Channel 4 News: Rehabilitoval Merz Netanjahua?

7. 12. 2025
Moderátor, Channel 4 News, neděle 7. prosince 2025: Po dvou letech války se Vánoce vracejí do Betléma a premiér Netanjahu prohlašuje, že druhá fáze mírového plánu pro Gazu je na spadnutí, ale nejsou oslavy předčasné?
Dobrý večer. Ano, betlémský vánoční strom byl opět rozsvícen a Netanjahu dnes německému kancléři Friedrichu Merzovi, který je na návštěvě, sdělil, že druhá fáze dohody o příměří je nyní na spadnutí. Od vstupu tohoto příměří v platnost před dvěma měsíci však bylo při desítkách izraelských leteckých útoků zabito více než 350 Palestinců. Stále není známo, zda Hamás odzbrojí, a Izrael čeká na vrácení těla posledního rukojmího.
Izraelský premiér řekl, že druhá fáze amerického plánu na ukončení války v Gaze je blízko a že existuje schůdná cesta k míru s palestinskými sousedy Izraele. Návštěva prvního evropského lídra od oficiálního ukončení války může signalizovat částečné rehabilitování Benjamina Netanjahua v zahraničí, ale on a německý kancléř se otevřeně neshodli na celé řadě otázek, které jsou pro další postup klíčové.
Jsou to tři roky, co byl naposledy rozsvícen vánoční strom na Manger Square v Betlémě. 7. říen a konflikt v Gaze zhasl světla a mnoho dalšího, ale jiskřičky sezónní naděje v Gaze jsou o něco větší. . Izraelské letecké údery pokračovaly sporadicky od podpisu dohody o příměří a zabily přes 370 Palestinců. A uprostřed apokalyptických trosek Gazy byla téměř všechnazbývající těla rukojmích předána hnutím Hamás, které nejeví žádné známky odzbrojení.
A pak je tu ještě rozsah izraelské destrukce a skličující úklid, který sotva začal. A přesto, navzdory této ponuré realitě, izraelský premiér řekl německému kancléři, který byl na návštěvě, že druhá fáze mírové dohody o Gaze je na spadnutí.
"Jak víte, první část jsme dokončili. Fáze jedna je téměř u konce. Máme ještě jednoho rukojmího, zesnulého Hanika Viliho, hrdinu Izraele, kterého musíme přivézt zpět. A pak velmi brzy očekáváme přechod do druhé fáze, která je obtížnější."
Tato fáze dohody o příměří se zaměřuje na mechanismy správy a bezpečnosti, které budou spravovat Gazu namísto Hamásu. Požaduje technokratickou palestinskou vládu pod dohledem mírové komise, které předsedá prezident Trump, odzbrojení Hamásu, odevzdání těžkých i lehkých zbraní, úplný odchod Izraele z pásma Gazy a nasazení mezinárodních stabilizačních sil v Gaze.
Kancléř Merz je prvním evropským lídrem, který Izrael navštívil od oficiálního ukončení války. A po očekávaných projevech podpory potvrdil přetrávající neshody.
"Stáli jsme při vás, i když se od vás během války v Gaze mnozí jiní odvrátili. Ale v průběhu této dlouhé války nám chování izraelské vlády také způsobilo určité dilema. Německo musí hájit bezpečnost Izraele, ale také lidská práva a důstojnost, které tvoří jádro naší německé ústavy, zejména po holokaustu a válce."
Pro německého představitele je povinná návštěva památníku holokaustu Yad Vashem poutí viny. Ale i když německý kancléř kráčel po špičkách po střepech historie, dal jasně najevo, že anexi Západního břehu nelze akceptovat, že konečným cílem je stále řešení dvou států a že opětování návštěvy Netanjahuem v Německu je prozatím zcela mimo diskusi.
Před chvílí jsem hovořil s izraelským vyjednavačem o rukojmích Gershonem Baskinem, který se ke mně připojil z Jeruzaléma. Nejprve jsem se ho zeptal na dnešní prohlášení Netanjahua, že věří, že druhá fáze dohody je skutečně na spadnutí.
