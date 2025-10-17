Izrael jako letadlová loď Spojených států ve strategicky klíčovém regionu

Ukázka z připravované knihy Daniela Veselého "Impérium deziluzí: studená válka pohledem obětí a katanů zahraniční politiky USA"
Přestože stát Izrael vznikl při etnické čistce více než 700 tisíců domorodých Arabů a na troskách stovek jejich vesnic a městských čtvrtí již
v roce 1948, speciální pouto mezi Spojenými státy a Izraelem se začalo
formovat až po šestidenní válce v roce 1967, kdy Tel Aviv porazil Egypt,
Jordánsko a Sýrii. Izrael tehdy za rekordně krátkou dobu podstatně limitoval
hrozbu arabského nacionalismu, a to především v Egyptě, což hrálo do karet
geopolitických stratégů v Bílém domě, který se zároveň snažil neutralizovat
příklon těchto států k Sovětskému svazu. Nacionalismus či
národně-osvobozenecká hnutí, jak jsme demonstrovali v předchozích
kapitolách, představovaly zásadní hrozbu v očích tvůrců amerických politik
v regionu nadmíru bohatém na fosilní paliva.
USA v té době opíraly svou dominanci nad západní Asii také o
Saúdské Arábii a do roku 1979 o Írán. Izrael tehdy zahájil okupaci Gazy,
Západního břehu, východního Jeruzaléma Golanských výšin patřících Sýrii a
Sinajského poloostrova patřícího Egyptu. Tato země po dlouhé dekády slouží
Bílému domu jako jakási prodloužená paže jeho vojenské dominance v západní
Asii, přičemž její užitečnost je zejména v posledních dekádách akcentována
proizraelskou lobby, díky jejíž činnosti můžeme objasnit dekády trvající
bezpodmínečnou podporu USA Izraeli. V průběhu studené války Izrael
představoval účinnou proxy sílu Spojených států proti Sovětskému svazu a jeho
arabským spojencům.
Navzdory gargantuovskému úsilí pluků proizraelských propagandistů o
vykreslení Izraele jako „jediné demokracie“ na Blízkém východě, se jedná o
etnonacionalistický koloniální projekt založený na nadřazenosti a kontrole
domorodého arabského obyvatelstva židovskými supremacisty sofistikovanou
vojenskou silou a technologiemi, krádeží jeho půdy, budováním ilegálních osad
na okupovaných teritoriích, periodickými masakry - a nakonec i genocidou
v pásmu Gazy v letech 2023 až 2025.
Americký senátor a předseda senátního výboru pro zahraniční vztahy Jesse
Helms během rozhovoru pro časopis Middle East Quaterly v roce 1995 výstižně
označil Izrael za „přinejmenším ekvivalent americké letadlové lodi na Blízkém
východě“, bez které by se Spojené státy ocitly „ve skutečně špatné situaci“ (172). Helms vágně hovoří o zájmech Ameriky (tj. o zájmech
vojensko-průmyslového komplexu, amerických korporací a předních investorů) a
zájmech Izraele jako o spojitých nádobách, ačkoli speciální pouto mezi těmito
zeměmi se zejména v posledních letech jeví jako značná přítěž pro
Washington. Charakteristika Izraele jako ekvivalentu americké letadlové lodi
pak symbolizuje nejen projekci síly Pentagonu v západní Asii, ale i
militarizovanou podstatu izraelské společnosti, potažmo celého území od
Středozemního moře až po řeku Jordán.
Spojené státy dlouhé dekády drží ochranou ruku nad svou strategickou
výspou v západní Asii na diplomatickém poli, jmenovitě v Radě bezpečnosti
OSN. USA vetovaly rezoluce kritizující
Izrael častěji než kterýkoli jiný stálý člen Rady OSN – k 18. prosinci 2023
celkem 45krát. Celkem 33 těchto vetovaných rezolucí se týkalo ilegální okupace
palestinských teritorií. Mezi lety 1982 a 1990 použily Spojené státy své veto
na podporu Izraele 21krát, což činí téměř polovinu z celkového počtu amerických
vet ve prospěch Izraele. Tyto rezoluce kritizovaly izraelskou agresi v Libanonu
a okupaci palestinských území (173). Tento fakt přesvědčivě dokládá nulovou účast
Bílého domu s palestinskými národními ambicemi, jakož i ignoraci platných
mezinárodních regulí zakazujících ozbrojený vpád na území suverénní země.
