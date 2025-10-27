Americký deportační úřad ICE zadržel britského novináře po kritice Izraele během jeho turné po USA
27. 10. 2025
čas čtení 3 minuty
Trumpova kotroverzní stoupenkyně Laura Loomer se přihlásila k zadržení Samiho Hamdiho, bylo to označeno za porušení svobody slova
Britský novinář Sami Hamdi byl podle zpráv zadržen v neděli ráno americkými federálními imigračními úřady na mezinárodním letišti v San Francisku a Rada pro americko-islámské vztahy (Cair) tvrdí, že tento krok je zjevnou odvetou za kritiku Izraele ze strany tohoto muslimského politického komentátora během jeho turné po USA.
Prohlášení organizce Cair uvádí, že zadržení Hamdiho za kritiku pokračující vojenské kampaně Izraele v Gaze během jeho přednáškového turné po USA je „zjevným útokem na svobodu slova“. Úředník Trumpovy administrativy v samostatném prohlášení dodal, že Hamdimu hrozí deportace.
„Naši právníci a partneři pracují na řešení této nespravedlnosti,“ uvádí se v prohlášení Cair. Prohlášení také vyzývá americkou imigrační a celní službu (ICE), „aby okamžitě vysvětlila a propustila pana Hamdiho“, s tím, že jeho jediným „zločinem“ je kritika zahraniční vlády, kterou Cair obvinila z „páchání genocidy“.
Tisková mluvčí Ministerstva vnitřní bezpečnosti Tricia McLaughlinová napsala o Hamdím v příspěvku na sociálních médiích: „Vízum této osoby bylo zrušeno a je v péči ICE, kde čeká na vyhoštění.“
McLaughlinová v příspěvku také uvedla: „Ti, kteří podporují terorismus a ohrožují národní bezpečnost USA, nebudou mít povoleno v této zemi pracovat ani ji navštěvovat.“
Během své cesty Hamdi v sobotu promluvil na výročním galavečeru pobočky Cair v Sacramentu. V neděli měl promluvit na galavečeru pobočky Cair na Floridě.
McLaughlinové příspěvek o Hamdiho zadržení sdílela spojenkyně Trumpovy administrativy Laura Loomerová, která si připsala zásluhy za jeho zadržení.
Loomerová, která se sama označuje za „obhájkyni bílých“ a „hrdou islamofobku“, často šíří konspirační teorie, například tvrzení, že teroristické útoky z 11. září 2001 byly „vnitřní americkou záležitostí“.
V roce 2018 se proslavila tím, že se připoutala řetězy k sídlu Twitteru v New Yorku na protest proti zablokování svého účtu. Miliardář a podnikatel Elon Musk její účet obnovil poté, co v roce 2022 koupil tuto sociální síť.
„Jako přímý výsledek ... mého neúnavného tlaku na [ministerstvo zahraničí] a ministerstvo vnitřní bezpečnosti se nyní američtí úředníci rozhodli podniknout kroky proti Hamdiho vízovému statusu a jeho další přítomnosti v této zemi,“ napsala Loomerová na sociálních médiích.
Hamdi je nejnovější z řady imigrantů, kteří byli zatčeni a deportováni ICE kvůli svým propalestinským názorům. Na začátku října byl novinář Mario Guevara deportován do Salvadoru poté, co byl zadržen při živém vysílání masivní protitrumpovské demonstrace No Kings v červnu.
30. září federální soudce jmenovaný během prezidentství Ronalda Reagana rozhodl, že politika vlády zadržovat a deportovat zahraniční vědce kvůli jejich propalestinským názorům porušuje americkou ústavu a byla navržena tak, aby „úmyslně“ omezila právo na svobodu projevu.
Proti tomuto rozhodnutí bude pravděpodobně podáno odvolání, možná až k Nejvyššímu soudu USA, který je ovládán konzervativní většinou díky třem Trumpovým jmenováním. Americké ministerstvo zahraničí mezitím oznámilo, že bude i nadále rušit víza v souladu s touto politikou.
Zdroj v angličtině ZDE