Gershon Baskin: Myslím, že nám tím chce říct, že prezident Trump a Spojené státy jsou opět za ním a tlačí ho k činům, které nechtěl udělat, jako je ukončení války a přechod do druhé fáze. Palestinci to možná zatím tak nevnímají. Ale mezinárodní síly v Gaze zabrání Izraeli v dalším útoku na Gazu, jak to dělají každý den od začátku příměří.
Moderátor: To skutečně dělají a my jsme o tom informovali. Ale zajímalo by mě, zda v této fázi vůbec víme, jak budou tyto mezinárodní síly vypadat? Kdo budou vojáci a komu budou podřízeni?
Gershon Baskin: To přesně nevíme. Snažil jsem se navrhnout Spojeným státům, že lidé, kteří na tom pracují, možná potřebují jasněji definovaný mandát pro tuto mezinárodní sílu. Američané to dají dohromady. Trump má na různé země dostatečný vliv, aby to dokázal. Velkou otázkou je, zda se do toho zapojí Turecko a Katar, což se Izraelci snaží vetovat. Nejsem si jistý, zda Izraelci budou mít moc to vetovat. Je tu mnoho neznámých, ale ty by měly být známy v příštích několika týdnech.
Moderátor: Myslíte si, že izraelská vláda to myslí vážně s tím, že se stáhne a zastaví své letecké údery ve druhé fázi?
Gershon Baskin: To nemyslí vážně ani v nejmenším. A proto budou Spojené státy i nadále vyvíjet tlak na Izrael a zajistí, aby to udělal, zatímco Izrael bude kopat, křičet a snažit se porušit příměří. Nemám pochyb o tom, že lidé v izraelské vládě chtěli, aby porušení příměří Izraelem vedlo k obnovení války, ale Spojené státy to prostě nedovolily. To mi řekl přímo pan Whitcomb. Vím, že tu byl Kushner, Rubio a viceprezident. A zítra tu bude velvyslanec Rady bezpečnosti OSN. Říkáme tomu Bibysitting. Všichni sem přijíždějí, aby hlídali Bibiho.
Moderátor: Takže mi tady s velkou jistotou říkáte, že si nemyslíte, že by Donalda Trumpa celý tento proces přestal bavit. Stále se velmi angažuje prostřednictvím svých zástupců.
Gershon Baskin: Ano, je to nejdůležitější věc, kterou kdy udělal, možná nejdůležitější věc, kterou kdy udělá, a nenechá to ztroskotat. Witkoff a Kushner se tím zabývají každý den, i když musí řešit Ukrajinu, Rusko a další záležitosti, každý den telefonují Netanjahuovi, aby se ujistili, že Izrael zůstane na správné cestě.
Moderátor: A myslíte si, že návštěva německého kancléře a to, co řekl premiérovi Netanjahuovi, je částečná rehabilitace premiéra Netanjahua ze strany Evropanů?
Gershon Baskin: Ne, to si nemyslím. Myslím, že všichni čekají, co se stane s žádostí Netanjahua o milost. A Netanjahu nemá podle izraelského práva nárok na milost, protože zákon stanoví, že prezident může milost udělit zločincům. A Netanjahu ještě nebyl odsouzen. Je souzen a nepřizná vinu. Neomluví se. Nepřevezme odpovědnost. A my jen doufáme, že izraelský prezident nenajde nějakou vágní klauzuli a neudělí Netanjahuovi milost, aniž by musel navždy opustit veřejný život.
Moderátor: A aby bylo jasno, jedná se o údajné zločiny korupce, z nichž je obviněn, že? Nakonec jsem si všiml, že německý kancléř, když byl dotázán na návštěvu izraelského premiéra v Německu, řekl, že ne, že to ani není v plánu. Vysvětlete, proč tomu tak je.
Gershon Baskin: No, nemůže to být v plánu, protože Německo je podle mezinárodního práva, podle Římské smlouvy, povinno Netanjahua zatknout, pokud přijede do Německa, protože na něj byl vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem v Haagu a Německo je povinno tento zatykač vykonat a Netanjahua zatknout. Není tedy pro něj dobré jet do Německa.
