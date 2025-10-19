Demokracie potřebuje pravdu, ale naši takzvaní demokraté ji nechtějí
19. 10. 2025 / Boris Cvek
K tomu jsme mohli slyšet vyjádření Jindřicha Rajchla (klub SPD), že nová vláda bude asi vystavena tomu, že v rozpočtu je velká díra, takže zákon bude muset být změněn, čili vláda vyřeší problém škrtáním. Neuvěřitelné? Odporuje si to?
Ano, no a? Rajchl se prohlásil za právníka a jako takový vynesl verdikt, že soudní proces s Babišem porušuje lidská práva, protože trvá už dlouho. Zdeněk Hřib (piráti) označil novou koalici za koalici čapího a orlího hnízda, protože to, o co v ní jde na prvním místě, je poslanecká imunita Babiše a Okamury, možná i Turka (Macinka, šéf motoristů, dnes prohlásil v jiném pořadu, že nevidí důvod, proč by měl navrhovat za ministra zahraničí někoho jiného než Turka).
Dále nemohu pominout dva výmluvné spory. První se vedl primárně mezi ministrem Markem Výborným (lidovci) a Hřibem. Výborný hrál ovšem pozoruhodnou roli, zcela ohromující, i ve sporu druhém. Ten první spor se vedl o dotace, které dostal Agrofert od státu. Hřib velmi ostře obvinil Výborného z toho, že tzv. vymáhání těchto peněz zpět ministerstvem zemědělství bylo jen předvolební trik, že to Výborný měl dělat už dávno, že v tom, jak dostat peníze od Babiše zpět pro stát, uspěl jen Ivan Bartoš (tehdy ministr a předseda pirátů). Výborný se bránil a oba se obvinili ze lží.
Myslím, že to téma je zásadní a že v žádném případě nemá dojít ke shodě na tom, že to nebudeme řešit, abychom se neoslabovali v proti-babišovské opozici. Jenže co je pravda? To je pro demokracii zásadní. Ne že se domluvíme, že se nebudeme přít, ale že veřejnost bude znát pravdu. I za tu cenu, že to někoho bude hodně bolet. Chápou tohle demokraté? Pro Babiše a spol. je úplně dokonalé utopit veřejnost v domnění, že všichni politici lžou a kradou a jsou to gauneři. Tak ostatně dnešní pořad jednoznačně vyzněl.
A to zejména v souvislosti s mnohem závažnějším tématem, než jsou dotace pro Babišův byznys. Jde o státní rozpočet. Ve veřejném prostoru vzbudilo pohoršení, např. i Miroslava Kalouska, bývalého ministra financí, že vláda odmítá poslat do nové Sněmovny návrh rozpočtu. Všechny minulé vlády to udělaly, nebylo to téma. Ministr Výborný se snažil tento inovativní postoj Fialovy vlády hájit různými zcela nepochopitelnými, děsivými „argumenty“.
Prý Sněmovna není, takže není kam to poslat. To si asi Kalousek a další kritici nevšimli. To přece není ten rozdíl mezi současnou vládou a minulými. Neuvěřitelné. Pak tvrdil, že rozpočet stejně visí na internetu. A taky opakoval, že Babiš považuje návrh rozpočtu za špatný (naopak asi rodící se Fialova koalice Babišův před čtyřmi lety považovala za dobrý). Nakonec byl Výborný dotlačen k tomu, že rozpočet by měl být nové Sněmovně předložen… ale prý on je pouze jeden ministr vlády a je to hlavně na ministru financí.
Dnes nemohu pominout poslední půlhodinu Otázek V. Moravce. Daniel Prokop (PAQ Research) tam vysvětloval návrh chytré reformy daní. Mimo jiné vysvětloval, že máme v Česku extrémní majetkovou nerovnost, pro růst HDP je prý zapotřebí snížit daně nízkopříjmovým lidem a naopak zdanit majetek a vysoké příjmy a zejména rušit daňové výjimky, které jsou zavedeny ve prospěch bohatých. Vybíráme o sto miliard ročně méně než srovnatelné vyspělé země. V něčem jsme prý zcela výjimeční na celém světě. Byla tam celkově shoda s Markétou Malou z Karlovy univerzity, která byla také hostem pořadu.
Nejvíce mě šokovalo, když se moderátor Prokopa ptal, proč se pořád nedaří ten celý systém daní reformovat správným směrem. Prokop vysvětloval, že ze jejich dat plyne, že lidé nevědí, jak ten systém vlastně funguje. Lidé prý nevědí, že člověk s minimální mzdou platí vyšší odvody než OSVČ s milionovými příjmy.
Do toho pak skvěle zapadá plán nové vlády postavení OSVČ s vysokými příjmy ještě vylepšit. Jak je možné, že lidé nevědí o té hrůze? Kde jsou všichni ti vzdělanci, novináři, osvětoví influenceři? Nebo by šli sami proti sobě, kdyby chudým lidem řekli, jak to je?
