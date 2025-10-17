Když v dnešní vědě napíšete článek, že Země není placatá, citují ho vědci jako důkaz, že placatá je, a nikoho to nevzrušuje

17. 10. 2025 / Boris Cvek

V roce 2023 jsem publikoval ve vědeckém časopise ACS Medicinal Chemistry Letters článek, který podrobně argumentuje, že široká aktivita disulfiramu proti desítkám různých nemocí je výsledek fundamentálně chybného výzkumu. Tento výzkum ve stovkách odborných článků produkuje nebezpečný balast, tvářící se jako věda.

Akutně, děsivě nebezpečný je proto, že disulfiram může být pak využíván zcela nepodloženě k léčbě třeba sepse nebo covidu (to se dělo i u nás v ČR, Ministerstvo zdravotnictví dokonce nechalo stáhnout jedno video na toto téma z Youtube). Světe div se, tento můj článek je ve vědecké literatuře citován jako zdroj pro tvrzení, že mnou kritizovaný balastní výzkum je v pořádku.

Poměrně prestižní časopis RCS Advances (RSC – britská Royal Society of Chemistry) publikoval nedávno článek, který shrnuje údajnou aktivitu disulfiramu proti zánětlivým onemocněním. Budiž, říkal jsem si, neznají mou publikaci z ACS Med Chem Lett a nijak se nevzrušují tím, jak je možné, že jeden lék má léčit tak mnoho nemocí najednou. Ale nakonec jsem zjistil, že mě citují! Jde o citaci 167 a je spojena s tímto tvrzením:

„Disulfiram se ukázal jako širokospektrální terapeutické činidlo s prokázanou účinností při systémových zánětlivých onemocněních, rakovině, metabolických poruchách a infekčních onemocněních.“ (překlad DeepL) Jako zdroj tohoto odporného a nebezpečného blábolu citují můj článek v ACS Med Lett 2023, který tvrdí pravý opak.

Čili pokud podrobně rozeberete, že Země není placatá, že je to úplně absurdní, budou vaši práci v dnešní vědě citovat v tom smyslu, že tvrdíte, že Země je placatá. Tak to prostě je. RCS Advances. A není to zdaleka jediný případ. Je to pořád dokola.

Zdroj: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ra/d5ra04662a