Washington nadto benevolentně ignoruje existenci izraelského jaderného
arzenálu, kvůli čemuž v regionu nemůže vzniknout bejzaderná zóna, jaká
existuje příkladně v Latinské Americe, Africe, Jihovýchodní Asii nebo
v Jižním Tichomoří.
Izrael je rekordním příjemcem vojenské pomoci ze strany Spojených států.
Washington Tel Avivu v letech 1946 až 2024 poskytl vojenskou pomoc ve výši 228
miliard dolarů (téměř 3 miliardy ročně) a ekonomickou pomoc ve výši 80 miliard
dolarů (více než miliarda ročně (174). Druhé místo za téže sledované období zaujímá
Egypt s 90 miliardy dolary vyplacenými v americké vojenské pomoci,
především od roku 1979, kdy Káhira podepsala s Izraelem mírovou smlouvu a stala
se de facto neškodným vazalem USA. Izrael tehdy přišel o primárního rivala
v regionu a mohl svou pozornost soustředit na hrozbu palestinského
nacionalismu symbolizovaném Organizací za osvobození Palestiny (OOP)
v Libanonu. Totéž učinilo Jordánsko o 14 let později. Jestliže tato fakta
zohledníme, hojně rozšířený mýtus o Izraeli obklopeném ze všech stran arabskými
nepřáteli jednoduše padá. Z grafu zveřejněného Council of Foreign
Relations dále vyplývá, že USA dramaticky zvýšily svou vojenskou podporu
Izraeli v první polovině 70. let, v době jomkipurské války, kdy si Egypt a
Sýrie chtěly vzít zpět Izraelem uloupené území. Washington, jsa si vědom vrtkavé
studenoválečnické dynamiky, rovněž nechtěl vyklidit pole sovětským spojencům
v arabském světě, zejména v Sýrii.
Podle dokumentu adresovanému Národní bezpečnostní radě vnímal Washington
v roce 1958 panarabský nacionalismus prosazovaný egyptským prezidentem
Násirem jako problém, neboť „v očích většiny Arabů se Spojené státy jeví jako protivník realizace cílů
arabského nacionalismu“ (175). „Věří, že Spojené
státy se snaží chránit své ropné zájmy na Blízkém východě tím, že podporují
status quo a brání politickému nebo ekonomickému pokroku, a že mají v úmyslu vmanévrovat
arabské státy do pozice, v níž se zaváží bojovat ve světové válce proti
Sovětskému svazu. Na druhé straně se SSSR podařilo většině Arabů úspěšně
prezentovat jako země, jež podporuje realizaci cílů arabského nacionalismu a je
ochotna podporovat Araby v jejich úsilí o dosažení těchto cílů bez jakékoli
protihodnoty. Z velké části v důsledku těchto srovnatelných pozic klesla
prestiž Spojených států a Západu na Blízkém východě, zatímco vliv Sovětského
svazu výrazně vzrostl,“ čteme v dokumentu. V textu jsou nastíněny možné scénáře aplikace
amerického vlivu v západní Asii, z nichž jeden se zdá být prorocký: „pokud
se rozhodneme bojovat proti radikálnímu arabskému nacionalismu a v případě
nutnosti si udržet ropu v Perském zálivu silou, logickým důsledkem by byla
podpora Izraele jako jediné silné prozápadní mocnosti, která na Blízkém východě
zbývá.“
Americké politické a vojenské představitele tedy v červnu 1967
uchvátilo, jak Izrael s efektivním a bleskurychlým nasazením vojenské síly
porazil své arabské nepřátele, driftující k Sovětskému svazu, a jak tvrdou
ránu uštědřil sekulárnímu arabskému nacionalismu. Impresivní izraelský vojenský
potenciál a schopnost Tel Avivu pacifikovat domorodou populaci se po roce 1967
jevily v kuloárech americké moci jako mana z nebe (176). Symbióza mezi Spojenými státy a Izraelem se stala úhelným kamenem
americké blízkovýchodní politiky, nehledě na tak profánní problémy jako
ilegální okupace, opakované izraelské vpády do Libanonu a koneckonců i rozmach
antiamerikanismu v západní Asii i jinde.
