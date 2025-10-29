V Lotyšsku byli zadrženi čtyři údajní agenti Ruské federace. Jsou podezřelí z přípravy sabotáže

29. 10. 2025

Státní bezpečnostní služba Lotyšska požádala státní zastupitelství, aby zahájilo trestní řízení proti čtyřem podezřelým ze spáchání "zlovolných akcí proti kritické infrastruktuře" v zemi.

Podle vyšetřování tato skupina prováděla akce namířené proti bezpečnosti Lotyšska, a to ve prospěch ruských zvláštních služeb.

Vyšetřování začalo v červnu 2024. Zjistilo, že podezřelí byli zapojeni do plánování a provádění sabotáží a žhářství. Tři podezřelí byli zadrženi na jaře 2025, čtvrtý byl v té době ve vězení za jiný trestný čin.

Podle vyšetřování skupina na podzim roku 2023 zapálila zařízení soukromé společnosti, která se zabývala projekty v obranném sektoru. Další žhářství bylo naplánováno na začátek roku 2024 na území zařízení kritické infrastruktury, jeho cílem byl nákladní automobil s ukrajinskými poznávacími značkami.

Vyšetřovatelé také zjistili, že členové skupiny prováděli průzkum dalších potenciálních cílů sabotáže, natáčeli tyto objekty a jejich okolí a posílali fotografické a video materiály řídícím strukturám v Rusku.

Tři podezřelí jsou v současné době drženi ve vazbě a jeden z podezřelých si již odpykává trest za jiný trestný čin.

Zdroj v lotyšštině: ZDE

