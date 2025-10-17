Klimatičtí poradci varují Velkou Británii, aby se do roku 2050 připravila na oteplení o 2 stupně
Británie je jednou z mnoha zemí, které letos zažívají rekordní teploty, přičemž čtyři vlny veder přišly spolu s podprůměrnými srážkami v některých oblastech a delšími obdobími sucha.
Doba strávená v podmínkách sucha by se mohla zdvojnásobit, pokud bude dosaženo prahové hodnoty 2 °C, podle Výboru pro změnu klimatu (CCC), nezávislého orgánu, který má za úkol radit vládě.
Výbor ve zprávě z počátku roku uvedl, že Spojené království je žalostně nedostatečně připraveno na katastrofální dopady změny klimatu, a poukázal na hlavní nedostatky v oblastech od zemědělství po dopravu.
V dopise zveřejněném ve středu CCC uvedla, že ministři se musí připravit na "extrémy počasí, které nastanou, pokud úroveň globálního oteplování dosáhne do roku 2050 2 °C nad předindustriální úrovní".
"Musíme upozornit, že Spojené království by mělo být připraveno na změnu klimatu nad rámec dlouhodobého teplotního cíle Pařížské dohody," dodala.
Země se v Pařížské dohodě z roku 2015 dohodly, že se pokusí omezit globální oteplování na "výrazně pod" 2 stupně Celsia a budou usilovat o strop 1,5 stupně Celsia, který je podle vědců stále nedosažitelnější, protože změna klimatu způsobená člověkem se zrychluje.
Odborníci již dlouho varují, že oteplení o více než 2 stupně Celsia by mohlo učinit velké části planety neobyvatelnými.
CCC uvedla, že je "jasné", že Spojené království ještě není přizpůsobeno změnám klimatu, které v současné době zažívá, "natož těm, které se očekávají v nadcházejících desetiletích".
Varovala, že pravděpodobnost vlny veder v určitém roce by se zvýšila ze 40 % na 80 %, pokud by globální oteplování dosáhlo hranice 2 °C a hladina moří by mohla stoupnout o 15 až 25 cm.
Výbor uvedl, že vláda se musí připravit na intenzivnější a častější vlny veder, sucha, záplavy, bouře a lesní požáry.
Doporučil přizpůsobit infrastrukturu, včetně zajištění odolnosti nových domů vůči vyšším teplotám.
Britské domy jsou obecně navrženy tak, aby vydržely nižší teploty a udržely teplo během zimy a klimatizace je v domech, veřejných budovách a dopravních sítích vzácná.
Výzkumníci poukázali na to, že starší a zranitelní lidé žijící ve špatně přizpůsobených domech čelí zvláštním zdravotním rizikům způsobeným rostoucími teplotami.
"Lidé ve Velké Británii již zažívají dopady měnícího se klimatu a my jim dlužíme se připravit," řekla Julia King, předsedkyně adaptačního výboru CCC.
"Potřebujeme, aby vláda přistupovala k adaptaci se stejnou naléhavostí, s jakou jsme byli schopni přistupovat ke snižování emisí."
CCC vyzvala vládu, aby využila rok 2050 jako "horizont" pro provedení nezbytných změn, včetně ambiciózních projektů, jako je výstavba nádrží, přičemž ministři varovali, že Spojené království bude v příštím desetiletí čelit také rostoucímu nedostatku vody.
Analýza vládních údajů neziskové výzkumné organizace Energy and Climate Intelligence Unit z počátku tohoto měsíce ukázala, že Spojené království mělo v roce 2025 druhou nejhorší sklizeň v historii.
Skupina varovala, že podpora zemědělců při adaptaci na extrémní podmínky by měla být "naléhavou prioritou vlády".
Hlavní vědecký pracovník Greenpeace UK Douglas Parr řekl, že kvůli tomuto nejnovějšímu varování "by ve vládě měly zvonit poplašné zvony".
"Dvojnásobná pravděpodobnost vln veder, sucha a lesních požárů způsobí, že život ve Velké Británii bude velmi odlišný, velmi rychle," uvedl Parr v prohlášení.
Ve středu Organizace spojených národů vyzvala k naléhavým opatřením ke snížení emisí, protože její meteorologická odnož odhalila, že množství oxidu uhličitého v atmosféře se loni zvýšilo o největší zaznamenaný nárůst.
Zdroj v angličtině: ZDE