Krize v Jordánsku, jež vypukla v září 1970, opětovně přispěla k
vnímání Izraele jako strategického aktiva USA v regionu. Po krvavých bojích mezi
OOP a Jordánskem v Ammánu, kdy Sýrie podporovala OOP – tedy hnutí za národní
sebeurčení palestinských Arabů - Bílý dům požádaly Izrael, aby se připravil na
vojenský zásah po boku jordánské vlády. Izrael reagoval podle požadavku, pomohl
hášimovskému režimu zmařit syrskou invazi a obnovit v zemi kontrolu, a to za
cenu tisíců palestinských životů. V důsledku těchto událostí se výrazně zvýšila
vojenská pomoc a prodej zbraní Izraeli ze strany USA: izraelská armáda (IDF)
byla od té doby stále častěji vybavovaná americkými zbraněmi a technologiemi a
stala se na nich více závislá. V jomkipurské válce v roce 1973 vedly vysoké
ztráty na izraelské straně v prvních dnech bojů k vyčerpání vojenských zásob a
arzenálů, přičemž rozsáhlá americká letecká přeprava náhradních dílů, dalších
bojových letadel a munice se stala klíčovou pro schopnost Izraele zahájit
úspěšný protiútok. Po ukončení války Spojené státy Izraeli poskytly zbraně
nezbytné k obnově a rozšíření zásob IDF. (177) V 70. letech američtí analytikové
identifikovali Izrael a šáhův Írán jako země zajišťující americkou kontrolu nad
ropou oplývajícím Perským zálivem. Avšak po pádu proamerického šáha v roce
1979 existence Izraele coby „blízkovýchodní Sparty“ nabyla ještě většího
významu, a to se přirozeně projevilo i v intenzivnějších zásilkách
americké vojenské pomoci, jak ve své publikaci The Fateful Triangle: The
United States, Israel and the Palestinians, argumentuje Noam Chomsky, který
na základě citací celé řady pramenů tvrdí, že jedinými odpůrci urovnání tzv.
izraelsko-palestinského konfliktu jsou USA a Izrael (178).
Spolu
s navázáním bezprecedentního strategického pouta mezi Izraelem a USA
nabyla po roce 1967 na důležitosti ožehavá otázka blízkovýchodního mírového
uspořádání. Rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 242 z listopadu 1967
apelovala na ukončení nepřátelství mezi Izraelem a arabskými státy a na uznání
teritoriální integrity a politické nezávislosti všech států v oblasti.
Tato rezoluce ještě nebrala v úvahu palestinské národnostní ambice, ale
reflektovala pouze vzájemné animozity mezi Izraelem a především těmi arabskými
státy, jejichž území Tel Aviv okupoval. Teprve v roce 1974 56 zemí přišlo
s návrhem, aby byla otázka Palestiny začleněna do agendy Valného shromáždění.
V rezoluci přijaté 22. listopadu 1974 stvrdily požadavky Palestinců příkladně
„právo na sebeurčení bez vnějšího zasahování“, „právo na národní nezávislost a
suverenitu“ a „právo na návrat do svých domovů a ke svému majetku“ (179).
OOP na rozdíl od mylné představy, že vždy chtěla zahnat izraelské židy do moře,
byla ochotna akceptovat dvoustátní řešení - tedy existenci Izraele na 78
procentech území bývalého britského mandátu a vznik Státu Palestina na zbytku
tohoto území na Západním břehu, v Gaze a ve východním Jeruzalémě – už
v polovině 70. let (180).
Tento postoj OOP zanedlouho posvětila svou podporou (společně se Sýrií) návrhu
rezoluce Rady bezpečnosti OSN v lednu 1976 volajícím po dvoustátním řešení
izraelsko-palestinského konfliktu, včetně izraelského stažení do hranic před 4.
