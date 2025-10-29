Maďarsko se rozhodlo vytvořit v EU protiukrajinskou alianci se Slovenskem a Českou republikou
Premiér Viktor Orbán podle něj počítá s politickou spoluprací s Andrejem Babišem, který nedávno zvítězil v parlamentních volbách v Česku, a také se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zejména s nimi chce koordinovat postoje před setkáním lídrů EU a jednat jako jeden blok. "Myslím, že se to stane - a bude to stále viditelnější," řekl Balázs Orbán serveru Politico.
Připomněl, že podobná aliance "fungovala velmi dobře" během migrační krize v Evropě v roce 2015, kdy "visegrádská čtyřka" (Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Polsko) prosazovala posílení evropských hranic a stavěla se proti povinnému přerozdělování migrantů mezi členskými zeměmi aliance. Základem této spolupráce byly vzájemné kontakty na všech úrovních, od setkání hlav států až po odborné a diplomatické kontakty. Aliance se rozpadla po totální ruské invazi na Ukrajinu, protože Polsko nesdílí postoj ke konfliktu se zbytkem zemí.
Vytvoření nového sdružení Maďarska, České republiky a Slovenska by mohlo výrazně zkomplikovat úsilí EU o financování vojenské pomoci Ukrajině, píše Politico. K vytvoření aliance je však ještě daleko: Babiš po nedávném volebním vítězství své strany ještě nesestavil vládu a Fico, který se v roce 2023 vrátil na post premiéra, v některých otázkách nespolupracoval s maďarským lídrem Tamásem Šujókem.
Maďarsko se důsledně staví proti vstupu Ukrajiny do EU. Premiér Orbán řekl, že to povede k "nekonečné válce" v Evropě a "evropští daňoví poplatníci budou po desetiletí financovat milionovou armádu" Ukrajiny. Budapešť také bránila uvalení sankcí na Rusko. Slovensko odsoudilo finanční pomoc Kyjevu. Nový premiér České republiky Babiš zase řekl, že Ukrajina není připravena stát se členem EU.
Zdroj v angličtině: ZDE
