Ruská válka na Ukrajině začíná vykazovat trhliny
20. 10. 2025
Toto zpomalení přichází za ohromující cenu, protože uniklý ruský dokument naznačuje více než 281 000 obětí jen v roce 2025.
S měsíčními ztrátami, které nyní přesahují 31 000 nových rekrutů, které Rusko může přijmout, Kreml krvácí kvůli minimálnímu pokroku.
Chmurný poměr raněných a zabitých 1,3 ku 1 dále zdůrazňuje špatnou lékařskou péči na bojišti a vykresluje obraz zdrcující opotřebovávací války, kterou má Moskva problém udržet.
Zdá se, že ruský tlak na Ukrajinu ztrácí na síle.
Nové zpravodajské informace z Velké Británie ukazují, že ruské síly postupují pomaleji než kdykoli v tomto roce, když Kreml trpí obrovskými ztrátami kvůli minimálním územním ziskům.
Britské ministerstvo obrany ve čtvrtek uvedlo, že ruské jednotky v září dobyly asi 250 kilometrů čtverečních ukrajinského území, ve srovnání s přibližně 465 kilometry čtverečními v srpnu.
Zpomalení je "vysoce pravděpodobně" způsobeno přesunem elitních výsadkových divizí ze Sum do těžce sporných regionů Doněcka, Chersonu a Záporoží.
Přesto tento konflikt zůstává stejně hořký jako vždy. V září Rusko dobylo vesnici Verbove v Záporožské oblasti.
Tento týden Ukrajina vyzvala své občany, aby se evakuovali z Kupjansku, protože Rusko získalo několik severních oblastí.
Kreml se také údajně připravuje na pokus o obklíčení Pokrovsku, životně důležitého logistického uzlu Donbasu, spolu s městy Oleksijivka a Novohryhorivka.
Nejnovější zisky Ruska jsou mizivé a obecně si vyžádaly smrtelnou cenu pro jeho vlastní zdroje.
Jeden z uniklých ruských vojenských dokumentů naznačuje, že ruské invazní úsilí ztratily od začátku roku 2025 281 550 mužů.
Z tohoto obrovského počtu bylo údajně 86 744 zabito, 158 529 zraněno a 33 966 pohřešováno.
National Security Journal není schopen tyto statistiky nezávisle ověřit, ale Frontelligence Insight řekl Politico, že se v zásadě shodují s jejich vlastní analýzou.
Územní přírůstky, které Kreml letos veřejně uznal, činí pouze ubohé 1 % celkového území Ukrajiny.
Rusko v současné době kontroluje přibližně 19 procent celkového území Ukrajiny, ale toto číslo zůstává od roku 2022 relativně stabilní.
Tato čísla ukazují, jak Moskva ztrácí personál kvůli minimálnímu pokroku. Institut pro studium války tvrdí, že Rusko stále přijímá asi 31 000 rekrutů měsíčně, ale ztrácí téměř 35 000.
Kreml, který si je zoufale vědom této mezery, inzeruje velké podpisové bonusy až do výše 2,5 milionu rublů – ekvivalent přibližně 31 054 amerických dolarů. Rusko se také stále více obrací na rekruty z Afriky a Středního východu.
Mnozí jsou zlákáni příslibem nebojových rolí, jen aby byli posláni přímo do boje.
Poměr obětí v Rusku také vypráví bezútěšný příběh. Ve většině moderních válek jsou zhruba tři vojáci zraněni na každého zabitého. Pro Rusko je tento poměr blíže 1,3 ku 1, což naznačuje chaotické evakuační procedury a nedostatek lékařské péče na bojišti.
Zatímco Moskva tvrdí, že její "speciální vojenská operace" je pod kontrolou, její omezené pokroky přišly za značnou cenu.
