Rusko: Úřady ponechají výrobce základnových stanic pro mobilní komunikaci bez finanční podpory
17. 10. 2025
Vyplývá to ze závěru výboru Státní dumy pro informační technologie k návrhu tříletého federálního rozpočtu. Zástupce ministerstva financí potvrdil, že Irtea se v příštím roce stane jediným příjemcem rozpočtových prostředků, poté bude svůj program realizovat bez státní podpory.
Irtea upřesnila, že rozpočtové financování v období 2023 až 2026 bude činit 4,7 miliardy rublů V letech 2026-27 společnost očekává, že vstoupí do sériové výroby od 10 tisíc do 15 tisíc stanic ročně. Yadro uvedlo, že obdrželi částečné spolufinancování od státu na rozvoj stanic v letech 2023-2025, ale neuvedlo objemy. Výrobce slíbil, že do konce letošního roku dodá telekomunikačním operátorům "tisíce základnových stanic" podporujících GSM a LTE technologie. Bulat poznamenal, že pracují na základě stávajících dohod s ministerstvem průmyslu a obchodu a v rámci projektu "Odstranění digitální propasti" již nainstalovali 500 stanic vlastní výroby. Společnost Rostec uvedla, že přehodnotila svůj přístup a v současné době sází na "přilákání partnerského financování" pro vývoj a výrobu zařízení.
Až donedávna Rusko nevyrábělo vlastní základnové stanice a mobilní sítě byly budovány na zahraničních zařízeních, poznamenalo ministerstvo digitálního rozvoje. Na konci prosince 2022 podepsali operátoři velké čtyřky (VimpelCom, Megafon, MTS a Tele2) forwardové smlouvy s výrobci domácích stanic. Celkový objem smluv činil více než 100 miliard rublů s objemem dodávek 75 tisíc stanic do roku 2030. Podle plánu Ministerstva digitálního rozvoje by ruská telekomunikační zařízení měla být uvedena do komerčního provozu v roce 2025 a od roku 2028 bude možné využívat pouze ruské stanice.
"Stát pomohl penězi vývojářům v nejtěžší počáteční fázi. A nyní se přesouvá pozornost na další podpůrná opatření, například na vytváření garantované poptávky prostřednictvím regulatorních požadavků," říká Alexei Boyko, nezávislý analytik a autor telegramového kanálu abloud62. Stát podle ní nepotřebuje podnik, jehož úspěch je "zajištěn berličkami dotací". Ukončení státní podpory zároveň vytváří rizika pro podniky - budou muset investovat do výzkumu a vývoje z vlastních zisků, což může zpomalit technologický rozvoj a upevnit zpoždění za zahraničními konkurenty, řekl Bojko.
Finanční zátěž se zvýší, protože podnik bude nucen spoléhat na drahé půjčky a veškerý zisk reinvestovat do rozvoje, souhlasí Anastasia Bidželova, ředitelka pro rozvoj a provoz komunikačních služeb v IT integrátoru Telecom Exchange. Z dlouhodobého hlediska to představuje hrozbu pro dosažení strategických cílů vytvoření domácí telekomunikační infrastruktury, dodala expertka.
Zdroj v ruštině: ZDE
