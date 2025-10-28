Argentina - náš vzor?
28. 10. 2025
čas čtení 7 minut
Javier Milei vítězí v Argentině a nyní může vládnout liberálně. Jeho ekonomika roste, zatímco v Německu vzkvétá pouze stát. Co teď udělá Friedrich Merz?
Zde jsou Mileiho výsledky:
Milei snížil míru chudoby z 50 procent (jen si to představte) na 31 procent během krátké doby. Vyvedl z chudoby dva miliony dětí. Milei drasticky snížil zbídačující hyperinflaci – z 20 procent (měsíčně!) na méně než dvě procenta.
Milei snížil drtivé vládní výdaje o čtvrtinu. Představte si na chvíli, že by německá spolková vláda chtěla snížit vládní výdaje o 25 procent. Milei zajistil vyrovnaný rozpočet. Mileiho opatření vedla k meziročnímu hospodářskému růstu o pět procent. Když už mluvíme o srovnání:
Milei snížil míru chudoby z 50 procent (jen si to představte) na 31 procent během krátké doby. Vyvedl z chudoby dva miliony dětí. Milei drasticky snížil zbídačující hyperinflaci – z 20 procent (měsíčně!) na méně než dvě procenta.
Milei snížil drtivé vládní výdaje o čtvrtinu. Představte si na chvíli, že by německá spolková vláda chtěla snížit vládní výdaje o 25 procent. Milei zajistil vyrovnaný rozpočet. Mileiho opatření vedla k meziročnímu hospodářskému růstu o pět procent. Když už mluvíme o srovnání:
Německá ekonomika, nyní pod politickým vedením Friedricha Merze, nerostla již léta. Německo hromadí rekordní úroveň dluhu, největší v jeho poválečné historii. A přesto má federální vláda nedostatek hotovosti.
Stále více firem se z Německa stěhuje. Energeticky náročná odvětví nyní v Německu otevřeně varují před svým zánikem. Reakce na to byla překvapivě tichá – a přitom se jedná o klíčová odvětví, která kdysi dělala Německo velkým, jako je chemický průmysl. V Německu roste už léta jen jedna věc: stát. Státních zaměstnanců je stále více, včetně vládních.
Vládní výdaje stabilně rostou, od roku 2015 o 25 procent. Soukromé investice však klesají – a není divu, že hrubý domácí produkt stagnuje. „Pokud se nic nestane, Německo se zhroutí,“ říká Veronika Grimm. Grimm je ekonomická expertka, bojovná liberálka. Grimmovo prohlášení je Mileiho prohlášením.
V Německu: Deindustrializace
Bouřící deindustrializace Německa znepokojuje stále více Němců. Nálada, jak veřejně naříká Friedrich Merz, je pochmurná a zhoršuje se. AfD sílí a sílí.
Vládní výdaje stabilně rostou, od roku 2015 o 25 procent. Soukromé investice však klesají – a není divu, že hrubý domácí produkt stagnuje. „Pokud se nic nestane, Německo se zhroutí,“ říká Veronika Grimm. Grimm je ekonomická expertka, bojovná liberálka. Grimmovo prohlášení je Mileiho prohlášením.
V Německu: Deindustrializace
Bouřící deindustrializace Německa znepokojuje stále více Němců. Nálada, jak veřejně naříká Friedrich Merz, je pochmurná a zhoršuje se. AfD sílí a sílí.
Sociální demokraté reagují: Dluhová brzda by měla být zrušena („reformována“). Dluh by měl vzrůst. Daně by měly vzrůst, dokonce i soudruzi z pravého křídla SPD, Seeheimerův kruh, to nyní navrhují. Vyšší daně z dědictví, daně z bohatství. Vedly někdy vyšší daně k větším investicím?
„Daně jsou loupež,“ říká Milei. Daně jsou sociálně spravedlivé, říká prakticky každý v Německu. Není nic sociálního a nic se netýká jen daní, říká bojovný ekonom, který vstoupil do argentinské politiky jako temperamentní změna kariéry, protože daně nejsou sociální; snižují koláč pro všechny.
Daně nejsou jen proto, že se k rovným lidem chovají nerovně. To je vidět v daňové progresi, kterou jsme se naučili brát jako samozřejmost. Proč má například poslední euro, které vydělá mistr instalatér, jen poloviční hodnotu? Proč daně vůbec rostou progresivně?
Protože i kdyby všichni platili stejnou daňovou sazbu, silná ramena by unesla podstatně více než slabá ramena. Proč by nemělo stačit, aby ti, kteří vydělávají více, platili více? Proč to musí být neúměrně více? Protože je to politické rozhodnutí. Ne ekonomický zákon.
