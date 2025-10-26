Izraelské útoky v Gaze ohrožují příměří, jeden Palestinec zemřel
26. 10. 2025
Izraelské útoky v Gaze nadále ohrožují křehké příměří zprostředkované USA
Při útoku na tábor Nuseirat v centrální Gaze, daleko od oblasti okupované izraelskými silami, byl zabit nejméně jeden Palestinec a několik dalších bylo zraněno.
Útoky jsou nejnovější hrozbou pro křehké příměří zprostředkované USA, které nyní vstupuje do třetího týdne. Při útoku dronů v Nuseiratu byl zabit jeden Palestinec a čtyři byli zraněni, zatímco několik dalších bylo zraněno izraelskou palbou v jižní Gaze.
Pacientka s rakovinou nemůže odjet na léčbu, protože přechod Rafah je uzavřen
Rasha Abu Sbeaka, pacientka s rakovinou prsu v uprchlickém táboře Nuseirat, čeká na odjezd z Gazy na léčbu, ale přechod Rafah, hlavní spojení Gazy s vnějším světem, zůstává i přes příměří uzavřen.
Abu Sbeaka říká, že má rakovinu ve třetím stadiu a v Gaze nemůže najít adekvátní lékařskou péči. „Díky Boží milosti jsem přežila čtyři bombardování. Neustálé bombardování a raketové útoky mě velmi poznamenaly,“ řekla.
Řekla, že má pocit, že emise z rozpadlých budov zhoršily její stav. „Dvakrát mě také vytáhli z trosek. Často mám potíže s dýcháním.“
„Každý den jsem své děti objímala a líbala, protože jsem si myslela, že jsem na smrtelné posteli.“
Izraelští osadníci pokáceli desítky palestinských olivovníků
Skupina izraelských osadníků pokácela desítky olivovníků v palestinské vesnici Minya poblíž Betléma – jedná se o nejnovější z řady téměř denních útoků osadníků na okupovaném Západním břehu, informuje agentura Wafa.
Od začátku letošní sklizně oliv provedli izraelští osadníci podle Komise pro kolonizaci a odpor proti zdi se sídlem v Ramalláhu nejméně 141 útoků na palestinské pěstitele oliv, včetně 22 případů přímých útoků na zemědělce.
Vůdce Hamásu o budoucnosti Gazy a odzbrojení skupiny
Vůdce Hamásu Khalil al-Hayya se vyjádřil k řadě otázek, od názoru skupiny na budoucí správu Gazy až po to, zda by byla připravena odzbrojit.
Hamás nemá žádné výhrady k předání správních pravomocí nad Gazou jakémukoli palestinskému národnímu orgánu. Hamás také chce volby v celé Palestině.
Nové těžké stroje v Gaze pomohou s vyprošťováním těl izraelských zajatců
Včera vjelo do Gazy několik těžkých strojů, ale jedná se pouze o šest nákladních vozů.
Týmy civilní obrany v Gaze žádají o tyto těžké stroje [na pomoc s vyprošťovacími pracemi] od prvního dne války. Pod troskami je stále uvězněno nejméně 9 000 Palestinců.
Nové těžké stroje pomohou při vyprošťování těl izraelských zajatců.
Yahya al-Sarraj, starosta města Gaza, říká, že izraelská omezení pro vjezd těžkých vozidel do Gazy brání městské správě v provádění úklidových a rekonstrukčních prací.
Na dnešní tiskové konferenci al-Sarraj uvedl, že městská samospráva potřebuje nejméně 250 těžkých vozidel a 1 000 tun cementu na vybudování studní a údržbu vodovodní sítě.
Smotrich vyzývá Izraelce, aby se zasadili o anexi Západního břehu a ovlivnili Trumpa
V sobotu večer izraelský ministr financí Bezalel Smotrich vyzval Izraelce, kteří podporují úplnou anexi okupovaného Západního břehu, aby zorganizovali kampaň podobnou té, kterou vedou rodiny Izraelců držených v zajetí v Gaze, což by podle něj mohlo změnit Trumpovo rozhodnutí v této otázce.
