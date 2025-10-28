Izraelský premiér Netanjahu nařídil „silné a okamžité“ útoky na město Gaza
28. 10. 2025
Útoky prověří Trumpovo odhodlání krotit Izrael
William Lawrence, profesor mezinárodních vztahů na Americké univerzitě, říká, že americká Trumpova administrativa bude prověřena ohledně nejnovějšího izraelského útoku na Gazu.
Vojenská akce Netanjahuovy vlády donutí Washington prokázat své odhodlání prosadit příměří v Gaze, zejména pokud Izrael rozšíří své útoky nad rámec obnovení omezených leteckých úderů, uvedl.
„Pro Trumpovu administrativu to bude problém, pokud Netanjahu udělá to, co chce jeho pravicová koalice, tedy znovu zahájit válku a začít dobývat zpět území,“ řekl Lawrence..
„Pokud k tomu dojde, bude příměří porušeno v mnohem větším měřítku.“
Izraelský premiér Netanjahu nařídil okamžité „silné údery“ na Gazu
Při izraelských útocích na Gazu zahynuli nejméně dva Palestinci
Palestinská civilní obrana potvrdila, že při izraelských útocích na čtvrť jižně od města Gaza zahynuli dva lidé a čtyři další byli zraněni.
Letecký úder zasáhl dům v čtvrti Sabra uvnitř „žluté linie“, ze které se izraelské síly dříve stáhly na základě dohody o příměří.
Raketa zasáhla také uprchlický tábor Shati západně od města Gaza. K úderům došlo také v okolí nemocnice al-Shifa v hlavním městském centru Gazy. Okamžitě nebyly hlášeny žádné oběti.
Dělostřelecká palba zasáhla také oblasti východně od Deir el-Balah v centrální Gaze.
Genocida neskončí, „dokud Izrael zůstane v Gaze“
Zvláštní zpravodajka OSN říká, že není překvapivé, že Izrael opět útočí na Gazu navzdory příměří zprostředkovanému USA.
Francesca Albanese obvinila členské státy OSN, že ignorují genocidu Izraele za poslední dva roky navzdory snahám mezinárodních soudů omezit krajně pravicovou vládu premiéra Netanjahua.
Mezinárodní soudní dvůr vyzval Izrael, aby povolil dodávky pomoci do Gazy, prohlásil jeho okupaci palestinského území za nezákonnou a požadoval stažení vojsk a demontáž izraelských osad na okupovaném Západním břehu, poznamenala.
„To jsou červené čáry, a přesto členské státy pokračují v této absurdní hře,“ řekla Albanese.
„Stydím se – ne jako právník, ale jako člověk – protože vím, že pro Palestince v Gaze genocida neskončí a pro Palestince na Západním břehu a ve východním Jeruzalémě násilí ze strany vojáků a osadníků neskončí, dokud bude Izrael moci udržovat své jednotky na místě a kontrolovat a určovat osud Palestinců.“
Klíčová bude reakce USA na izraelské útoky na Gazu
Podle Palestinců v hlavním městském centru jsme viděli, že tyto útoky začaly hlavně na západní straně města Gaza.
Je to reakce na izraelské hrozby, které jsme slyšeli. Od skončení zasedání izraelské bezpečnostní rady, na kterém bylo řečeno, že budou „silně“ útočit na Gazu, své útoky zdvojnásobili.
Jak silně – to se teprve uvidí, a teprve se uvidí, jak Američané na tuto vážnou eskalaci zareagují.
Američtí představitelé uvedli, že vědí, že vyzvednutí těl zajatců bude nějakou dobu trvat a bude to náročný proces.
A to je důvod, proč jsme byli svědky této vlny amerických představitelů letících do Izraele, kteří se snaží Netanjahua odradit od dalšího útoku na Gazu, což je něco, co chtěl udělat od prvního dne a co nyní opět dělá.
Hamas „zaplatí vysokou cenu“ za údajný útok, říká izraelský ministr
Izraelský ministr obrany Israel Katz říká, že bojovníci Hamásu zaútočili na izraelské jednotky navzdory pokračujícímu příměří v Gaze, a vyhrožoval, že tato skupina bude terčem útoků.