červnem 1967 a vytvoření samostatného palestinského státu (181).
Téměř neznámý návrh rezoluce se stal základním stavebním kamenem mezinárodního
konsenzu týkajícího se tzv. izraelsko-palestinského konfliktu, jehož řešení by
bývalo bylo velmi snadné, kdyby neexistovaly dva tradičně zamítavé hlasy:
Spojené státy a Izrael. USA zablokovaly přijetí této rezoluce v Radě
bezpečnosti OSN s pohodlnou výmluvou, že návrh „by změnil stávající rámec
mírových jednání a vážně poškodil budoucnost tohoto procesu“, jak tehdy
informoval New York Times (182).
USA se od té doby k řešení nejpalčivější otázky v západní Asii
stavějí zamítavě.
Jestliže
OOP už v roce 1976 podpořila návrh rezoluce RB OSN, jež tehdy mohl ukončit
to, co se stane nejdelší okupací v moderních dějinách a neuralgickým bodem
západní Asie, mainstreamová izraelská politická reprezentace sestávající se ze
Strany práce a Likudu se prakticky shodovala v negaci práva Palestinců na
sebeurčení, i když se lišila v detailech (183).
Strana práce, jež stála v čele izraelské vlády do roku 1977, usilovala o
realizaci tzv. Allonova plánu, podle kterého by si Izrael ponechal kontrolu nad
značnou částí Západního břehu, podstatně by rozšířil oblast okolo Jeruzaléma,
přičemž by kontroloval také Pásmo Gazy, Golanské výšiny a území na východě
Sinajského poloostrova. Tel Aviv měl de facto anektovat třetinu až 40 procent
Západního břehu, zatímco zbytek území měl připadnout Jordánsku. Oproti tomu
Likud, jehož charta z roku 1977 zdůrazňuje izraelskou suverenitu nad
územím od řeky k moři, tj. žádný palestinský stát v tomto prostoru (184),
chtěl prohloubit kontrolu nad Západním břehem a Gazou, doslova anektoval
Golanské výšiny, a nakonec Egyptu vrátil okupovaný Sinajský poloostrov a stáhl
odtamtud ilegální osadníky.
Zamítavé stanovisko Izraele k
ukončení okupace jím dobytých území v šestidenní válce se fatálně
projevilo na začátku 70. let, kdy byl Násirův nástupce v Káhiře na rozdíl
od svého předchůdce ochoten přistoupit k řešení izraelsko-arabského
konfliktu, jak ilustrují americké vládní materiály (185).
V únoru 1971 egyptský prezident Anwar Sadat nabídl
Nixonově vládě novou příležitost k uzavření míru mezi Araby a Izraelci. Sadat přišel
s návrhem, že Egypt znovu otevře Suezský průplav, pokud se izraelská armáda
stáhne z východního břehu průplavu a pokud bude souhlasit s harmonogramem
dalšího stahování. Sadat rovněž naznačil, že se vzdá svých ambicí na zahájení
války proti Izraeli, pokud se IDF stáhne k mezinárodní uznávané hranici.
Izraelci však Sadatovu nabídku k zahájení normalizace vzájemných vztahů odmítli.
V únoru 1973 se Sadatův zmocněnec Isma‘il setkal s Henrym Kissingerem a
informoval jej, že Egypt by byl ochoten podepsat samostatnou mírovou dohodu s
Izraelem, jež by mohla zahrnovat demilitarizované zóny na obou stranách
mezinárodní hranice a dislokaci mírových sil v citlivých lokalitách. Úplná normalizace
egyptsko-izraelských vztahů by však musela počkat, dokud by se Izrael nestáhl
ze všech území, která dobyl v roce 1967. Izrael reagoval váhavě a Spojené státy
se příliš nesnažily názor Tel Avivu změnit. Sadatova diplomatická ofenziva
nakonec skončila ve slepé uličce, když narazila na neochotu vlády Goldy Meirové
opustit okupovaná území. Jinými slovy: Izrael, který svou nelegální přítomnost
na cizím území lživě vydával za otázku bezpečnosti, odmítl podanou ruku svého
nejsilnějšího arabského rivala a pokračoval v kolonizaci Sinajského
poloostrova. Společný útok Egypta a Sýrie na Izraelem okupovaná teritoria (sic)
přiměl Bílý dům k přehodnocení a pochopení arabských frustrací
z izraelské neochoty stáhnout se z území, jemuž mu nepatřilo, jak
stojí psáno ve výše zmíněném vládním dokumentu. Jomkipurská válka tak
proklestila cestu ke „kyvadlové diplomacii“ Henryho Kissingera a nakonec vedla
k uzavření izraelsko-egyptské mírové smlouvy.