V posledních týdnech se Trump i americký viceprezident JD Vance postavili proti anexi Západního břehu.
Během těchto zásahů zadržely a zatkly pět osob v Hebronu a postřelily a zranily Palestince v ar-Ram poblíž Jeruzaléma, podle agentury Wafa.
Izraelské síly také provedly razie v několika domech v Nablusu, aniž by někoho zatkly, informovala agentura Wafa.
Propalestinská politička vyhrála irské prezidentské volby
Nezávislá levicová kandidátka Catherine Connollyová vyhrála irské prezidentské volby drtivým vítězstvím, když získala 63 procent hlasů a porazila svého středopravicového soupeře.
Její kampaň byla obzvláště populární mezi mladými lidmi, kteří ocenili její silný pro-palestinský postoj a její závazek k sociální spravedlnosti, mimo jiné.
Palestinci „stále zastávají názo, že neexistuje bezpečnost“
Od časných ranních hodin jsme slyšeli nekonečné výbuchy. Tyto výbuchy nám připomínají vozidla naložená výbušninami, která izraelské síly používají.
Je zřejmé, že izraelské síly ničí další pozemky a domy ve východní části Gazy, včetně východních částí al-Zuwayda a Deir el-Balah, za žlutou linií [kam se izraelské síly zavázaly ustoupit].
Navíc sobotní útok na Nuseirat, při kterém zahynul jeden Palestinec, ještě více vystrašil Palestince, kteří se nyní obávají, že i přes příměří může každou chvíli dojít k leteckému útoku. Palestinci tedy stále věří, že nejsou v bezpečí.
Trump naznačil, že Katar by se mohl podílet na „stabilizačních silách“ v Gaze
Americký prezident Trump se v sbotu setkal s katarskými představiteli na palubě Air Force One během zastávky na doplnění paliva na letecké základně Al Udeid na cestě do Asie a Tichomoří na summit ASEAN.
Po setkání Trump řekl, že úsilí o stabilizaci Gazy pokročilo a že takzvané „mezinárodní stabilizační síly“ – součást jeho 20bodového plánu pro Gazu – by mohly „v případě potřeby“ zahrnovat katarské jednotky.
Bezpečnostní síly pro Gazu by mohly být nasazeny „velmi rychle“, dodal. „Právě teď vybírají vůdce.“
Tisíce Izraelců protestují za navrácení ostatků zajatců z Gazy
Tisíce Izraelců vyšly v sobotu do ulic a požadovaly navrácení ostatků zajatců, kteří jsou stále drženi v Gaze. Včera vstoupily na palestinské území egyptské těžké stroje, aby tyto snahy podpořily.
Při izraelském útoku byl zabit jeden Palestinec a čtyři byli zraněni
Při izraelském útoku dronem, který se odehrál včera v noci v uprchlickém táboře Nuseirat na severu Gazy, byl zabit jeden Palestinec a čtyři byli zraněni, uvedla nemocnice al-Awda.
Izraelská armáda v prohlášení uvedla, že útok provedla proti členovi palestinské ozbrojené skupiny Islámský džihád.
Ben-Gvir trvá na tom, že Izrael není protektorátem
Izraelský pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir trvá na tom, že Izrael není protektorátem, a to navzdory zprávám o tlaku, který americký prezident Donald Trump vyvíjel na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby dosáhl příměří a dodržoval dohodu.
„Vážím si prezidenta Trumpa, ale nejsme protektorát. Musíme být pány ve svém vlastním domě a těmi, kdo věci řídí; premiér slíbil, že rozbije Hamás. Doufám, že své sliby dodrží,“ citovala izraelská veřejnoprávní televize slova Ben-Gvira.
Propalestinští demonstranti se shromáždili v Malajsii před summitem ASEAN
