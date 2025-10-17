Když v dnešní vědě napíšete článek, že Země není placatá, citují ho vědci jako důkaz, že placatá je, a nikoho to nevzrušuje
17. 10. 2025 / Boris Cvek
Akutně, děsivě nebezpečný je proto, že disulfiram může být pak využíván zcela nepodloženě k léčbě třeba sepse nebo covidu (to se dělo i u nás v ČR, Ministerstvo zdravotnictví dokonce nechalo stáhnout jedno video na toto téma z Youtube). Světe div se, tento můj článek je ve vědecké literatuře citován jako zdroj pro tvrzení, že mnou kritizovaný balastní výzkum je v pořádku.
Poměrně prestižní časopis RCS Advances (RSC – britská Royal Society of Chemistry) publikoval nedávno článek, který shrnuje údajnou aktivitu disulfiramu proti zánětlivým onemocněním. Budiž, říkal jsem si, neznají mou publikaci z ACS Med Chem Lett a nijak se nevzrušují tím, jak je možné, že jeden lék má léčit tak mnoho nemocí najednou. Ale nakonec jsem zjistil, že mě citují! Jde o citaci 167 a je spojena s tímto tvrzením:
„Disulfiram se ukázal jako širokospektrální terapeutické činidlo s prokázanou účinností při systémových zánětlivých onemocněních, rakovině, metabolických poruchách a infekčních onemocněních.“ (překlad DeepL) Jako zdroj tohoto odporného a nebezpečného blábolu citují můj článek v ACS Med Lett 2023, který tvrdí pravý opak.
Čili pokud podrobně rozeberete, že Země není placatá, že je to úplně absurdní, budou vaši práci v dnešní vědě citovat v tom smyslu, že tvrdíte, že Země je placatá. Tak to prostě je. RCS Advances. A není to zdaleka jediný případ. Je to pořád dokola.
Zdroj: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/ra/d5ra04662a
