V Lotyšsku byli zadrženi čtyři údajní agenti Ruské federace. Jsou podezřelí z přípravy sabotáže
29. 10. 2025
Podle vyšetřování tato skupina prováděla akce namířené proti bezpečnosti Lotyšska, a to ve prospěch ruských zvláštních služeb.
Vyšetřování začalo v červnu 2024. Zjistilo, že podezřelí byli zapojeni do plánování a provádění sabotáží a žhářství. Tři podezřelí byli zadrženi na jaře 2025, čtvrtý byl v té době ve vězení za jiný trestný čin.
Podle vyšetřování skupina na podzim roku 2023 zapálila zařízení soukromé společnosti, která se zabývala projekty v obranném sektoru. Další žhářství bylo naplánováno na začátek roku 2024 na území zařízení kritické infrastruktury, jeho cílem byl nákladní automobil s ukrajinskými poznávacími značkami.
Vyšetřovatelé také zjistili, že členové skupiny prováděli průzkum dalších potenciálních cílů sabotáže, natáčeli tyto objekty a jejich okolí a posílali fotografické a video materiály řídícím strukturám v Rusku.
Tři podezřelí jsou v současné době drženi ve vazbě a jeden z podezřelých si již odpykává trest za jiný trestný čin.
Zdroj v lotyšštině: ZDE
