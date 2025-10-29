Studie: Bisfenol A způsobuje pohlavně specifické změny v metabolismu a imunitním systému
29. 10. 2025
Bisfenol A je syntetická chemikálie s vlastnostmi podobnými estrogenu, která se běžně používá v obalových materiálech potravin. Látka je v mnoha výrobcích zakázána, ale v některých obalech je stále přítomna. Hladiny bisfenolu A v tělech lidí jsou často vyšší než úrovně považované za bezpečné, přičemž předchozí výzkumy ukázaly, že tato látka může mít nepříznivé účinky na zdraví.
V současné studii publikované v Communications Medicine vědci zkoumali, jak bisfenol A ovlivňuje tělo během fetálního stádia.
Březím potkanům byla podávána pitná voda obsahující bisfenol A. Byly studovány dvě dávky bisfenolu A, jedna odpovídající denní expozici člověka (0,5 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti denně) a vyšší dávka považovaná za bezpečnou v roce 2015 (50 mikrogramů na kilogram tělesné hmotnosti denně). Vědci poté analyzovali genovou expresi v kostní dřeni a biologické markery v krvi dospělých potomků.
Projevily se i velmi nízké dávky. U obou pohlaví došlo k metabolickým změnám – u samic došlo ke stavu podobnému rakovině, zatímco u samců se objevily známky progrese metabolického syndromu, který může zvýšit riziko cukrovky a srdečních onemocnění.
Vědci také zaznamenali dopad na imunitní systém. Aktivita některých imunitních buněk, T buněk, se zvýšila u mužů, ale snížila se u žen. Toto zjištění potvrzuje to, co ukázaly předchozí studie, a to, že tyto imunitní buňky se podílejí na změnách způsobených expozicí bisfenolu A.
Analýza krevních markerů ukázala několik změn specifických pro pohlaví. U mužů byl pozorován narušený lipidový profil se známkami zvýšeného metabolismu a hyperaktivity související se štítnou žlázou. U žen byly zjištěny snížené hladiny glukózy, zvýšené hladiny inzulínu a známky zvýšené aktivity testosteronu, což je vzorec připomínající syndrom polycystických vaječníků (PCOS).
Výsledky naznačují, že snížení používání bisfenolu A v obalech potravin by mohlo pomoci předcházet zdravotním rizikům.
Zdroj v angličtině: ZDE
