zeptal se.
„Slyšíme všechny ty zvěsti o tom, co se děje, když vidíme, že všechny poznávací značky v Monaku jsou ukrajinské […] bohatí uprchli a nechali to, co považovali za rolnickou třídu, aby bojovala v těchto válkách. Nebylo žádné motivace k zastavení, protože dokud přicházely peníze a oni kradli, nikdo nic nekontroloval, takže nebyl důvod k uzavření míru.“
Diskuse