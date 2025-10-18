Miliony lidí ve všech 50 státech USA se účastní protestů proti Trumpovi pod heslem „No Kings“ (Žádní králové)
18. 10. 2025
Akce jsou naplánovány ve více než 2 700 městech a obcích a jejich společným poselstvím je, že USA směřují k autoritářství
Američané ve všech 50 státech se v sobotu vydali do ulic, aby protestovali proti Trumpově administrativě. Společným poselstvím protestů je, že země směřuje k autoritářství a že v USA by neměli být žádní králové.
Miliony lidí se zúčastnily protestů „No Kings“, které jsou druhým pokračováním koalice, která v červnu uspořádala jeden z největších protestních dnů v historii USA. Akce jsou naplánovány ve více než 2 700 lokalitách, od malých měst po velká města, což odráží decentralizaci protestního hnutí proti Donaldu Trumpovi, které se během jeho prvního prezidentství soustředilo na demonstrace ve Washingtonu DC.
Shromáždění jsou obratem oproti situaci před pouhými šesti měsíci, kdy se demokraté po drtivé porážce v celostátních volbách zdáli být bezradní, jak čelit nadvládě republikánů v Bílém domě a obou komorách Kongresu.
„U demokratů vidíme určitou odvahu,“ řekl agentuře Associated Press Ezra Levin, spoluzakladatel klíčové organizující skupiny Indivisible. „Nejhorší věc, kterou by demokraté mohli teď udělat, je kapitulace.“
V Chicagu se v Butler Field v Grant Parku sešlo nejméně 10 000 lidí, z nichž mnozí měli transparenty proti federálním imigračním agentům nebo zesměšňující Trumpa. Televizní stanice vysílající protesty varovaly diváky, že nemohou nést odpovědnost za jazyk použitý na transparentech.
Některé z nich hlásaly „Hands Off Chicago“ (Ruce pryč od Chicaga), což je bojový pokřik, který se začal používat, když prezident poprvé oznámil svůj záměr vyslat do města národní gardu. Jiné hlásaly „Resist Fascism“ (Odporujte fašismu), ale mnoho dalších používalo jazyk nevhodný pro vysílání.
Dav propukl v skandování „Fuck Donald Trump“, když na pódium vystoupil zástupce Illinois Jonathan Jackson.
Starosta Chicaga Brandon Johnson řekl davu, že Trumpova administrativa „se rozhodla, že chce odvetu za občanskou válku“, kterou v 19. století prohrála Konfederace zastávající nadřazenost bílé rasy s Unií.
„Jsme zde, abychom se postavili pevně a odhodlaně, že se nepodvolíme, neskloníme se, nebudeme se krčit a nepodřídíme se,“ řekl Johnson. „Nechceme vojáky v našem městě.“
Více než 200 000 obyvatel oblasti Washingtonu DC se shromáždilo poblíž Kapitolu Spojených států. V mnoha městech měli protestující na sobě nafukovací kostýmy zvířat – dadaistické téma, které vzniklo během protestů proti imigračnímu zákonu v Portlandu v Oregonu, aby se postavilo proti tvrzení administrativy, že město je v zajetí bezpráví a chaosu.
V Santa Fe v Novém Mexiku se mezi kostýmovanými postavami objevily jednorožci, kuřata a žáby. „Jde o absurditu toho všeho,“ řekla obyvatelka Amy Adlerová deníku Santa Fe New Mexican, zatímco měla na sobě kostým humra, který popsala jako ódu na Portland.
V pořadu FoxLive diskutoval analytik národní bezpečnosti podplukovník Hal Kempfer o tom, zda byly kostýmy určeny k obranným účelům: „Nezpochybňuji, že se jen předvádějí v kostýmech, ale každý takový kostým může poskytovat určitou obrannou ochranu před pepřovými kuličkami a podobnými věcmi. Musíte však zvážit, že se v něm nemůžete pohybovat příliš rychle a nevidíte v něm tak dobře.“
V Georgii zaplnilo nejméně 10 000 lidí hřiště Atlanta Civic Center, aby se připravilo na pochod do hlavního města státu v dopoledních hodinách.
„Slyšel jsem, jak americký prezident nedávno řekl generálům naší armády, že se musíme postavit proti vnitřnímu nepříteli,“ řekl americký senátor Raphael Warnock z Georgie.