„Daně jsou loupež,“ říká Milei. Daně jsou sociálně spravedlivé, říká prakticky každý v Německu. Není nic sociálního a nic se netýká jen daní, říká bojovný ekonom, který vstoupil do argentinské politiky jako temperamentní změna kariéry, protože daně nejsou sociální; snižují koláč pro všechny.
Daně nejsou jen proto, že se k rovným lidem chovají nerovně. To je vidět v daňové progresi, kterou jsme se naučili brát jako samozřejmost. Proč má například poslední euro, které vydělá mistr instalatér, jen poloviční hodnotu? Proč daně vůbec rostou progresivně?
Protože i kdyby všichni platili stejnou daňovou sazbu, silná ramena by unesla podstatně více než slabá ramena. Proč by nemělo stačit, aby ti, kteří vydělávají více, platili více? Proč to musí být neúměrně více? Protože je to politické rozhodnutí. Ne ekonomický zákon.
Týmová svoboda, nebo Týmový stát?
Ale: Žádný politik v Německu to vůbec nezpochybňuje. Zvlášť ne od té doby, co Německo ztratilo své liberály („skutečné liberály?“).
Milei ano. To z něj dělá podivína. Nebo spíše, udělalo z něj podivína. Ale teď vyhrál své volby – s drtivým rozdílem nad socialisty.
Jeho vítězství není jen jeho osobním úspěchem, ale – a v tom spočívá skutečný význam: zároveň vítězstvím myšlenky. Stručně řečeno, toto – slovy profesora liberální ekonomie Philippa Baguse, který učí v Madridu: „Týmová svoboda“ je prostě úspěšnější než „Týmový stát“.
Většina zpravodajských center je provozována pod vedením CDU/CSU.
Týmový stát – v Německu to byl například Robert Habeck. Habeck nebyl jen Habeck, Zelený. Habeck byl také mocným nositelem myšlenky: že stát je lepší ekonom. Lepší, protože je efektivnější a spravedlivější.
Stát, který proto lépe ví: jaká auta by jeho občané měli řídit. Jak by měli vytápět své domovy. Jak by se měla energie vyrábět. Ale také: jaký druh myšlení by měl být přípustný a jaký už není.
Ale: Žádný politik v Německu to vůbec nezpochybňuje. Zvlášť ne od té doby, co Německo ztratilo své liberály („skutečné liberály?“).
Milei ano. To z něj dělá podivína. Nebo spíše, udělalo z něj podivína. Ale teď vyhrál své volby – s drtivým rozdílem nad socialisty.
Jeho vítězství není jen jeho osobním úspěchem, ale – a v tom spočívá skutečný význam: zároveň vítězstvím myšlenky. Stručně řečeno, toto – slovy profesora liberální ekonomie Philippa Baguse, který učí v Madridu: „Týmová svoboda“ je prostě úspěšnější než „Týmový stát“.
Většina zpravodajských center je provozována pod vedením CDU/CSU.
Týmový stát – v Německu to byl například Robert Habeck. Habeck nebyl jen Habeck, Zelený. Habeck byl také mocným nositelem myšlenky: že stát je lepší ekonom. Lepší, protože je efektivnější a spravedlivější.
Stát, který proto lépe ví: jaká auta by jeho občané měli řídit. Jak by měli vytápět své domovy. Jak by se měla energie vyrábět. Ale také: jaký druh myšlení by měl být přípustný a jaký už není.
V současné době se jim říká „oznamovací centra“. Toto cituje klasický výrok Hoffmanna von Fallersleben, který je často, ale nesprávně, připisován Kurtu Tucholskému: „Největším darebákem v celé zemi je a zůstává informátor.“
Většina oznamovacích center je provozována pod vedením CDU/CSU, státními vládami, jako například v Severním Porýní-Vestfálsku. Nebo, jak jsme opět viděli v Hesensku, odkud nedávno vzniklo státní pronásledování liberálně-konzervativce Norberta Bolze.
Co chce anarchokapitalista
Milei je liberál. Superliberál. Jinými slovy, libertarián. Milei se nazývá „filozofickým anarchokapitalistou“. Anarchokapitalista je přesvědčen o síle ekonomické svobody pro každého jednotlivce. A považuje ji za prospěšnější než jakýkoli státní zásah.
Řečeno poněkud lehkovážně: Pro anarchokapitalistu je ordoliberál Ludwig Erhard levičákem. Erhard věřil, že stát musí nejprve poskytnout ekonomice rámec, v němž může fungovat. Proto se „otec hospodářského zázraku“ chopil ostrého meče – a v polovině 50. let 20. století drasticky omezil svobodu podniků prostřednictvím antimonopolních zákonů.
Většina oznamovacích center je provozována pod vedením CDU/CSU, státními vládami, jako například v Severním Porýní-Vestfálsku. Nebo, jak jsme opět viděli v Hesensku, odkud nedávno vzniklo státní pronásledování liberálně-konzervativce Norberta Bolze.
