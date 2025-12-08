Robert Reich: Konec Trumpa je opravdu blízko MAGA se rozpadá, ale buďte opatrní
Před deseti a půl dlouhými měsíci se Amerika začala řítit děsivým směrem. Věděli jsme, že Trump je špatný; jeho první funkční období bylo katastrofou. Ale málokdo z nás byl připraven na katastrofu, která nás čekala v tom druhém.
Částečně to bylo způsobeno tím, že republikáni získali kontrolu nad oběma komorami Kongresu a Trump je dokázal zastrašit a donutit, aby se podřídili všemu, co chtěl udělat.
Někteří republikáni v Kongresu zaujímají tvrdý postoj k rozpočtu a odmítají Trumpův bláznivý nápad s šeky na „celní dividendu“ ve výši 2 000 dolarů, stejně jako jeho vyjádřené přání prodloužit dotace na zdravotní pojištění (Affordable Care Act) o dva roky.
Ruští jestřábi nemají rádi Trumpovo milostné setkání s Putinem ohledně Ukrajiny.
Nelíbilo se jim ani jeho radostné setkání se Zohranem Mamdanim.
Nebo jeho odmítnutí zveřejnit spisy Jeffreye Epsteina.
Někteří požadují více informací o Trumpově a Hegsethově bombardování (a opětovném bombardování) lodí v Karibiku.
Když se Marjorie Taylor Greene rozhodla vzít si své předsudky a opustit Kongres, předpokládal jsem, že to bylo proto, že se pustila do sporu s Trumpem a prohrála. Ale i další republikánští členové hrozí odchodem – což by mohlo Trumpa a jeho loutku, předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, připravit o dostatek hlasů k zastavení demokratů.
Je možné – je to opravdu možné? – že několik republikánských kongresmanů nyní pocítilo svou odvahu?
Ano – a to stačí, aby si i ostatní republikánští kongresmani uvědomili, že i oni mají odvahu.
Proč právě teď?
Protože základna MAGA, které se všichni republikánští kongresmani tak bojí a o kterou se tak starají, se rozpadá.
Konečně vidí Trumpa takového, jaký opravdu je: muže bez zásad, který se zajímá jen o to, jak zbohatnout, získat více moci a vytesat své jméno na budovy.
Prezident, který je na odchodu a který slíbil, že od „prvního dne“ zlepší život MAGA, ale po deseti měsících život MAGA zhoršil.
Ani nevěří ve snižování cen. Krizi dostupnosti nazývá „podvodem“.
Demokraté minulý měsíc ovládli mimořádné volby a v úterních volbách do Sněmovny reprezentantů dosáhli lepších výsledků než obvykle v jasně červeném okrese Tennessee.
Pokud vás rozpad hnutí MAGA těší, neztrácejte ostražitost.
Právě když Trump cítí, že je v potížích, dělá ty největší a nejbláznivější věci, aby odvedl pozornost.
Takže, přátelé, buďte opatrní.
