Catherine Connolly byla zvolena prezidentkou Irska
27. 10. 2025 / Oldřich Maděra
V Irsku se tento týden konaly prezidentské volby. Drtivou většinou zvítězila kandidátka levicové části politického spektra, paní Catherine Connolly. I v irském tisku bylo její vítězství označováno jako „landslide victory“ (vítězství o síle typu sesuv půdy) nebo dokonce jako „earthquake victory" (vítězství o síle zemětřesení). Zřejmě její vítězství takové malé politické zemětřesení v Irsku vyvolá. Úplné volební výsledky jsou zde.
Svůj vítězný projev v Áras an Uachtaráin (sídlo Irských prezidentů ve Phoenix Parku v Dublinu) pronesla paní Connolly v irštině a po té i v angličtině.
Myslím si, že v těchto volbách se událo mnoho věcí, které jsou velmi poučné i pro nás pro Čechy, tak jsem se o tom rozhodl napsat článek na BL.
Paní Connolly byla od počátku voleb kandidátem levice. Předpokládal jsem, že pravicové strany, které jsou momentálně vládními stranami, si takovou příležitost nenechají ujít a příští Irský prezident bude zvolen jako jejich společný kandidát. To se však nestalo.
Vládní strany Finna Foil (obdoba české ODS) a Fine Gael (obdoba české KDU-ČSL) se nedokázaly dohodnout na jednom společném kandidátu. Fine Gael nejprve prosazovala svou kandidátku Marii Steen, ta ovšem nezískala potřebnou podporu dvaceti poslanců (TD). Chyběly jí dva hlasy. Finna Foil totiž jmenovala svého kandidáta Jima Gavina a její poslanci volili ho, tudíž nemohli volit Marii Steen.
Zdálo se, že vše je jisté, protože Jim Gavin potřebnou podporu dvaceti poslanců získal. Finna Foil jich totiž má v parlamentu daleko více než její koaliční partner Fina Gael.
Pár dnů ped volbami se však stalo něco absolutně nevídaného v historii Irských prezidentských voleb. Klíčový kandidát Jim Gavin musel odstoupit z voleb pro skandál. Premiér Michal Martin sice veřejně tvrdil, že tato věc byla stranou Finna Fail s panem Gavinem probrána, nicméně on sám z voleb téměř okamžitě odstoupil.
Co se vlastně stalo? Pan Gavin vlastnil dům, který pronajímal. Před zhruba šestnácti lety vzal zálohu na pronájem od svého nájemníka ve výši 3 300 EUR (asi 88 522 Kč při tehdejším kurzu 26,825 Kč / EUR) a nevrátil ji. Nájemník, Niall Donald, který si na pana Gavina veřejně stěžoval, sice později veřejně potvrdil, že zadržené peníze již od pana Gavina obdržel, nicméně současně potvrdil, že velké množství lidí znalo tento příběh a vědělo, že jako jeho nájemník neměl proti jednomu z tehdejších lídrů dublinského vedení žádnou šanci. Ano, stín opravdu dostihl slunce a nastalo lokální zatmění. Silně mi to vše připomnělo kauzu Blažek ve spojení s bitcoiny a ODS. Marginální rozdíl je v tom, jak obě strany postupovaly.
Finna Foil hodila Jima Gavina okamžitě přes palubu, a snad si tak zachovala nějakou šanci v příštích parlamentních volbách. Na premiéra Michala Martina je vyvíjen silný tlak, aby odstoupil. Na rozdíl od toho ODS dlouho Pavla Blažka chránila. Následně pak drtivě prohrála parlamentní volby.
Dalším fatálním selháním organizátora voleb bylo, že se mu již nepodařilo stáhnou Jima Gavina z volebních lístků, ty byly rozdány voličům a on mohl být volen, i když z voleb odstoupil jako kandidát. To již tak trochu zavání šaškárnou v pravém slova smyslu. Jak vidíme z výsledků voleb, tak i on nakonec volen byl a dostal 7,18% hlasů, které pak jistě chyběly další kandidátce Heather Humpreys. Ta potom uznala porážku a popřála vítězce, Catherine Connolly, vše nejlepší.
Jak dále vidíme z úplných volebních výsledků, tak bylo odevzdáno celkem 213 738 neplatných volebních lístků. To je nejvyšší číslo v historii Irských prezidentských voleb. Je to 12,9% neplatných hlasů od všech voličů, kteří se dostavili k urnám.
Co bylo důvodem tak velkého počtu neplatných hlasů? Velmi pravděpodobně společná akce voličů Fine Gael, kteří se cítili podvedeni tím, že nemohli volit svou kandidátku Marii Steen. Ty neplatné volební lístky byly v drtivé většině protestní volební lístky (spoiled ballots). Vypadaly takto. Byly tam vzkazy voličů organizátorům voleb. Podle mne Fine Gael doporučila svým voličům, aby takto hlasovali a projevili tak svůj odpor k celkové organizaci voleb. To se mi zdá tak trochu dětinské přiznání neschopnosti této strany vyjednat a prosadit svého kandidáta.