Když v Tel Avivu a ve Washingtonu po dozvucích
jomkipurské války pochopili, že nelze vést další ozbrojený konflikt s nejmocnějším
arabským nepřítelem, pozornost izraelských činitelů se zaměřila na Libanon, kam
se z Jordánska přesunula OOP. V 70. letech spousta Palestinců uprchla
z Jordánska, kde byly tisíce z nich pozabíjeny armádou krále Husajna
I. Palestinští uprchlíci nalezli nové útočiště v Libanonu, kde v té
době žily statisíce jejich soukmenovců, kteří před izraelskými agresory uprchli
ze svých domovů v roce 1948. Často slýcháváme, že poté, co byla OOP
vypuzena z Jordánska, vytvořila v Libanonu stát ve státě, vládla zde
tvrdou rukou, a prakticky si zasloužila výprask během opakovaných izraelských
invazí kulminujících v roce 1982. Tato laciná propagandistická taktika má
ale jediný cíl, a to delegitimizovat a dehumanizovat národně-osvobozenecká
hnutí per se kdekoli na světě, stojí-li v opozici proti Spojeným státům a
jejich klientům. Zvláště když uvážíme, že násilí páchané okupanty, interventy a
primárními agresory je značně asymetrické vůči násilnostem bitých a
utlačovaných, které je zpravidla reaktivní. Nehledě na nesporný fakt, že nárok
na ozbrojený odpor proti okupaci či invazi je zakotven v mezinárodním
právu. Izraelské bezpečnostní síly kupříkladu v letech 1949 až 1956
usmrtily mezi 2700 až 5000 arabských infiltrátorů, z drtivé většiny
neozbrojených osob (186). Jednalo se především o uprchlíky pokoušející se
vrátit do svých domovů nebo získat zpět svůj majetek. Organizace pro osvobození
Palestiny vznikla až v roce 1964, což je nutno chápat jako důsledek
izraelské etnické čistky v letech 1947 až 1949 a opomíjené uprchlické
krize. OOP však v polovině 70. letech prakticky upouštěla od
teroristických metod namířených proti Izraeli a s Izraelem spojeným cílům
a zároveň zabředávala do rodící se občanské války v Libanonu, do níž se
zapojily i vnější aktéři: Sýrie a Izrael.
Izrael vstoupil do libanonské občanské války v druhé
polovině 70. let, nejen aby vykořenil OOP mající baštu v západní části
Bejrútu, nýbrž využil křehkou povahu sektářského konfliktu v Libanonu ve
svůj prospěch stylem rozděl a panuj, k čemuž opakovaně nasadil brutální
vojenskou sílu. První izraelská invaze do Libanonu v roce 1978, která měla být
odpovědí na palestinský teroristický útok s 34 mrtvými Izraelci, usmrtila
dva tisíce Libanonců a Palestinců (187), vysídlila několik stovek tisíc lidí na sever země,
zatímco jih zůstal pod kontrolou vražedné izraelské proxy, nechvalně proslulé milice
majora Haddáda. Po invazi v roce 1978 izraelští útočníci zabili další stovky
civilistů, přičemž podle údajů libanonské vlády počet obětí do srpna 1979
vystoupal na téměř jeden tisíc. V červenci 1981 Izrael opět porušil příměří a
zaútočil na civilní cíle v Libanonu. Podle některých vlivných komentátorů a
pozorovatelů chtěl Izrael těmito údery odvrátit reálnou „katastrofu“
v podobě politického uspořádání s OOP a započetí mírového soužití
Izraelci s Palestinci, upozorňuje Noam Chomsky v publikaci Fateful
Triangle. Decimace Organizace pro osvobození Palestiny a její
infrastruktury se zdála být kýženým cílem izraelských vpádů na libanonskou
půdu, aby Tel Aviv s pomocí Bílého domu eliminoval hrozící nebezpečí
neutuchajících palestinských snah o sebeurčení.