„Hamás zaplatí vysokou cenu za útok na vojáky v Gaze a za porušení dohody o vrácení těl rukojmí,“ uvedl Katz v prohlášení vydaném jeho úřadem.
Řekl, že údajný útok Hamásu „představuje překročení jasně červené čáry, na kterou [armáda] zareaguje velkou silou“.
V centrálním městě Gazy Deir el-Balah bylo slyšet střelbu tanků z oblasti kontrolované izraelskou armádou. Dříve premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě provést intenzivní útoky na Gazu.
Agentura civilní obrany v Gaze potvrzuje letecké útoky
Rozsah izraelské bombardovací kampaně zůstává nejasný. Cílem útoků je město Gaza v centrální části Gazy, ale není jasné, zda budou zasaženy i jiné oblasti.
„Okupanti nyní bombardují Gazu nejméně třemi leteckými údery navzdory dohodě o příměří,“ řekl mluvčí palestinské civilní obrany Mahmoud Basal.
Rozkaz k útoku od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua přišel poté, co izraelský úředník uvedl, že Hamás ostřeloval izraelské síly v jižní Gaze, a poté, co skupina v pondělí předala části těl, o nichž Izrael tvrdí, že jsou zbytky zajatce, který byl již dříve během války nalezen.
Hamás tvrdí, že je odhodlán dodržovat dohodu o příměří, zatímco Izrael útočí
Suhail al-Hindi, člen politického úřadu Hamásu v Gaze, říká, že skupina čelí „významným obtížím“ při vyzvedávání těl izraelských zajatců, a zopakoval požadavky na těžkou techniku, která by tento proces usnadnila.
„Izrael si musí uvědomit, že jsme odhodláni dohodu dodržet, a musí přestat falešně obviňovat nás z jejího porušování,“ řekl a dodal, že Hamás požádal o vstup pátracích týmů do „červených zón“ za účelem nalezení těl, což bylo odmítnuto.
„Odpor nemá žádný zájem na utajování nebo zdržování předání těl vězňů a potvrzujeme, že plně dodržujeme dohodu,“ řekl al-Hindi s odkazem na příměří, které vstoupilo v platnost na začátku října.
„Vyvinuli jsme veškeré možné úsilí k vyzvednutí těl a okupace nese plnou odpovědnost za jakékoli zpoždění při vyzvedávání zbývajících těl,“ dodal a vyzval zprostředkující země, aby zasáhly.
Svědci hlásí „masivní“ výbuch poblíž nemocnice v Gaze
Izraelská armáda zasáhla několik míst v Gaze. Jedna raketa dopadla za nemocnicí al-Shifa poblíž jedné z hlavních budov, která byla renovována a znovu uvedena do provozu.
Útok vyvolal chaos a paniku mezi pacienty a zdravotnickým personálem uvnitř nemocnice. Očití svědci popsali útok jako masivní. Nacházíme se v oblasti asi 20 minut odtud a slyšeli jsme to odtud.
Posledních 30 minut je nad Gazou velmi rušno, nad městem krouží drony.
Tento útok následuje po dřívějším rozkazu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zaútočit na pásmo Gazy.
Izraelská letadla zahájila sérii útoků na město Gaza
Izraelská armáda zahájila sérii leteckých útoků na město Gaza poté, co pohrozila „mocným“ útokem.
Prohlášení kanceláře premiéra Benjamina Netanjahua dříve uvedlo, že útok nařídil, ale neuvedlo důvod. Al Jazeera informovala o sérii střelby a výbuchů z města Rafah a později z Khan Younis.
Příměří nezastavilo smrtící útoky Izraele na Gazu: expertka OSN
Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro okupovaná palestinská území, říká, že Izrael i přes třítýdenní příměří pokračuje v zabíjení, vyhladovění, mrzačení a vysídlování obyvatel Gazy.
