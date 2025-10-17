Židé nejsou něco extra! Absolutně nesouhlasím, že se nemělo demonstrovat 7. října proti izraelským válečným zločinům
17. 10. 2025
/
Jan Čulík
čas čtení
5 minut
Se zuřivostí jsem v pátek poslouchal polední zpravodajství britského rozhlasu. Proč? Už předtím byla v Británii oznámena tato informace, kterou jsme v BL také vydali ZDE
:
Fanoušci izraelského fotbalového klubu Maccabi Tel Aviv mají zakázán vstup na zápas Evropské ligy ve Velké Británii
Fanoušci
izraelského fotbalového týmu Maccabi Tel Aviv mají zakázán vstup na
zápas Evropské ligy proti Aston Ville ve Velké Británii příští měsíc z
bezpečnostních důvodů, oznámil anglický klub.
Bezpečnostní
poradní skupina Birmingham City (SAG) – orgán odpovědný za vydávání
bezpečnostních certifikátů pro zápasy ve Villa Parku, kde se zápas bude
hrát – informovala Aston Villu, že fanoušci Maccabi Tel Aviv nebudou mít
povolen vstup.
Proč že přístup do Británie zakázali těmto izraelským fotbalovým fanouškům? Loni v listopadu se konal fotbalový zápas mezi izraelským fotbalovým družstvem Maccabi Tel Aviv a holandským fotbalovým týmem v Amsterodamu. Izraelští fanoušci se po příjezdu do Amsterodamu chovali nesmírně arogantně a agresivně. Hulákali po ulicích protipalestinská hesla, napadali fyzicky místní fanoušky, dokonce podpalovali budovy. Svou agresí a násilným chováním se jim podařilo vyprovokovat k násilí místní fanoušky, takže město bylo zahlceno vlnou policií nezvládnutelného násilí. Na základě informací o těchto neuvěřitelných nepokojích - opakují, začali to agresivní Izraelci - nyní policie v Birminghamu zakázala izraelským fanouškům tohoto fotbalového klubu před zmíněným zápasem v Birminghamu do země vstup.
Ale co se nestalo?
Když byla v Británii tato zpráva v pátek zveřejněna, spousta politiků a veřejných osobností ji začala kritizovat jako "antisemitismus". I tvrdě ultrakonzervativní "labourista", premiér Keir Starmer se vyjádřil, že zákaz přístupu do země pro násilné izraelské fotbalové fanoušky je "antisemitismus. Polední zpravodajství britského rozhlasu proboha tomuto nesmyslu věnovalo asi půl hodiny vysílacího čas-.
Tedy: Cože? Židé jsou něco extra, jejich násilnosti se nesmějí kritizovat a nesmí se proti nim zavést preventivní opatření, když hrozí, že se budou dopouštět násilností znovu?
Vidím tohleto po celou dobu. Židům procházejí nejhorší válečné zločiny, nesmí se to holt kritizovat, prtože by to byl antisemitismus. České celebrity protestují proti veřejné obhajobě Izraelem vražděných Palestinců, označují to za antisemitismus. Je to samozřejmě nesmysl.
Fabiano Golgo má pravdu, že 7. října 2023 spáchal Hamás zločin. Jenže Izrael od té doby vyvraždil asi stokrát víc lidí (desetitisíce jsou stále pod troskami) a nesmyslně proměnil celou Gazu v pustinu, zřejmě proto, aby mohl tamější Palestince vyhnat.
V žádném případě neomlouvám činy Hamásu dne 7. října 2023. Ovšem, celá situace zdaleka nenastala 7. října 2023, Izrael utlačuje Palestince desítky let, od doby, kdy v roce 1948 Británie jaksi jen tak zrušila Palestinu a na jejím místě vytvořila izraelský stát.
Miumochodem - a znovu upozorňuju, že zločiny Hamásu neomlouvám - máme v kurzu na Glasgow University slavný klasický film Gilla Pontecorva z roku 1966 Bitva o Alžír. Je to film o osvobozeneckém boji Alžířanů porti okupační Francii - a kupodivu, alžírští vzbouřenci bojují proti Francii i tím, že zabíjejí pokojné francouzské civilisty popíjející v alžírských kavárnách. Jaksi tehdy se to považovalo za normální součást osvobozeneckého boje. Jak to, že Alžířané za to byli oslavováni a co dnešní Palestinci?
Na zločin Hamásu ze 7. října 2023 reagovala izraelská vláda masovým vyvražďováním civilistů. Zabila daleko víc než 20 000 malých dětí (tisíce dalších mrtvol jsou pod troskami). Zabila tisíce nemluvňat, která se narodila od 7. října 2023. Tisíce dětem musely být amputovány končetiny bez umrtvení. Desetitisícům dětí vyvraždila izraelská armáda rodiče.
To, co za poslední dva roky spáchal Izrael, je asi stokrát hrůznější zločin než to, co udělal Hamás 7. října 2023. Proto je absolutně oprávněné protestovat proti izraelským zvěrstvům v kterýkoliv den . Není to antisemitismus a není to ignorování zločinů Hamásu. Židé nejsou nutně totožní s dnešní izraelskou vládou válečných zločinců. Podobně jako velké množství Palestinců nepociťuje nenávist vůči Izraelcům a chtějí s nimi žít v míru, existuje i určité množství Izraelců, kteří chtějí žít v míru s Palestinci.
Fabiano Golgo se mýlí, když kritizuje pražské studenty za zorganizování propalestinského protestu v den 7. října 2025. Byl naprosto oprávněný. Konec konců i studenti UMPRUM ve svém prohlášení zdůrazňují., že jejich protest proti palestinskému vraždění dne 7. října odsoudil činy Hamásu.
K rasistickému dopisu českých tzv. "celebrit" kritizujícímu studenty se ani nebudu vyjadřovat. Jen jen důkazem, jak hluboko poklesla česká společnost, když české "celebrity" podporuji izraelskou vládu, která masově vraždí děti.
322
Diskuse