V červnu následujícího roku Izrael provedl do Libanonu
masivní invazi pod záminkou, že jde o odvetu za pokus o atentát na izraelského
velvyslance v Londýně, který však provedla organizace Abú Nidála, která byla
tehdy s OOP na kordy. Masivní izraelské bombardování Bejrútu a dalších
libanonských měst doprovázené pozemními operacemi IDF připravily během tří
měsíců o život téměř 20 tisíc Libanonců a Palestinců (188), v drtivé míře civilistů. To je ale konzervativní údaj. Izraelská armáda
ničila palestinské tábory, srovnávala je buldozery se zemí, pokud je nezničilo
bombardování. Obyvatelstvo bylo rozptýleno nebo v případě mužské populace
uvězněno. Nemilosrdné izraelské bombardování Bejrútu izraelským letectvem
znechutilo i hlavního izraelského sponzora Ronalda Reagana, který jej v rozhořčeném telefonátu
izraelskému premiérovi Menachemu Beginovi označil za holocaust (189). Nicméně Reagana a jeho tým nevyděsila izraelská
zvěrstva natolik, když jeho administrativa opakovaně vetovala rezoluce RB
OSN odsuzující izraelský útok na Libanon nebo požadující stažení intervenčních
sil z této země (190), a poskytovala tak Izraeli žádoucí diplomatické
mimikry, obdobně jako podstatně zvýšený přísun zbraní, munice a vojenského materiálu.
Izraelská strategie v libanonské metropoli Bejrút spočívala ve vyhnání
Palestinců do převážně muslimské západní části (tedy kromě těch, kteří byli
zabiti, rozprchli se nebo byli uvězněni a posléze mučeni), poté v obklíčení
města, jeho odříznutí od dodávek vody, potravin, léků a elektřiny a podrobení
stále silnějšímu bombardování (191). Agresoři nasadili vysoce sofistikované americké
zbraně, včetně granátů a bomb navržených tak, aby pronikly budovami dříve, než
explodují, což způsobilo jejich zhroucení, a fosforové bomby způsobující požáry
a nezhojitelné popáleniny na těle obětí. Masivní destrukce se nevyhnula ani
dalším libanonským městům, jako Týr a Sidon. Vzhledem k tomu, že Izrael měl
úplnou kontrolu nad vzdušným prostorem a drtivou převahu v palebné síle ze
země, moře i ze vzduchu, jeho armáda jednoduše zničila vše, co jí stálo v cestě.
Teprve poté vyslala do pole své vojáky, aby „vyčistili“ to, co zbylo. Jestliže podle libanonských policejních
zdrojů dosahovaly ztráty na životech civilistů 84 procent, vzbuzuje dodnes
recyklované tvrzení o nejmorálnější armádě na světě pouze trpký smích. Ne
nadarmo několik let před plnohodnotnou izraelskou invazí do Libanonu přední
izraelský vojenský analytik Ze´ev Schiff poznamenal: „V jižním Libanonu jsme
vědomě útočili na civilní populaci, protože si to zasloužila (192).“ Nicméně tato sadistická doktrína nevznikla na
přelomu 70. až 80. let, ale mnohem dříve, a byla aplikována například během
izraelské války za nezávislost v roce 1948, při izraelské invazi do Gazy
v roce 1956 i později. Tel Aviv si z vojenského hlediska mohl mnout
ruce, když se mu v Libanonu podařilo rozdrtit palestinské hnutí odporu, podobně
jako se to o dekádu dříve podařilo králi Husajnovi v Jordánsku. Nyní, kdy
Izrael vyšachoval Egypt z nepřátelského tábora, ze Sinajského poloostrova
se stáhli poslední ilegální izraelští osadníci a OOP ztratila v Libanonu
půdu pod nohama, se Izrael mohl s plnou vervou vrhnout na kolonizaci
okupovaných palestinských teritorií.
