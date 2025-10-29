Litva obvinila Bělorusko z "hybridního útoku" poté, co balóny uzavřely letiště
29. 10. 2025
Litva v pondělí obvinila ruského spojence Bělorusko, že ji zasáhlo "hybridním útokem" poté, co ji desítky balónů naložených kontrabandem minulý týden donutily dočasně uzavřít letiště.
Litva, člen NATO a EU, také uzavřela poslední dva hraniční přechody se sousedním Běloruskem kvůli incidentu, který si vynutil uzavření letišť v hlavním městě Vilniusu a v jihocentrálním městě Kaunasu kvůli balónům převážejícím nelegální cigarety.
"Považujeme to za hybridní útok," řekla novinářům litevská premiérka Inga Ruginiene s tím, že nedostatečná akce Běloruska při zadržování osob odpovědných za balóny ji vedla k přesvědčení, že do toho byly zapojeny úřady.
Mnoho evropských zemí tvrdí, že "hybridní útoky" – nová forma převážně nekonvenčního válčení – se v poslední době prudce rozšířily a obviňují vládu ruského prezidenta Vladimira Putina z nárůstu útoků bezpilotních letounů, online útoků a dalších ničivých incidentů.
Ruginiene označila uzavření hranic za "vzkaz" ruskému spojenci Bělorusku, že "hybridní útoky nebudou tolerovány".
Šéfka EU Ursula von der Leyen označila incident s balónem za "hybridní hrozbu" a uvedla, že Evropská unie podporuje Litvu.
"To je destabilizace. To je provokace," řekla a dodala, že Evropa by měla urychlit opatření na obranu svého východního křídla.
Litevská armáda nyní dostala povolení sestřelovat takové balóny, řekla Ruginiene.
Litva uvedla, že ve středu rozhodne, jak dlouho bude uzavření hranic trvat.
Tabák na černém trhu je podle běloruské opozice zdrojem příjmů vlády běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka.
Několik lidí bylo zatčeno v Litvě poté, co se pokusili získat zpět cigarety naložené na balónech při incidentu z minulého týdne, který si vynutil uzavření letiště v noci z úterý na středu.
Běloruský ministr zahraničí Maxim Ryženkov litevská obvinění odmítl a označil je za "provokaci", jejímž cílem je ospravedlnit "opatření proti Bělorusku (a) proti Rusku".
Bělorusko na protest předvolalo chargé d'affaires z litevského velvyslanectví.
Zdroj v angličtině: ZDE