„Příměří vyhlášené 11. října nezastavilo útoky na Gazu,“ řekla Albanese z Kapského Města v Jižní Africe.
Izrael se od vstupu příměří zprostředkovaného USA v platnost dopustil nejméně 125 porušení příměří, zabil téměř 100 a zranil asi 350 Palestinců, poznamenala.
„Každý, kdo má alespoň špetku zdravého rozumu, si klade otázku... je možné, že uprostřed genocidy tleskáme tomuto návrhu, který nebere v úvahu žádná lidská práva ani mezinárodní právo?“ řekla Albanese o Trumpově „mírovém plánu“ pro Gazu.
„Netanjahu ví, že Trumpova pozornost je velmi krátkodobá“
Analytik Muhammad Shehada říká, že Benjamin Netanjahu se snaží „zmařit dohodu“ v naději, že prezident Trump ztratí trpělivost s mírovým procesem a dá Izraeli zelenou k obnovení války.
„Izrael, a zejména Netanjahu, vložil do dohody o příměří řadu mezer, které mu zajistí možnost ji zmařit nebo porušit,“ řekl Shehada.
Poznamenal, že izraelský premiér využil potíže s lokalizací těl izraelských zajatců pod hromadami trosek, aby tvrdil, že Hamás nedodržuje svůj slib vrátit mrtvé.
„Netanjahu ví, že Trumpova pozornost je velmi krátkodobá, a doufá, že Trump bude rozptýlen dalším velkým tématem, přestane se zabývat Gazou a dá mu opět volnou ruku. Je to jen manévr, jak získat čas.“
Izraelský Netanjahu nařídil „silné a okamžité“ útoky na Gazu
Americký úředník řekl, že příměří v Gaze „stále platí“
Americký úředník řekl , že příměří stále platí, navzdory izraelským hrozbám zaútočit na Gazu po údajném porušení příměří. Mírový plán prezidenta Trumpa čelí mnoha výzvám, ale administrativa věří, že se nakonec uskuteční, řekl úředník.
„Dohoda o příměří v Gaze stále platí a my pokračujeme v práci na realizaci mírového plánu prezidenta Trumpa,“ řekl americký úředník pod podmínkou anonymity. „Přechod k trvalému míru v Gaze je po dvou letech konfliktu v pásmu obtížný úkol.“
Jednou z hlavních stížností Izraele je doba, kterou Hamás potřebuje k vrácení těl zajatců odvezených do Gazy.
„Lokalizace těl izraelských rukojmích v Gaze je obtížná, náročná a časově náročná. Civilně-vojenské koordinační centrum sehrálo klíčovou roli při přivedení egyptských technických týmů do Gazy za účelem vyzvednutí těl,“ uvedl úředník.
„Mírový plán pro Gazu bude čelit výzvám a americká vláda vyvíjí intenzivní úsilí, aby dosáhla pokroku. Nebudeme spokojeni, dokud nebude v Gaze dosaženo stability, nedojde k přechodu k civilní vládě a nebude učiněn hmatatelný pokrok směrem k míru.“
Otázka: Co udělají USA, když Netanjahu testuje příměří?
Izraelci tvrdí, že reagují na porušení příměří ze strany Hamásu, který se zapojil do střetu s izraelskými silami v Rafahu v jižní Gaze.
Mezi Palestinci panuje velká skepse ohledně toho, zda se to skutečně stalo, nebo zda Izrael využívá záminku, že někdo střílel na jeho vojáky, aby narušil status quo.
Izraelský premiér má svázané ruce, protože USA prohlásily, že Izraeli nedovolí pokračovat ve válce v Gaze. Víme, že Američané mají větší slovo v tom, co se v Gaze děje a co se neděje, prostřednictvím „civilního koordinačního centra“ v jižním Izraeli.
Nyní to vypadá, že Izraelci se snaží najít tyto střety tu a tam, aby ospravedlnili to, co vždy chtěli udělat – zlikvidovat příměří podle svých vlastních podmínek, ve kterém mohou útočit na koho chtějí a kontrolovat, které hranice jsou otevřené a které ne.