Vítězná kandidátka, Catherine Connolly využila podle mne perfektně tohoto celkového chaosu vládních stran. Získala drtivé vítězství 63,36% hlasů z celkem 1 442 698 odevzdaných platných hlasů. Druhá kandidátka, Heather Humpreys, získala 424 987 hlasů (29,46%). Velmi zajímavé na tom je, že v těchto prezidentských volbách se v Irsku vybíralo jen mezi ženskými kandidátkami. Neodpustím si poznámku, že velmi silná, ale totálně dezorganizovaná a chaotická skupina mužských poslanců nakonec předložila voličům svého jediného muže, který byl později veřejně prohlášen za zloděje a musel z voleb odstoupit.
To vše považuji za osobní katastrofu předsedy vlády Martina. On se podílel na výběru tohoto kandidáta a upřednostnil ho oproti jinému, asi daleko vhodnějšímu kandidátovi z Corku, Billu Kelleherovi. Prý to byl ústupek silné lobby dublinských lídrů ve vedení strany. Premiér je sám z Corku, a tak by to představovalo nebezpečnou koncentraci moci v Corku. No tak to jsem raději dali kandidáta z Dublinu, který byl později prohlášen za zloděje. Trapné. Nepřipomíná Vám to tahanice mezi Prahou a Brnem v ODS?
Nakonec něco více o Catherine Connolly. Je to velmi inteligentní dáma. Drží tak tradici všech předchozích Irských prezidentů. Podle mne je to jedna z hlavních silných silných stránek Irů. Umějí si vybrat a zvolit dobrého a silného prezidenta.
Paní Connolly pochází z velmi chudých poměrů. Narodila se do rodiny se 14 dětmi. Bydleli v jednom z prvním domů poskytnutých Irským státem pro potřebné sociální rodiny v Galway. Matka jí zemřela, když jí bylo teprve 9 let. Otec byl tesař. Od malička se musela probíjet životem Je to na ní vidět. Je to velmi silná a vnitřně vyrovnaná žena.
Má podle všeho dvě vysoké školy. Nejprve absolvovala na Univerzitě v Leedsu v Británii obor klinický psycholog (a nějakou dobu se mu věnovala v praxi). Po té pak vystudovala právo nejprve na Univerzitě Galway a pak na univerzitě King’s Inn v Dublinu, kde získala titul barristera.
Irský právní a soudní systém je odlišný od českého. Nižší instance soudů pracují přímo s advokáty stran. Vyšší a nejvyšší soud pak využívá práce barristerů. Jsou to specializovaní advokáti s nejvyšším vzděláním. Analyzují pro soudce jednotlivé případy, vyslýchají svědky a jejich advokáty. Přebírají důkazy a přehledně je předkládají soudci. Pomáhají tak vynést soudci rozsudek na základě hluboké znalosti všech spisových materiálů, a zvyšují tak účinnost a rychlost soudů vyšších stupňů.
Myslím si, že budoucí Irský prezident ani nemůže mít lepší vzdělání a předchozí politickou praxi, než má paní Connolly. Byla dále zvolena jako primátorka města Galway a má za sebou celou řadu politických a výkonných funkcí jak ve státní správě, tak i v parlamentu. Podrobnosti přesahují rozsah tohoto článku a jsou k dispozici v angličtině ve výše uvedených odkazech.
Byla zvolena ženami a mladou generací a dále pak levicovými voliči. Byla zvolena dále všemi, kteří mají do kapsy hluboko. Věří, že pomůže vytvořit v Irsku rozumný sociální systém, který nikoho nenechá padnout na absolutní dno.
Paní Connolly je stále schopna si hrát v jejím věku s dětmi a asi to pravidelně dělá. Jezdí do práce na kole a nestydí se za to. Jezdí na kole i ve volném čase.
Kdo jsou její hlavní podporovatelé?
Mary Lou McDonald – lídryně opoziční strany Sinn Fein
Holly Cairns – lídryně opoziční strany Social Democrats (Sociální demokracie)
Ivana Bacik - lídryně opoziční strany Labour Party (má českého otce, který založil sklárnu Waterford Crystal)
Viděl jsem někde na webu, že tyto tři irské grácie prý úplně rozmetaly vládní strany. Asi na tom je něco pravdy. Myslím si, že si to tak trochu zasloužily!
Dále ji ale podpořili i další velmi silné opoziční strany a jejich lídři:
Boyd Barrett – lídr opoziční strany People before Profit (Lidé před ziskem)
Roderic O’Gorman – lídr opoziční strany Green Party (Zelení)
Michelle O’Neill – lídryně opoziční strany Sinn Fein v Severním Irsku
Měla tisíce dobrovolných podporovatelů, zejména z mladé generace, kteří ji masivně podporovali i na sociálních médiích. To vše asi rozhodlo o jejím drtivém vítězství. Mladí říkají, že mají před sebou 14 let vlády Johna Lennona. I mně to tak připadá. Volební období irského prezidenta je 7 let a téměř každý předchozí sloužil dvě volební období.
Catherine Connolly opakovaně řekla, že bude i prezidentkou všech EU občanů žijících v Irsku. Bude tedy i mou prezidentkou.