„Je mi jedno, jaké jsou vaše politické názory. Pokud jste americký občan, měli byste být hluboce znepokojeni,“ řekl Warnock. Varoval před přítomností federálních bezpečnostních složek, které „se objevují v komunitách po celé naší zemi.
„Co se to sakra děje? A všichni musíme být znepokojeni.“
Trump zakročil proti americkým městům, pokusil se vyslat federální jednotky a posílil imigrační úřady. Snaží se kriminalizovat disent a jde po levicových organizacích, které podle něj podporují terorismus nebo politické násilí.
Města se většinou bránila a podala žaloby, aby zabránila nasazení národní gardy, a obyvatelé vyšli do ulic, aby protestovali proti militarizaci svých komunit.
Trumpovi spojenci se snaží protesty No Kings vykreslit jako protiamerické a vedené hnutím antifa, decentralizovaným antifašistickým hnutím, a zároveň tvrdí, že protesty prodlužují uzavření vlády. Greg Abbott, guvernér Texasu, prohlásil, že před protesty pošle národní gardu státu do Austinu, hlavního města státu.
Někteří politici, včetně demokratických senátorů Chucka Schumera a Chrise Murphyho a nezávislého senátora Bernieho Sanderse, se protestů zúčastnili. Koalice No Kings opakovaně zdůrazňovala svůj závazek k nenásilnému odporu a desítky tisíc účastníků absolvovaly školení o bezpečnosti a taktice deeskalace.
„Nejdůležitější poselství, které by si lidé měli odnést, je, že prezident chce, abychom se báli, ale my se nenecháme zastrašit a umlčet,“ řekla Lisa Gilbertová, spolupředsedkyně organizace Public Citizen, která je jedním z organizátorů protestů. „A je nesmírně důležité, aby lidé zůstali mírumilovní, hrdě se postavili za to, co je zajímá, a nenechali se zastrašit strachem.“
Více než 200 organizací se přihlásilo jako partneři protestů 18. října. Organizátoři určili několik hlavních měst: Washington DC, San Francisco, San Diego, Atlanta, New York City, Houston, Honolulu, Boston, Kansas City v Missouri, Bozeman v Montaně, Chicago a New Orleans.
Protesty jsou jednoduše formulovány tak, že USA nemají krále, což je narážka na rostoucí autoritářství Trumpa. Trump v pátek řekl Fox News: „Říkají, že mě označují za krále. Já nejsem král.“ Přední republikáni, včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, popsali protesty jako „shromáždění nenávisti vůči Americe“.
Ve Washingtonu DC reagoval senátor za Vermont Bernie Sanders na Johnsonovo charakterizování slovy: „Páni, ten se ale mýlí. Miliony Američanů dnes vycházejí do ulic ne proto, že nenávidí Ameriku, ale proto, že Ameriku milují. Jsme tady, protože uděláme vše, co je v našich silách, abychom uctili oběti milionů mužů a žen, kteří v posledních 250 letech bojovali a někdy i zemřeli za obranu naší demokracie a našich svobod.“
Mezi tématy, na která organizátoři poukázali, patří: Trump využívá peníze daňových poplatníků k uchopení moci a vysílá federální síly, aby převzaly kontrolu nad americkými městy; prezident prohlásil, že chce třetí funkční období a „již se chová jako monarcha“; Trumpova administrativa zašla ve svém programu příliš daleko, vzdoruje soudům, omezuje služby a deportuje lidi bez řádného soudního řízení.
Levicové skupiny vyzvaly k vyhlášení jasného politického programu a konkrétních požadavků. V prohlášení ze 15. října s názvem „Žádní králové, žádní nacističtí vůdci! Mobilizujte dělnickou třídu proti Trumpově diktatuře!“ Socialistická strana rovnosti uvedla, že ústřední slogan „Žádní králové“ vyjadřuje obrovské nepřátelství lidu vůči autokracii, ale varovala, že „hněv a pobouření nestačí k zastavení diktatury“.
Progresivní skupina Public Citizen uvedla, že cílem protestů je postavit se „nejprotiprávnější administrativě v americké historii“, a dodala, že „miliony Američanů se spojí v mírových prodemokratických protestech, aby ukázaly, že se nikdy nepodrobí králi“.
