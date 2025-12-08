Hegseth proneslí provokativní projev na obranu útoků na „lodě s drogami“ uprostřed kritiky
8. 12. 2025
Na akci v Kalifornii americký ministr obrany prohlásil, že Trump má pravomoc podniknout jakoukoli vojenskou akci „podle svého uvážení“
Pete Hegseth v sobotu zdvojnásobil svou obranu amerických vojenských útoků na údajné lodě drogových kartelů v Karibiku a argumentoval, že Donald Trump má pravomoc podniknout vojenskou akci „podle svého uvážení“ a odmítl obavy, že útoky porušují mezinárodní právo.
Hegseth promluvil v sobotu v prezidentské knihovně Ronalda Reagana v Simi Valley v Kalifornii uprostřed rostoucí kritiky ohledně zákonností útoků a jeho vedení Pentagonu.
Ministr obrany argumentoval, že útoky, při nichž od září zahynulo více než 80 lidí, jsou oprávněné z důvodu ochrany Američanů. Podezřelé pašeráky drog přirovnal k teroristům z al-Káidy. „Pokud pracujete pro teroristickou organizaci a dovážíte do této země drogy na lodi, najdeme vás a potopíme vás. O tom není pochyb,“ řekl Hegseth.
„Prezident Trump může a bude podnikat rozhodné vojenské akce, jak uzná za vhodné, aby ochránil zájmy naší země. Žádná země na světě o tom nesmí ani na okamžik pochybovat.“
Navzdory Hegsethově důrazné obhajobě čelí Trumpova administrativa rostoucím otázkám ohledně legality svých operací proti pašování drog v Karibiku, a to i ze strany některých republikánů.
Administrativa trvá na tom, že téměř dvě desítky útoků jsou podle válečných pravidel legální, protože USA jsou zapojeny do ozbrojeného konfliktu s obchodníky s fentanylem, kteří působí jako součást označených teroristických organizací, včetně venezuelské Tren de Aragua a kolumbijské Národní osvobozenecké armády.
Mnoho právních expertů tuto argumentaci kritizovalo s poukazem na to, že USA nejsou ve válce s ozbrojenou skupinou v Karibiku a že podezřelí obchodníci nezaútočili na USA ani na její majetek v zahraničí.
Další obavy se týkají toho, že údajní pašeráci nebyli odsouzeni soudem, že USA poskytly jen málo důkazů na podporu svého označení kartelu a že regionální odborníci opakovaně poukazují na to, že útoky ve skutečnosti k zastavení pašování fentanylu přispějí jen málo – droga se do USA dostává převážně přes Mexiko, nikoli na lodích přes Karibik.
Pozornost věnovaná útokům a roli Hegsetha se na konci listopadu zintenzivnila, když deník Washington Post informoval, že po útoku ze 2. září následoval druhý útok zaměřený na dva přeživší, kteří se drželi trosek. Velitel dohlížející na operaci podle deníku Post nařídil druhý útok, aby splnil pokyny Hegsetha „zabít všechny“.
Hegseth toto tvrzení popřel. Během úterního zasedání kabinetu ministr obrany uvedl, že velitel, admirál Frank Bradley, „potopil loď a eliminoval hrozbu“. Hegseth řekl, že sice „sledoval první útok“, ale „nezůstal tam hodinu nebo dvě“ poté.
Po svém sobotním projevu byl Hegseth dotázán, zda Pentagon zveřejní video z útoku z počátku září, ale neposkytl přímou odpověď. „Proces přezkoumáváme a uvidíme,“ odpověděl.
Zatímco Hegseth nejeví žádné známky ústupu, volání demokratů po jeho rezignaci sílí. New Democrat Coalition, největší demokratická frakce v Sněmovně reprezentantů, označila Hegsetha za „nekompetentního, bezohledného a ohrožujícího životy mužů a žen sloužících v ozbrojených silách“. Předseda koalice Brad Schneider a předseda pracovní skupiny pro národní bezpečnost Gil Cisneros obvinili ministra obrany ze lži, odklánění pozornosti a obviňování podřízených, zatímco sám odmítá převzít odpovědnost.
Ministr obrany zopakoval Trumpovu výhrůžku obnovit jaderné testy na stejné úrovni jako Čína a Rusko. Kritizoval republikánské vůdce za podporu válek na Blízkém východě v posledních letech a ostře napadl ty, kteří tvrdí, že klimatické změny představují vážnou výzvu pro vojenskou připravenost.
