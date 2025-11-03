Ruská federace obnovila sériovou výrobu obrněných vozidel ze sovětské éry
3. 11. 2025
"Pokud někdo stále pochybuje o tom, že Rusko pokračuje ve výrobě obrněných transportérů BTR-82 - a činí tak stabilním tempem - stačí se podívat na neustálý přísun zničených BTR-82. Armazas (Arzamaský strojírenský závod) opravdu odvádí skvělou práci," uvádí zpráva.
Jompy poznamenal, že roční objem výroby by mohl dosáhnout 700 vozů, což naznačuje rozsáhlou militarizaci ruské ekonomiky.
Analytik zdůraznil, že Rusko vyrábí BTR-82 od nuly a neobnovuje staré vybavení.
"Rusko nemělo před válkou ve skladech téměř žádné BTR-80, takže tvrzení o jejich obnově jsou nepravděpodobná," řekl Jompy.
Podle něj staré BMP-1 ze zpráv téměř zmizely.
BTR-82 je vylepšená verze sovětského BTR-80, která se používá k přepravě personálu, palebné podpoře a průzkumu. Sériová výroba začala v roce 2011. Určeno pro přepravu motorizované pěchoty, k palebné podpoře a průzkumu. Je široce využíván ruskými ozbrojenými silami ve válce proti Ukrajině.
