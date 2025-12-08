Všechno, vůči čemu jsou Britské listy opakem
Primárním obsahem současných novin je komercionalizované zpravodajství zpracované tak, aby zaujalo široké publikum, aby je pobavilo, aby bylo efektivní z hlediska nákladů a aby bylo možno prodat pozornost publika zadavatelům reklamy.
Výsledkem je, že jsou přehlíženy příběhy, které by mohly pohoršit, a přednost dostávají příběhy, které jsou přijatelné a zábavné pro větší počet čtenářů.
Příběhy, jejichž zpracování je nákladné, jsou zlehčovány nebo opomíjeny, nevšímavě jsou přecházeny také ty příběhy, které jsou finančně riskantní.
To vše vede k homogenizaci obsahu novin, k referování o bezpečných otázkách a omezení škály názorů a vyjadřovaných myšlenek.
R.G. Picard, (2004) “Commercialism and newspaper quality”, Newspaper Research Journal 25 (1) 54-65.
