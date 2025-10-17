Rusko na baltské státy přenáší narativy, které ospravedlňovaly invazi na Ukrajinu a do Gruzie

17. 10. 2025

čas čtení 1 minuta
Kreml opět používá rétoriku obrany "krajanů", která byla ospravedlněním ruských invazí do sousedních států.

14. října šéf Státní dumy Ruské federace Vjačeslav Volodin řekl, že lotyšské úřady údajně "pronásledují" rusky mluvící občany a že Moskva by je měla v baltských zemích chránit. Podobná teze zazněla i od předsedy Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR) Leonida Sluckého, který označil Rusy v Lotyšsku za součást tzv. "ruského světa".

Pojem "ruský svět" je záměrně vágní ideologická konstrukce, kterou Vladimir Putin interpretuje jako společný prostor Kyjevské Rusi, Moskevského knížectví, Ruského impéria, SSSR, moderního Ruska a všech, kteří cítí "jednotu s Ruskem", vysvětlují odborníci.

Moskva opakovaně používala rétoriku "ochrany krajanů v zahraničí", aby ospravedlnila své vojenské intervence v Moldavsku, Gruzii a na Ukrajině.

Opakování těchto narativů v kontextu baltských států je prvkem dlouhodobé strategie Kremlu – vytváření informačních a propagandistických základů pro možnou agresi proti zemím NATO v budoucnu, říkají analytici.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
364

Diskuse

Obsah vydání | 17. 10. 2025