Americké ministerstvo obrany vypracovalo plán předání Tomahawků Ukrajině
17. 10. 2025
Dodávky těchto zbraní však budou spojeny s "obrovskými obtížemi". Ukrajina nemá námořní ani pozemní odpalovací zařízení potřebná k odpálení Tomahawku. Ukrajina bude potřebovat odpalovací zařízení Typhon americké armády, což podle vojenských představitelů přiblíží Spojené státy k "přímé konfrontaci s Ruskem". Pravděpodobnost eskalace rusko-amerických vztahů potvrzují nedávná prohlášení, stejně jako hrozby Kremlu ohledně možnosti, že Ukrajina obdrží tyto střely dlouhého doletu.
Trump zároveň naznačil, že pouhá hrozba dodání Tomahawků na Ukrajinu by mohla donutit Vladimira Putina, aby zasedl k jednacímu stolu. Trumpova úvaha dát Ukrajině Tomahawk, "ať už to udělá nebo ne", je známkou jeho rostoucí frustrace z Putina, který nechce válku ukončit. Zatím není jisté, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině Tomahawky, o kolika z nich lze diskutovat a jak to ovlivní průběh války.
Podle Liany Ficks, expertky na Evropu v Radě pro zahraniční vztahy, závisí Trumpovo rozhodnutí o Tomahawcích pro Ukrajinu na tom, zda Putin dokáže předat Trumpovi zprávu a přesvědčit ho, že "to nemůže udělat, protože by to vedlo k jaderné válce".
Na druhou stranu podle ní mohou americké úvahy o Tomahawku naznačovat "koordinovanou nátlakovou kampaň z Evropy" zaměřenou na silnější podporu Ukrajiny a založenou na přesvědčení, že pouze "intenzivní a společný tlak na Rusko může donutit Putina zastavit válku".
Zdroj v angličtině: ZDE