Netanjahu hledá záminku k obnovení války v Gaze
Od začátku současného příměří mezi Izraelem a Hamásem provádí Benjamin Netanjahu provokativní činy, které mají za cíl narušit dohodu, říká analytik.
„Netanjahu se od samého začátku příměří snaží najít jakýkoli trik, aby mohl obnovit genocidu v Gaze,“ řekl Muhammad Shehada, analytik Evropské rady pro zahraniční vztahy se sídlem v Kodani.
„Vidíme to na tom, že Izrael odmítá otevřít hraniční přechod v Rafahu, omezuje až dosud množství pomoci, která se dostává dovnitř... a pokračuje v bombardování sem a tam, navzdory platnému příměří, a to na základě falešných a nepodložených tvrzení.“
Shehada řekl, že izraelské vedení testuje, jak daleko může zajít v porušování příměří s Hamasem, které zprostředkoval americký prezident Donald Trump.
„Vidíme to samé znovu a znovu. V podstatě jde o to, že Netanjahu testuje hranice s Trumpem a snaží se vytvořit záminku pro obnovení genocidy v Gaze,“ dodal.
Co vedlo k rozhodnutí Izraele zaútočit na Gazu
Izraelský premiér Netanjahu nařídil své armádě, aby okamžitě porušila příměří a provedla útoky na Gazu.
Následující události vedly k vydání tohoto rozkazu:
Před hodinou se objevily zprávy o intenzivní střelbě a výbuších v Rafahu na jihu Gazy. Okolnosti bojů zůstávají nejasné.
Izrael obvinil Hamás z nesprávné identifikace ostatků posledního navráceného zajatce, které patřily unesenému, jehož tělo bylo nalezeno před dvěma lety.
Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že rozhoduje o dalších krocích poté, co Hamás vrátil ostatky dříve nalezeného zajatce.
Izrael také obvinil Hamás z „inscenování“ vrácení těl a tvrdí, že záběry z dronu ukazují, jak Hamás přesouvá a znovu pohřbívá ostatky, aby to viděl Červený kříž.
Hamás mezitím tvrdí, že Izrael brání snahám o nalezení těl zemřelých izraelských zajatců, protože blokuje vstup těžké techniky do Gazy a brání pátracím týmům – včetně pracovníků Červeného kříže – v přístupu do klíčových oblastí.
Zatímco si obě strany vyměňovaly ostré výpady, Hamás oznámil, že vrátí tělo dalšího izraelského zajatce v 20:00 místního času (18:00 GMT) poté, co bylo objeveno v tunelu v Gaze – což bylo později odloženo po Netanjahuově oznámení o blížícím se „silném“ úderu.
Brigády Qassam odkládají předání těla zajatce kvůli „porušením“ ze strany Izraele
Vojenské křídlo Hamásu oznámilo, že odloží předání těla izraelského zajatce, které dnes nalezlo, „kvůli porušení“ ze strany Izraele.
V prohlášení brigády Qassam zdůraznily, že jakékoli eskalace ze strany Izraele „bude bránit pátracím, vykopávacím a záchranným operacím, což povede ke zpoždění při vyzvedávání těl“ mrtvých zajatců.
Obyvatelé Gazy jsou vyděšeni po izraelské hrozbě bombardovat enklávu
Palestinci se před několika minutami dozvěděli o izraelském plánu zahájit „silné údery“ na Gazu.
Nevědí, kdy tato série leteckých úderů začne ani kdo bude jejich terčem. Slyšeli jsme hlasité drony hlídkující na obloze, ale útok ještě nezačal.
Lidé věděli, že toto příměří bude křehké, a od incidentu, ke kterému došlo dříve v jižní části Rafahu, kde došlo ke střelbě a výbuchům, jsou vyděšení. Není to poprvé, co došlo k násilnému incidentu a Izrael zahájil útoky.
Palestinci nechtějí tímto znovu procházet. Prožili dva roky neúnavného bombardování a přišli o vše, co měli – členy rodiny. A nyní se to děje po třítýdenním příměří.
