Snaha o upevnění příměří, zatímco Izrael útočí na Gazu smrtícími nálety
20. 10. 2025
IDF tvrdí, že útok následoval po střelbě sil Hamásu na její vojáky, ale obě strany prohlašují, že jsou odhodlány dodržovat příměří
Izrael v neděli zahájil sérii smrtících leteckých útoků a „do odvolání“ zastavil veškerou pomoc Gaze po údajném útoku Hamásu, což představuje dosud nejzávažnější ohrožení křehkého příměří v této zdevastované oblasti.
Dva izraelští vojáci, včetně důstojníka, byli při útoku Hamásu zabiti. Palestinští představitelé uvedli, že při odvetných leteckých útocích zahynuly desítky lidí.
Vysoký egyptský představitel uvedl, že probíhají „nepřetržité“ kontakty s cílem uklidnit situaci, zatímco regionální mocnosti se snaží podpořit příměří, ačkoli naděje na to, že se podaří zabránit úplnému kolapsu, vzrostly, když Hamás i izraelská armáda vydaly prohlášení, že jsou odhodlány dodržovat dohodu.
Vysocí americký představitelé, mezi nimiž bude pravděpodobně i viceprezident JD Vance, měli v následujících dnech dorazit do Izraele, což podle pozorovatelů bylo jasným pokusem přimět izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby dodržel dohodu podepsanou na začátku měsíce v Šarm aš-Šajchu.
Ještě před nedělními násilnostmi panovalo v posledních dnech napětí kvůli sporu mezi Hamásem a Izraelem ohledně navrácení ostatků 28 zemřelých rukojmích, které držela militantní islamistická skupina. Izrael tvrdí, že Hamás porušuje dohodu o příměří tím, že zdržuje navrácení ostatků některých rukojmích.
Palestinští představitelé v Gaze v sobotu obvinili Izrael, že od podpisu dohody zprostředkované Trumpem před 10 dny porušil příměří 48krát a zabil desítky Palestinců.
Izrael oficiálně nepotvrdil rozhodnutí pozastavit veškerou pomoc, o kterém široce informovala izraelská média i mezinárodní tiskové agentury s odvoláním na bezpečnostní představitele. V neděli Izrael oznámil, že klíčový hraniční přechod Rafah s Egyptem zůstane uzavřen „do odvolání“. Kroky k odložení otevření Rafahu minulý týden vyvolaly široké mezinárodní odsouzení.
Dohoda podepsaná minulý týden mezi Izraelem a Hamásem vzbudila naději na zlepšení akutní humanitární krize v Gaze. Nárůst pomoci byl jedním z klíčových prvků 20bodové dohody zprostředkované Donaldem Trumpem.
Nová izraelská omezení budou znamenat obnovené utrpení pro mnoho lidí v Gaze, kde byl v srpnu v některých částech vyhlášen hladomor. Palivo a zdravotnické potřeby jsou také zoufale nedostatkové, zejména na severu, kde je zničení nejzávažnější.
Izraelská armáda uvedla, že její útoky na Gazu přišly poté, co Hamás zaútočil na izraelské jednotky „provádějící demontáž teroristické infrastruktury“ v jižním městě Rafah. Maj Yaniv Kula (26) a štábní seržant Itay Yavetz (21) „padli během bojů v jižní části pásma Gazy“, uvedla armáda. Jedná se o první izraelské oběti od vstupu příměří v platnost 10. října.
Izraelská letadla poté začala útočit na tunelové šachty a vojenskou infrastrukturu v této oblasti a také zahájila útoky na severní město Beit Lahia.
V prohlášení Netanjahuovy kanceláře se uvádí, že nařídil armádě podniknout „razantní kroky“ proti jakémukoli porušení příměří, ale nehrozil okamžitým návratem k válce, jak požadovali jeho krajně pravicoví spojenci v vládní koalici.
V neděli večer izraelský bezpečnostní představitel řekl izraelské televizní stanici Channel 12, že Izrael „nechce porušit příměří“ a naznačil, že Izrael si je vědom toho, že někteří militanti Hamásu operují bez rozkazů od velitelů.
