Tohle je otřesné. Praha je zahlcena auty, řeší pitomosti

Rada hlavního města dnes schválila pravidla pro parkování sdílených kol v rámci systému tzv. schválených stanovišť. Do tohoto systému však elektrické koloběžky zařazeny nebyly, což znamená, že jejich provozovatelé nebudou moci žádat o povolení k legálnímu stání na území metropole.
Elektrické koloběžky nebudou mít možnost získat oprávnění k novému systému legálního parkování na veřejném prostranství, protože hlavní město schválilo tato stanoviště pouze pro kola a elektrokola. Hlavní město se navíc přiklonilo k výkladu, že jakékoli odstavení koloběžky na ulici bude považováno za neoprávněné a Technická správa komunikací (TSK) dostala za úkol tyto prostředky z ulic a chodníků odstraňovat.
Rozhodnutí se týká výhradně parkování a odstavování koloběžek, nikoliv jejich samotného pohybu.
„Praha 1 tento krok vítá jako důsledek dlouhodobého a systematického tlaku našich občanů i volených zástupců. Hlavní město se konečně dostalo k reálnému řešení problému, který každodenně ovlivňuje kvalitu života v centru Prahy,“ říká starostka Terezie Radoměřská.
„Výsledky našeho místního referenda jsou naprosto jednoznačné – přes 79 % hlasujících si přeje zákaz koloběžek. Městská část Praha 1 v poslední době iniciovala zónový zákaz provozu elektrických koloběžek. Na tuto iniciativu reagoval náměstek primátora Zdeněk Hřib předložením vlastního návrhu, který však nebyl v Radě hlavního města Prahy přijat. V zápětí na to bylo v Praze 1 vyhlášeno místní referendum. V reakci na to se problematikou začalo zabývat i Zastupitelstvo hl. města Prahy a po hlasování občanů přijala Rada HMP konečně konkrétní opatření. Je tedy zjevné, že důsledný a dlouhodobý tlak Prahy 1 přinesl výsledky,“ dodává radní Michal Müller, autor návrhu místního referenda a dodává: „Budeme celý proces pečlivě sledovat, aby tento úmysl nezůstal jen na papíře.“
„Tento posun ze strany hlavního města je konečně konkrétním krokem, který jako městská část dlouhodobě požadujeme. Koloběžky ve veřejném prostoru nejsou jen otázkou estetiky, ale především bezpečnosti a volného pohybu chodců,“ doplňuje Vojtěch Ryvola, radní Prahy 1 pro dopravu.
Praha 1 je připravena spolupracovat s Magistrátem hl. m. Prahy i jeho organizacemi, aby odstranění koloběžek proběhlo rychle, efektivně a systémově.
Diskuse