Záchranáři ještě nestihli vyprostit všechny oběti
izraelského tažení ze sutin vybombardovaných domů, když se izraelské proxy síly
(falangistická milice) pod politickou a vojenskou kontrolou Izraele oddávaly
třídenním vražedným orgiím v palestinských uprchlických táborech Sabra a
Šatíla, kde zahynuly asi dva tisíce lidí (193): Vrazi přerušili dodávky elektřiny, avšak tábory
osvětlovaly světlice odpalované izraelskou armádou. Milice násilně vnikaly do
domů, střílely lidi, podřezávaly je noži; zabíjely sekerami, zatímco znásilňovaly
ženy a dívky. (…) Zabíjení pokračovalo celý den, doprovázené popravami bez
soudu, ničením domů a rabováním soukromého majetku. Mrtvá těla ležela na
ulicích nebo je katani zanechali pod troskami domů či je zasypali do masových
hrobů. Svědci viděli, jak spoustu obyvatel naložili na nákladní vozy a odvezli
mimo tábory na neznámá místa. Izraelská vyšetřovací komise později dospěla
k závěru, že tehdejší vrcholní političtí a vojenští činitelé včetně ministra
obrany Ariela Šarona nesou „nepřímou odpovědnost“ za spáchání masakrů. Avšak
podle některých nezávislých expertů můžeme jatka v Sabře a Šatíle chápat
jako součást dlouhého palestinského dramatu započatého již v roce 1948.
Tito odborníci dokonce dospěli ke zjištění, že existují známky komplotu
zosnovaného předními izraelskými vojenskými veliteli a šéfy falangistů, co se
plánování a realizace masakru týče. Izrael v následujících letech Libanon
okupoval a našel si nového Ahrimana v podobě Hizballáhu, jenž vznikl kvůli
podobným pohnutkám jako dříve OOP. V
roce 1985 se jeho vojska stáhla na jih země za řeku Lítání, kde vytvořila
nárazníkovou zónu. Okupace charakterizovaly četné zločiny - včetně věznění a
mučení „teroristů“ - a to jak ze strany izraelské okupační armády, tak ze
strany jimi sponzorovaných žoldáckých milic (SLA) (194).
Tel Aviv v letech 1979 až 1990 ve světle
egyptsko-izraelské mírové smlouvy, izraelské invaze, následné okupace jižního
Libanonu, evakuace hnutí odporu z Libanonu a beztrestnosti zajišťované
globálním hegemonem postupně konsolidoval vojenskou okupaci Západního břehu,
východního Jeruzaléma a Pásma Gazy doprovázenou rozšířením osadnických aktivit,
vyvlastňováním palestinského území a implementací násilných represivních
opatření proti okupované populaci (195). V této době naděje Palestinců na návrat a
sebeurčení vůčihledně ochabovala, zejména kvůli jejich opakovanému vysidlování,
deportacím, rozsáhlému přílivu ilegálních osadníků a realizaci diskriminačních
opatření mařících slučování rozptýlených rodin. Izraeli se díky kombinací
represivních taktik, neoblomné ochrany ze strany USA a servilitě západního
politicko-mediálního aparátu podařilo odsunout otázku národních ambicí
Palestinců na druhou kolej. Zmar, beznaděj, frustrace, prohlubující se okupace a
zostřená represe okupačních orgánů vyvolaly v prosinci 1987 na okupovaných
teritoriích palestinské povstání – intifádu. Ačkoli do hry v téže době
vstoupil další klíčový aktér tzv. izraelsko-palestinského konfliktu Hamás,
jemuž cestu na výslunní umetali sami Izraelci (196), intifádu zprvu ve velké míře symbolizovaly
nenásilné taktiky jako protesty, akty občanské neposlušnosti, generální stávky,
do nichž se v pozoruhodné míře zapojovaly ženy a děti, ale i nepokoje,
házení kamenů a Molotovových koktejlů na vojenská vozidla apod., což se setkalo
s tradičními represáliemi ze strany okupantů (197). Zatímco Palestinci vrhali po okupantech kameny, ti
odpovídali ostrými. Tehdejší ministr obrany (a „mírotvorce“ podle izraelské
hagiografie) Jiccak Rabin definoval povahu izraelské odpovědi na povstání
okupované domorodé populace následujícími slovy: „První prioritou je použití
síly, moci, bití (198)“ – politiku známou jako „lámání kostí“. Tato nově
deklarovaná agenda realizovaná izraelskou armádou představovala alternativu k
ostré střelbě ve snaze ukončit masové protesty na okupovaném území. Švédská pobočka organizace Save the Children
odhadla, že během prvních dvou letech intifády vyhledalo lékařské ošetření
kvůli zraněním způsobeným bitím 23 600 až 29 900 dětí“, z nichž třetina byly
děti mladší deseti let (199).
