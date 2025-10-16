Izrael a Hamas si vyměňují obvinění, zatímco napětí kolem ostatků rukojmích roste
Hamás tvrdí, že k vyzvednutí těl potřebuje speciální vybavení, zatímco Netanjahu prohlašuje, že boj „ještě neskončil“
Izrael a Hamás si vyměňují obvinění z porušování příměří uprostřed napětí kolem dodávek pomoci do Gazy a varování, že humanitární krize v tomto zdevastovaném území se může dále zhoršovat.
Dohoda o příměří podepsaná minulý týden mezi Izraelem a Hamásem vzbudila naději, že po dvou letech války konečně dorazí do území humanitární pomoc, ale většina omezení zůstala v platnosti, což brzdí dodávky naléhavě potřebné pomoci.
Izraelští představitelé ve čtvrtek uvedli, že hraniční přechod Rafah s Egyptem zůstane pro jednotlivce uzavřený minimálně do neděle – a možná nebude otevřen ani pro humanitární konvoje. Humanitární organizace sdělují, že otevření přechodu Rafah, který je od května loňského roku pod kontrolou Izraele, je zásadní pro dodání dostatečné humanitární pomoci do tohoto území.
„Potřebujeme více paliva, abychom se dostali do Gazy, potřebujeme více potravin, více zdravotnického vybavení, léků, zdravotníků, lékařů,“ řekl Hanan Balkhy, regionální ředitel WHO, a zopakoval požadavky mezinárodních politiků, aby Izrael umožnil masivní nárůst pomoci.
Izrael obvinil Hamás z porušení dohody o příměří tím, že nevrátil ostatky zemřelých rukojmí. V pondělí Hamás vrátil posledních 20 přeživších rukojmí, ale z 28 zemřelých zajatců vrátil pouze devět s tím, že k vyzvednutí ostatků z ruin Gazy bude potřebovat speciální vybavení.
Američtí poradci pracující na realizacii dohody o příměří Donalda Trumpa a Červený kříž uvedli, že existují značné praktické obtíže při vyzvedávání ostatků rukojmích uprostřed devastace způsobené izraelskou ofenzívou během posledních 24 měsíců.
Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, ve čtvrtek uvedl, že je odhodlán zajistit, aby Hamás vrátil ostatky rukojmích, kteří jsou stále v Gaze, a dodal, že boj „ještě neskončil“. Netanjahu na státní ceremonii za vojáky zabité během dvouletého konfliktu řekl, že Izrael dosáhne všech svých válečných cílů a že jeho nepřátelé „se poučili, že každý, kdo proti němu zvedne ruku, zaplatí vysokou cenu“.
Vysoký představitel Hamásu obvinil Izrael z porušení příměří tím, že od pátku zabil při střelbách nejméně 24 lidí, a uvedl, že seznam těchto incidentů byl předán zprostředkovatelům. „Okupační stát pracuje dnem i nocí na podkopání dohody prostřednictvím jejích porušování v terénu,“ řekl.
Izraelská armáda okamžitě nereagovala, ale již dříve uvedla, že někteří Palestinci ignorovali varování, aby se nepřibližovali k izraelským pozicím příměří, a že vojáci „zahájili palbu, aby odstranili hrozbu“.
Regionální diplomaté a američtí představitelé se snažili minimalizovat význam těchto obvinění a zdůraznili, že Hamás a Izrael se stále zdají být odhodláni dodržovat příměří. Trumpův 20bodový plán zahrnuje „plnou pomoc“ pro Gazu, kde byl v srpnu v některých oblastech vyhlášen hladomor, jakož i návrat všech izraelských rukojmí, živých i mrtvých.
Papež Lev XIV. ve čtvrtek během projevu před agenturou OSN odsoudil používání hladu jako válečné zbraně, ale nejmenoval žádný konkrétní konflikt ani region. Pracovníci humanitární pomoci v Gaze popsali pokračující omezení Izraele týkající se pomoci vstupující do Gazy jako „kolektivní trest“.
Balkhy varovala, že infekční nemoci se v Gaze „vymykají kontrole“ a pouze 13 z 36 nemocnic na palestinském území funguje alespoň částečně. „Ať už jde o meningitidu, průjem nebo respirační onemocnění, mluvíme o obrovském množství práce,“ řekla.
Mluvčí Cogat, orgánu izraelského ministerstva obrany, který dohlíží na civilní záležitosti na palestinských územích, naznačil, že Rafah zůstane i v budoucnu uzavřený pro pomoc, i když bude povolen individuální průchod. „Je třeba zdůraznit, že humanitární pomoc nebude procházet přes hraniční přechod Rafah. Na tom se nikdy v žádné fázi nedohodlo,“ uvedl a dodal, že pomoc nadále vstupuje do pásma Gazy přes jiné hraniční přechody.
Úředníci OSN ve čtvrtek uvedli, že díky pokračujícím zpožděním mohli s izraelskými úředníky vyřídit více pomoci v rámci příprav na znovuotevření hraničních přechodů.
Mluvčí OSN Stéphane Dujarric uvedl, že bylo schváleno celkem 200 000 tun pomoci pro vstup do Gazy, až úředníci dostanou zelenou pro pokračování své práce, a že pomoc, která se v neděli dostala na území, včetně více než milionu plen, byla rychle distribuována Palestincům různými agenturami OSN.
Regionální úředníci sdělili, že očekávají, že první dny a týdny příměří budou „napjaté“ a „drsné“, přičemž mezi klíčové otázky bude patřit pomoc a navrácení ostatků rukojmích. Velká část Trumpova plánu, včetně mnoha nejobtížnějších otázek, ještě musí být plně projednána vyjednávacími týmy.
V pondělí Izrael propustil z izraelských věznic téměř 2 000 palestinských vězňů a zadržených. Tento počet zahrnuje 1 700 Palestinců, kteří byli během války zadrženi v Gaze a drženi bez obvinění.
Dohoda o příměří také vyžaduje, aby Izrael vrátil těla 360 Palestinců. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že ve čtvrtek obdrželo dalších 30 těl Palestinců, což od minulého pátku činí celkem 120. Lékaři v Násirově nemocnici uvedli, že těla vykazovala známky mučení a popravy, včetně pásek přes oči, spoutaných rukou a střelných ran v hlavě.
„Téměř všichni měli pásky přes oči, byli svázaní a měli střelnou ránu mezi očima. Téměř všichni byli popraveni,“ řekl Dr. Ahmed al-Farra, vedoucí pediatrického oddělení nemocnice Nasser v Khan Younis.
Trump uvedl, že zváží povolení izraelským silám obnovit boje v Gaze, pokud Hamás nedodrží svou část dohody o příměří. „Izrael se vrátí do těch ulic, jakmile to řeknu. Kdyby Izrael mohl jít a rozdrtit je, udělal by to,“ uvedl americký prezident ve středu v krátkém telefonickém rozhovoru pro CNN, když byl dotázán, co se stane, pokud Hamás odmítne odzbrojit.
V Izraeli se vedou bouřlivé debaty o osudu rukojmích. Arbel Yehud, který byl držen v zajetí téměř 500 dní, než byl v lednu propuštěn na základě předchozí dohody, ve středu řekl, že všichni rukojmí mohli být „už dávno“ doma.
