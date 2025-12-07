Čtyři evropské země musely uvolnit místo asijské zemi v Eurovizi
(Ironický komentář britské autorky Laury K, který je jako obvykle až děsivě blízko faktům)
Čtyři evropské země musely uvolnit místo asijské zemi v soutěži
Eurovize. Jedná se o čtyři nejhorší země Evropy – ty, které morálně
odmítají genocidu. Asijská země, o které je řeč, je náhodou nejbělejší
(a tedy nejlepší) zemí v Asii.
Evropská vysílací unie oznámila,
že Izrael bude moci soutěžit v příštím ročníku Eurovize, a to navzdory
pokračující genocidě a pokusům o manipulování hlasů. Po tomto oznámení
se Španělsko, Irsko, Nizozemsko a Slovinsko z „morálních důvodů“ ze
soutěže stáhly. Zdá se, že „podvádění“ a „páchání válečných zločinů“
jsou nyní špatné věci...
Guardian zveřejnil obrazový komentář k účasti Izraele v Eurovizi:
Izrael odvedl působivou práci, když téměř ukradl loňskou Eurovizi, jako by to byl palestinský domov, který jim byl slíben před 3000 lety. Izrael se umístil na druhém místě díky umělému ovlivňování hlasování, aby vyvolal dojem, že Evropané milují genocidu stejně jako oni. Ve skutečnosti jen evropští vůdci milují genocidu stejně jako Izraelci. Obyčejní Evropané jsou příliš liberální, než aby podporovali vystřelení 355 kulek do pětileté holčičky. Zasrané sněhové vločky.
EBU rozumně rozhodla, že pokud má na výběr mezi genocidní osadnickou kolonií v západní Asii a skutečnými evropskými zeměmi nacházejícími se v Evropě, vždy si vybere genocidní osadnickou kolonii. Tak je to bezpečnější.
EBU trvá na tom, že Eurovize je nepolitická soutěž, ve které jsou země, které nemáme rádi, vyloučeny v momentě, kdy překročí hranici, a ty, které máme rádi, předvádějí písně vysvětlující, proč je jejich genocida super-příjemná. Píseň Hurricane od Eden Golan se zapíše do historie jako jedna z největších propagandistických písní všech dob.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu zajistil integritu Eurovize tím, že opakovaně požadoval, aby Izrael mohl účastnit... nebo jinak! Vzhledem k tomu, že EBU právě obdržela velkorysou zásilku pagerů z Tel Avivu, usoudila, že bude nejlepší udělat, co jí bylo řečeno. Kdo by jim to mohl mít za zlé?
BBC uvedla, že vítá rozhodnutí EBU hrát na jistotu, protože Eurovize je o „inkluzivitě“. Je zřejmé, že pouze rasista by vyloučil lidi, kteří provádějí nelegální invazi... pokud tito lidé nejsou Rusové. Nezapomeňte, že Izrael má nyní falešné příměří, takže je v pořádku, že nelegálně okupuje Gazu. Takto funguje inkluzivita.
V důsledku zařazení Izraele se Španělsko, Irsko, Nizozemsko a Slovinsko z Eurovize stáhly, protože nevěří v inkluzivitu. Tyto země tuto soutěž nebudou vysílat v televizi, což znamená, že Eurovize přijde o nejméně 30 milionů diváků, aby uspokojila sedm milionů Asiatů se spáleninami od slunce.
Belgie, Island a Švédsko se ještě nerozhodly, zda se soutěže zúčastní, ale Izrael prohlásil, že se zúčastní, i když bude jedinou evropskou, tedy asijskou zemí, která v soutěži zůstane. Evropští kolonizátoři se nespokojili s ovládnutím Blízkého východu, ale uzavřeli kruh a rozhodli se kolonizovat Evropu. Je těžké to sledovat, že?
Izrael má stejný zájem soutěžit v Eurovizi jako v evropských fotbalových soutěžích, protože se zde cítí více doma než v zaslíbené zemi. Upřímně řečeno, nemůžete očekávat, že se evropští osadníci integrují s lidmi na svém vlastním kontinentu, že? Kdo by chtěl být v okolí... Asiatů?
