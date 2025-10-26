Hraje se o většinu ve Sněmovně, programové prohlášení vlády je jen habaďůra
26. 10. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 4 minuty
Ano, to je skutečně to zásadní. O to jde na prvním místě, o těch 108 poslanců. Pokud je Babiš má, má skutečnou moc. Bez nich je nic. Pravdu má Benda i v tom, že zákon o obecném referendu vyžaduje ústavní většinu, takže když Šťastný tvrdí, že v programovém prohlášení to bude, ale Sněmovna se k tomu pak nějak musí postavit, je to celé habaďůra. Právě proto bude Okamura v čele Sněmovny, aby SPD měla, co skutečně potřebuje. Koryta. Psalo se, že i pro Turka se hledá nějaká dost plné koryto. Šťastný ale prohlásil, že motoristé jsou slušní lidé, tedy budou držet dohody. Proto, jak řekl Šťastný, zůstává Turek kandidátem na ministra zahraničí. Není prý důvod, zjevně z pohledu slušných lidí, na tom cokoli měnit.
Ještě více mě Benda překvapil tvrzením, že případné referendum o povolenkách by bylo asi stejně smysluplné jako referendum (české) o zrušení Evropského parlamentu. Protože povolenky jsou unijní legislativa. Škoda, že Fialova vláda nedělala od začátku osvětu v tom smyslu, že v Unii jsou zájmy i jiných, často mnohem vyspělejších států, než jsme my Zejména ve věci zelené politiky. Že Unie se nemůže točit kolem tzv. českých národních zájmů, nota bene když to jsou zájmy stejně národní jako fotovoltaický tunel v režii téměř celé Sněmovny z roku 2010 (stojí nás to stále desítky miliard ročně do soukromých kapes).
Jinak ale podle mě naděje Bendy a Šebelové, že by nová koalice nemusela v testu volby Okamury do čela Sněmovny obstát, vypadá ve světle debaty ve studiu Otázek spíše iluzorně. Šťastný si pochvaloval, jak jednání o programovém prohlášení vlády proběhla hladce. Babiš byl připojen z dovolené. Babiš se podle Šťastného má rozhodnout, kdy bude výsledek komunikovat. Zjevně se čeká na to, aby sám rozhodl, co v tom textu bude.
Když totiž moderátor tvrdil, a stál si za tím, že součástí programové dohody nové koalice (Šťastný potvrdil, že má jít o klasickou koalici) je sloučení veřejnoprávních médií a zrušení koncesionářských poplatků, byl Šťastný poněkud nervózní, dokonce odmítal, že je dohoda už na stole (sic!), a šermoval tím, že motoristé chtějí nezávislost veřejnoprávních médií. Podobně zvláštní byla jeho vyjádření ohledně programových rozporů s Hnutím ANO v oblasti zdravotnictví. Všechno šlo hladce, ale vlastně nic není dohodnuto. Babiš byl přítomen, ale zjevně se čeká na jeho návrat a rozhodnutí.
Abych také řekl něco o poslankyni Malé, rád bych zdůraznil, že debata byla celkově klidná a kultivovaná, přičemž právě Malá byla moderátorem dokonce pochválena. Za co? Za to, že explicitně oznámila, že si nechce hrát na někoho, kdo ví všechno. Tím chtěla říci, že neví, jak to bude s rozpočtem, programem, prostě s ničím opravdu důležitým. Je vlastně úlevné mít v diskusním pořadu někoho skutečně bezvýznamného, kdo se nemusí trápit tím, aby něco věděl jako šéf největšího poslaneckého klubu nově se tvořící vlády o zásadních problémech této země. Důležité je, že Malá byla schopna novou většinu hájit a věřit v ní. Ujistila nás mj. o tom, že byla ujištěna, že schodek bude dodržen a nová vláda v tom rozpočtu těch 80 miliard najde. Možná, nic prý není definitivního, leda smrt.
427
Diskuse