Později mluvčí armády uvedl, že izraelské síly „po sérii významných útoků v reakci na porušení příměří ze strany Hamásu“ „začaly znovu prosazovat příměří“.
Mezi cíli, které Izrael v neděli zasáhl, byla provizorní kavárna na pobřežní straně města al-Zawaida v centrální Gaze, kde bylo zabito šest Palestinců, zatímco dva lidé byli zabiti poblíž fotbalového klubu Al-Ahli v uprchlickém táboře Nuseirat při druhém útoku, uvedli palestinští představitelé v Gaze. Nemocnice Awda, která přijala oběti, uvedla, že při útoku v Nuseiratu bylo také zraněno osm lidí.
Třetí útok zasáhl stan v oblasti Muwasi v Khan Younis na jihu a podle Násirovy nemocnice zabil nejméně jednu osobu.
Agentura civilní obrany v Gaze uvedla, že při nedělních útocích bylo zabito nejméně 33 lidí. Neexistuje žádné nezávislé potvrzení tohoto tvrzení.
Izzat al-Risheq, vysoký představitel Hamásu, uvedl, že militantní skupina zůstává odhodlána dodržovat příměří navzdory hlášeným střetům s izraelskými silami v Rafahu. „Je to okupace, která nadále porušuje příměří a poskytuje výmluvy pro své zločiny,“ řekl.
Hamas uvedl, že komunikace s jeho zbývajícími jednotkami v Rafahu byla již několik měsíců přerušena a „nejsme zodpovědní za žádné incidenty, ke kterým v těchto oblastech dochází“. Delegace této organizace dorazila v neděli do Káhiry, aby zahájila jednání o druhé fázi mírových rozhovorů.
Dohoda o příměří také stanovila, že všichni izraelští rukojmí, živí i mrtví, budou vráceni a téměř 2 000 palestinských zadržených a vězňů bude propuštěno. V pondělí Hamás vrátil posledních 20 přeživších rukojmí, ale do sobotního večera vrátil pouze ostatky 12 z 28 zemřelých zajatců s tím, že k vyzvednutí ostatků z ruin Gazy bude potřebovat speciální vybavení.
Hamas tvrdí, že předání zpomalila devastace způsobená válkou a izraelská vojenská kontrola nad oblastmi Gazy. Izrael se domnívá, že Hamás má přístup k více tělům, než kolik jich vrátil.
V sobotu večer Hamás vrátil dvě rakve, které soudní lékaři identifikovali jako ostatky Ronena Engela, 54letého fotografa, který byl zabit 7. října v kibucu v jižním Izraeli a jehož ostatky byly odvezeny do Gazy, a Sonthayi Oakkharasr, thajské občanky, která byla zabita v kibucu Be'eri.
Engel byl fotožurnalista a dobrovolný řidič sanitky pro Magen David Adom. Jeho smrt byla potvrzena v prosinci 2023. Jeho manželka Karina a dvě dcery, Mika a Yuval, byly také uneseny, ale byly vráceny během dohody v listopadu 2023.
V sobotu večer americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že existují „věrohodné zprávy“, že Hamás poruší příměří, a prohlásilo, že „plánovaný útok na palestinské civilisty by představoval přímé a závažné porušení dohody o příměří“. Pokud by k takovému útoku došlo, „budou přijata opatření k ochraně obyvatel Gazy a zachování integrity příměří“.
Prohlášení USA bylo chápáno jako narážka na tvrdý postup Hamásu proti klanům, které se staví proti jeho vládě a z nichž mnohé jsou podporovány a vyzbrojovány Izraelem. Minulý týden se objevila videa, na nichž Hamás provádí veřejné popravy členů klanů.
V rámci dohody o příměří Izrael v sobotu vrátil do Gazy 15 těl Palestinců, čímž se celkový počet vrácených těl zvýšil na 135. Byla však vrácena bez jmen, pouze s čísly.
Mezitím byly ruiny Gazy prohledávány kvůli mrtvým. Podle ministerstva zdravotnictví se počet palestinských obětí po nově nalezených tělech zvýšil na více než 68 000. Podle Červeného kříže jsou stále pohřešovány tisíce lidí. Asi 1 200 lidí zemřelo při útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023, který válku vyvolal, a 251 bylo uneseno.