Od té doby, co ministr obrany Rabin v polovině ledna 1988 představil svou politiku
„síly, moci a bití“, se na nemocničních odděleních začala objevovat spousta
pacientů se zlomenýma rukama; izraelští vojáci Palestince bili obušky po pažích,
zádech, ramenou a nohách (200).
Celková bilance šest let trvajícího povstání si podle izraelské lidskoprávní
organizace Bcelem vyžádala téměř 1500 palestinských životů, včetně životů 396
dětí, zatímco Palestinci usmrtili 94 izraelských civilistů (201).
Konec povstání symbolicky nastal v době, kdy bylo Palestincům ze strany
Washingtonu a Tel Avivu podáno opium mající podobu „mírového procesu“.
Mezitím na pozadí násilného potlačení
legitimního vzedmutí palestinského odporu schválilo legislativní těleso OOP
drtivou většinou hlasů palestinskou deklaraci nezávislosti, jež formálně
ustanovila Stát Palestina, přestože palestinská politická reprezentace
nedisponovala žádnou politickou mocí nad okupovanými teritorii. O rok později
byl Jásir Arafat zvolen prvním palestinským prezidentem, ale opět bez žádných
reálných pravomocí. Byla však připravena půda pro zahájení blízkovýchodního mírového
procesu, který se v důsledku toho, že se jeho garantem stal nejbližší izraelský
spojenec a ochránce Spojené státy, stal slepou uličkou k naplnění
palestinských národnostních ambicí a falešnou cestou k míru, která vedla
k dalšímu, ještě intenzivnějšímu násilí.
Téma Palestiny, Izraele a role
Spojených států je velmi pozoruhodné z ojedinělého důvodu: Speciální pouto
a neprůstřelné vazby mezi USA a Izraelem byly celé dekády utužovány diseminací
toxické mytologie, jež by v řadě dalších případů neměla šanci přetrvat tak
dlouhou dobu. Kdyby tomu tak nebylo, Palestinci by dávno měli svůj vlastní
stát. Teprve až děsivé události z let 2023 až 2025 v Gaze, syrově
zprostředkovávané světové veřejnosti každý den sociálními médii, vyburcovaly
celou řadu lidí z letité letargie, aby jim v kruté nahotě ukázaly, kdo je
v tomto údajném konfliktu jednoznačným pachatelem a kdo je jednoznačnou obětí.
Zdá se, jako by až nadpozemská síla proizraelských lobby a jejich ochočených
mediálních aparátčíků v tradičních sdělovacích prostředcích konečně
ztrácela svou moc. A to je velmi dobrá zpráva. Nicméně Česká republika je i
nadále poněkud bizarním prostorem, kde otřesné lži obestírající toto zásadní
téma nacházejí stále širokou odezvu. Mnozí z nás tváří v tvář těžko
stravitelným zvěrstvům i nadále setrvávají v tupé nevědomosti. Nabízí se
neodbytná otázka, zda a jak obludný zločin je nakonec dokáže přimět odhrnout
závěs ignorance.
Poznámkový
aparát:
475