Co chce anarchokapitalista
Milei je liberál. Superliberál. Jinými slovy, libertarián. Milei se nazývá „filozofickým anarchokapitalistou“. Anarchokapitalista je přesvědčen o síle ekonomické svobody pro každého jednotlivce. A považuje ji za prospěšnější než jakýkoli státní zásah.
Řečeno poněkud lehkovážně: Pro anarchokapitalistu je ordoliberál Ludwig Erhard levičákem. Erhard věřil, že stát musí nejprve poskytnout ekonomice rámec, v němž může fungovat. Proto se „otec hospodářského zázraku“ chopil ostrého meče – a v polovině 50. let 20. století drasticky omezil svobodu podniků prostřednictvím antimonopolních zákonů.
Byl to také zrod myšlenky ochrany spotřebitele: Úkolem státu je zajistit konkurenci a chránit spotřebitele před dravými kapitalisty. To je to, co to znamená.
Pro Rakouskou školu je celá ekonomika „procesem objevování“.
Erhard Denkart, to je Freiburská škola – liberální, ale ne svobodná od státu. Říká se jí „sociálně tržní hospodářství“. Z pohledu liberálních ekonomů – jako je Veronika Grimm nebo Justus Haucap – se Erhardův systém postupně transformoval v ekonomiku ovládanou státem. Čísla tuto tezi podporují.
Kromě liberální Freiburské školy existuje liberální Rakouská škola – jejímiž hlavními představiteli jsou Ludwig von Mises a Nicolas Hayek. Jsou názoru – zjednodušeně řečeno – že stát, jednající jako ekonomický činitel, může věci jen zhoršovat.
Protože stát nemůže vědět, co chtějí spotřebitelé konzumovat a co chtějí výrobci vyrábět. Pro Rakouskou školu je celá ekonomika, souhra nabídky a poptávky, „procesem objevování“. Tato myšlenková škola nyní opustila svou třídu. Nyní má ve svých řadách mocného šéfa vlády: Milei.
Pro Rakouskou školu je celá ekonomika „procesem objevování“.
Erhard Denkart, to je Freiburská škola – liberální, ale ne svobodná od státu. Říká se jí „sociálně tržní hospodářství“. Z pohledu liberálních ekonomů – jako je Veronika Grimm nebo Justus Haucap – se Erhardův systém postupně transformoval v ekonomiku ovládanou státem. Čísla tuto tezi podporují.
Kromě liberální Freiburské školy existuje liberální Rakouská škola – jejímiž hlavními představiteli jsou Ludwig von Mises a Nicolas Hayek. Jsou názoru – zjednodušeně řečeno – že stát, jednající jako ekonomický činitel, může věci jen zhoršovat.
Protože stát nemůže vědět, co chtějí spotřebitelé konzumovat a co chtějí výrobci vyrábět. Pro Rakouskou školu je celá ekonomika, souhra nabídky a poptávky, „procesem objevování“. Tato myšlenková škola nyní opustila svou třídu. Nyní má ve svých řadách mocného šéfa vlády: Milei.
Německo není Argentina, říká Grimm. V Německu to není tak špatné, jako tam bylo – Argentina byla nakonec selhávajícím státem. Ale: Paralely s úpadkem, tvrdí profesor Bogus, naposledy v přednášce pro Mises Society, jsou nezaměnitelné. Německo je „nakaženo etatismem“.
Levice prozatím vyhrála tuto „kulturní válku“ mezi Týmem svobody a Týmovým státem. To je něco, co vidí každý – například na zákazu spalovacích motorů. Nebo na mírnějších trestech pro násilníky. Milei zpřísnil tresty – a tím snížil slevu oběti pro pachatele („obtížné mládí“, „obtížná socializace během války“).
V Argentině už také vyhráli socialisté. Každopádně teď, když Milei může do značné míry vládnout, jak uzná za vhodné, po dobu alespoň dvou let, má jistotu celosvětové pozornosti. A pokud jde o Německo, odteď existuje sázka: Kdo povede svou zemi úspěšněji: Milei nebo Merz?
Levice prozatím vyhrála tuto „kulturní válku“ mezi Týmem svobody a Týmovým státem. To je něco, co vidí každý – například na zákazu spalovacích motorů. Nebo na mírnějších trestech pro násilníky. Milei zpřísnil tresty – a tím snížil slevu oběti pro pachatele („obtížné mládí“, „obtížná socializace během války“).
V Argentině už také vyhráli socialisté. Každopádně teď, když Milei může do značné míry vládnout, jak uzná za vhodné, po dobu alespoň dvou let, má jistotu celosvětové pozornosti. A pokud jde o Německo, odteď existuje sázka: Kdo povede svou zemi úspěšněji: Milei nebo Merz?
(Připravil Milan Lelek)
Zdroj v němčině ZDE
273
Diskuse