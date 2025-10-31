Súdán: WHO je "zděšena" masakrem v porodnici
31. 10. 2025
Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu odsoudila zprávy o víkendovém zabití stovek lidí a jejich doprovodů v porodnici v súdánském al-Fáširu.
Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ve svém prohlášení uvedl: "WHO je zděšena a hluboce šokována zprávami o tragickém zabití více než 460 pacientů a jejich společníků v saúdské porodnici v al-Fáširu v Súdánu po nedávných útocích a únosech zdravotnických pracovníků."
"Všechny útoky na zdravotní péči musí okamžitě a bezpodmínečně skončit," řekl a dodal: "Všichni pacienti, zdravotnický personál a zdravotnická zařízení musí být chráněni mezinárodním humanitárním právem."
Reakce přišla poté, co se na veřejnost dostaly zprávy, že členové súdánských polovojenských jednotek Sil rychlé podpory (RSF) nemilosrdně zabili 460 pacientů a jejich doprovodů v saúdské porodnici v al-Fáširu.
V prohlášení zveřejněném v úterý Súdánská síť lékařů uvedla, že bojovníci RSF "chladnokrevně zabili každého, koho našli v saúdské nemocnici, včetně pacientů, jejich společníků a kohokoli dalšího přítomného na odděleních".
Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) uvedl, že je "hluboce znepokojen a hluboce šokován" zprávami o "děsivých zvěrstvech a nesmírném utrpení, kterému jsou lidé z al-Fáširu vystaveni".
V úterý pozdě večer Tedros vyzval k propuštění čtyř lékařů, zdravotní sestry a lékárníka, kteří byli údajně uneseni z nemocnice.
K masakru došlo v době, kdy RSF převzaly kontrolu nad městem al-Fášir po brutálním osmnáctiměsíčním obléhání, které se vyznačovalo masovým hladomorem a těžkým bombardováním.
Evropská unie ve středu odsoudila súdánské polovojenské RSF poté, co tyto skupiny dobyly strategické město al-Fášir v severním Dárfúru.
Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallas v prohlášení uvedla, že cílem útoků na civilisty bylo na základě etnického původu, čímž zdůraznila "brutalitu" RSF.
Co EU řekla o Dárfúru?
Prohlášení, které spolupodepsala evropská komisařka pro humanitární pomoc a řešení krizí Hadja Lahbib, naléhavě vyzývá RSF, aby chránily civilisty, humanitární pracovníky a novináře a umožnily přístup humanitární pomoci lidem v nouzi.
"Humanitárním organizacím musí být poskytnut okamžitý, bezpečný a bezpodmínečný přístup ke všem potřebným," uvádí se v prohlášení. "Civilistům, kteří si přejí opustit město, musí být umožněno tak učinit bezpečně."
Po osmnáctiměsíčním obléhání poznamenaném hladomorem a těžkým bombardováním se RSF – potomci milicí Džandžavíd obviněných z genocidy před dvěma desetiletími – o víkendu zmocnily města, což vyvolalo zprávy o etnických masakrech.
V úterý předseda Komise Africké unie Mahmúd Alí Júsúf v televizi X vyjádřil "hluboké znepokojení" nad eskalujícím násilím a hlášenými zvěrstvy.
V sousedním Severním Kordofánu Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce oznámila, že pět súdánských dobrovolníků Červeného půlměsíce bylo zabito v Bara poté, co RSF převzaly kontrolu nad městem. Tři další se stále pohřešují.
Analytici tvrdí, že Súdán je v podstatě rozdělen podél osy východ-západ, přičemž RSF kontrolují většinu Dárfúru a armáda se opevnila kolem Nilu a Rudého moře. OSN odhaduje, že více než 30 milionů lidí v Súdánu naléhavě potřebuje humanitární pomoc, což je jedna z největších krizí vysídlení a hladu na světě.
Satelitní snímky ukazují známky zvěrstev
Humanitární výzkumná laboratoř Yaleovy univerzity oznámila, že RSF prováděly masové zabíjení poté, co se zmocnily města al-Fášir.
Studie, která byla zveřejněna v úterý, použila satelitní snímky k dokumentaci toho, co Yaleova humanitární výzkumná laboratoř popsala jako "údajné masové zabíjení" spáchané bojovníky RSF po obsazení města.
Caitlin Howarth, ředitelka analýzy konfliktů v laboratoři, řekla DW, že etnické čistky nebyly žádným překvapením na základě minulých akcí skupiny v oblasti Dárfúru.
Popsala to jako "vyvrcholení toho, co jsme světu říkali, že bude genocidní tažení RSF".
Nathaniel Raymond z laboratoře varoval před "masovým vyhlazováním lidí, kteří jsou uvězněni uvnitř" města, na úrovni Rwandy.
Co znamená vyhoštění vedoucích představitelů Světového potravinového programu v Súdánu?
Světový potravinový program OSN oznámil, že vojenská vláda nařídila dvěma nejvyšším představitelům WFP, aby opustili Súdán do 72 hodin. V prohlášení z Říma agentura uvedla, že ředitel Laurent Bukera a krizová koordinátorka Samantha Katraj byli bez vysvětlení prohlášeni za nežádoucí osoby.
"Toto rozhodnutí nutí WFP provádět neplánované změny ve vedení, což ohrožuje operace, které pomáhají milionům zranitelných Súdánců, kteří čelí extrémnímu hladu, podvýživě a dokonce hladovění," uvedla agentura.
Vyhoštění přišlo jen několik dní poté, co al-Fášir padl do rukou RSF, což dále izolovalo humanitární organizace, protože se šířil hladomor a vysídlení.
Zdroj v angličtině: ZDE
