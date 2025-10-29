Putin porazil Stalina
29. 10. 2025
Sociologové institutu provedli tradiční průzkum mezi Rusy. Ptali se, který z politiků nejvíce přispěl k rozvoji Ruské federace. V roce 2025 hlasovalo pro Putina 65 % dotázaných Rusů. Zpravodajský web Věrstka upozornil na zvýšení ratingu šéfa Kremlu, zejména během války na Ukrajině, kterou rozpoutala Ruská federace.
Putinovo hodnocení podle průzkumu Ruské akademie věd dosáhlo vrcholu. V roce 2000 ho 12 % Rusů označilo za postavu, která přináší největší užitek, v roce 2012 to bylo 35 %, v roce 2016 už 56 %, v roce 2018 přesvědčil 54 %. Po roce 2018 začalo hodnocení růst a po totální invazi na Ukrajinu v roce 2022 dosáhlo 60 %.
Na druhé místo po Putinovi v roce 2025 Rusové umístili Stalina. Hlasovalo pro něj 45 % respondentů. Podle zveřejněných výsledků dosáhla Stalinova popularita v letošním roce rekordního maxima za posledních 30 let.
Třetí místo přisoudili respondenti sovětskému státníkovi a stranickému vůdci Leonidu Brežněvovi.
Mezi další kandidáty na seznamu patřili ruský car Mikuláš II., ruský bolševický vůdce Vladimir Lenin, bývalý prezident SSSR Michail Gorbačov, generální tajemník ÚV KSSS Jurij Andropov, bývalí prezidenti Ruské federace Boris Jelcin a Dmitrij Medveděv atd.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse