Rusko na baltské státy přenáší narativy, které ospravedlňovaly invazi na Ukrajinu a do Gruzie
17. 10. 2025
14. října šéf Státní dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin řekl, že lotyšské úřady údajně "pronásledují" rusky mluvící občany a že Moskva by je měla v baltských zemích chránit. Podobná teze zazněla i od předsedy Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) Leonida Sluckého, který označil Rusy v Lotyšsku za součást tzv. "ruského světa".
Pojem "ruský svět" je záměrně vágní ideologická konstrukce, kterou Vladimir Putin interpretuje jako společný prostor Kyjevské Rusi, Moskevského knížectví, Ruského impéria, SSSR, moderního Ruska a všech, kteří cítí "jednotu s Ruskem", vysvětlují odborníci.
Moskva opakovaně používala rétoriku "ochrany krajanů v zahraničí", aby ospravedlnila své vojenské intervence v Moldavsku, Gruzii a na Ukrajině.
Opakování těchto narativů v kontextu baltských států je prvkem dlouhodobé strategie Kremlu – vytváření informačních a propagandistických základů pro možnou agresi proti zemím NATO v budoucnu, říkají analytici.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse