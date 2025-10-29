Třetina Rusů uvedla, že nemá dost peněz na jídlo
29. 10. 2025
čas čtení
2 minuty
Ruští občané jsou stále pesimističtější ohledně vyhlídek pro národní ekonomiku, navzdory snahám státní propagandy, že sankce zemi prospěly a Západ žárlí na hospodářský úspěch Kremlu.
Navzdory rostoucím mzdám a nejnižší nezaměstnanosti v historii si 31 % Rusů stěžuje, že nemají dostatek peněz na jídlo, ukázal průzkum Gallupova ústavu. A přestože je tento podíl nižší než během pandemické krize (tehdy takové odpovědi uvedlo více než 40 %), výrazně převyšuje hodnoty, které byly pozorovány před anexí Krymu a začátkem konfrontace se Západem – 17 % v roce 2013.
Zároveň stále více Rusů hovoří o zhoršování ekonomické situace ve svých regionech, zjistili sociologové Gallupova ústavu. V roce 2025 tuto odpověď uvedlo 39 % respondentů oproti 33 % o rok dříve, 34 % v roce 2023 a 29 % v roce 2022.
Pesimismus ohledně ekonomiky dosáhl jedné z rekordních hodnot za posledních 20 let: Rusové hodnotili stav věcí hůře pouze během globální finanční krize v roce 2009 (40 %) a během let pandemie COVIDu-19 (45-50 %).
Pro srovnání: na počátku roku 2010, kdy ropa stála více než 100 dolarů za barel a myšlenky na válku se Západem byly údělem okrajových skupin, si na žalostnou situaci v ekonomice stěžovalo 19-24 % Rusů, tedy téměř o polovinu méně.
"Rekordně nízká nezaměstnanost a vysoké tempo růstu mezd se shodují s pozitivnějším postojem Rusů k pracovním místům a příjmům, ale vysoká inflace, nedostupnost potravin a přetrvávající nerovnost odhalují hlubší problémy," píše Gallup.
Potravinová inflace předstihuje celkový růst cen a maloobchodní ceny brambor - klíčového prvku potravinového koše chudých - od začátku roku 2024 vyskočily o 167 %. To vše zdůrazňuje "křehkost" ekonomické stability v Rusku, domnívají se odborníci Gallupova ústavu.
Ruská ekonomika, napumpovaná výdaji na státní obranné zakázky v hodnotě bilionů dolarů, přidala v roce 2023 4,1 % a v roce 2024 4,3 % a tempo růstu mezd podle Rosstatu dosáhlo šestnáctiletého rekordu.
Válečnému boomu však v roce 2025 došla pára, když byla centrální banka nucena prudce zvýšit úrokové sazby, aby omezila inflaci a zpomalila růst peněžní zásoby. Roční tempo růstu ruského HDP bylo na konci léta prakticky nulové (0,4 %) a od ledna do srpna se ekonomika propadla o 0,6 %, podle výpočtů IAS RAS.
Vláda, která Kremlu původně slibovala 2,3% hospodářský růst, snížila svou prognózu na 1%. A Mezinárodní měnový fond očekává, že ekonomika přidá pouze 0,6 % a v roce 2026 nebude schopna zrychlit (prognóza fondu je 1 %).
Zdroj v angličtině: ZDE
441
Diskuse