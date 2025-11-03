Hamás vrátil z Gazy další tři těla izraelských rukojmích
3. 11. 2025
Izraelská armáda se připravuje na převzetí dalších těl rukojmich zabitých během války v Gaze poté, co Hamás oznámil, že předá těla tří zajatců nalezených v neděli v tunelu v jižní části pásma Gazy
Izrael zabil palestinského muže v severní části Gazy v Shujayea s tvrzením, že se přiblížil k takzvané „žluté linii“, za kterou jsou izraelské jednotky
Palestinští farmáři ve městě Nahalin, západně od Betléma na okupovaném Západním břehu, sdělují, že izraelské síly na ně zaútočily, když sklízeli olivy, podle agentury Wafa.
Jeden z farmářů, Mohammed Fanoun, agentuře řekl, že vojáci ho a jeho bratra v oblasti Sidr Ein Fares slovně a fyzicky napadli, několik hodin je zadržovali a později jeho bratra zatkli. Dodal, že vojáci poškodili sklizené olivy a zabavili jejich nástroje na sběr.
K incidentu došlo den poté, co Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) oznámil, že letošní sezóna sklizně oliv na Západním břehu zaznamenala nejvyšší úroveň škod a nejvíce útoků izraelských osadníků od roku 2020.
OCHA uvedla, že bylo zaznamenáno nejméně 126 útoků v 70 městech a vesnicích, při nichž bylo zničeno více než 4 000 olivovníků a sazenic.
Izraelská armáda již desítky let vykořeňuje olivovníky – důležitý palestinský kulturní symbol – na celém Západním břehu jako součást postupných snah izraelské vlády o zabrání palestinské půdy a násilné vysídlení obyvatel.
Německý kancléř volá Netanjahuovi
Freidrich Merz na X uvádí, že se s izraelským premiérem „shodli, že příměří v Gaze musí vydržet“.
„Lidé tam potřebují bezpečný humanitární přístup a Hamás musí konečně vrátit ostatky posledních rukojmí,“ napsal Merz.
Německo bylo jedním z nejpevnějších spojenců Izraele během jeho genocidní války v Gaze a bylo obviněno z diplomatického krytí Izraele, aby mohl prodloužit svůj útok.
Palestinský teenager zraněn střelbou izraelské armády na okupovaném Západním břehu
Wafa s odvoláním na Palestinský červený půlměsíc informuje, že 19letý mladík byl během razie v městečku Beit Furik východně od Nablusu postřelen izraelskými vojáky do hrudníku.
Červený půlměsíc popsal jeho stav jako velmi vážný a uvedl, že jeho pracovníci se ho pokoušeli ošetřit během transportu do nemocnice.
Netanjahu se setkal s poradcem Witkoffa
Kancelář izraelského premiéra zveřejnila na X, že Netanjahu se setkal s Aryeh Lightstonem, hlavním poradcem zvláštního vyslance Witkoffa, a Joshem Gruenbaumem, hlavním poradcem Bílého domu, a vedoucími členy týmu Witkoff-Kushner.
Uvedla, že se setkali, aby byli informováni o aktuálním stavu provádění Trumpova 20bodového mírového plánu.
Izraelský útok dronem poblíž Nabatiehu v jižním Libanonu
Libanonská národní tisková agentura uvádí, že izraelský dron vystřelil tři rakety poblíž křižovatky Zefta–Nmeiriyeh v oblasti Nabatieh v jižním Libanonu.
Útok zasáhl silnici poblíž řeznictví.
Izrael provádí opakované útoky v Libanonu navzdory příměří dohodnutému s Hizballáhem v listopadu loňského roku, při nichž zahynuly desítky lidí, včetně zdravotníků a novinářů.
Rodina palestinského vězně Jamala al-Hoora (55) z města Surif poblíž Hebronu tvrdí, že po více než 27 letech izraelského věznění se jeho zdravotní stav výrazně zhoršuje.
Al-Hoor byl zatčen v dubnu 1997 a odsouzen k několika doživotním trestům, podle tiskového oddělení Palestinské vězeňské společnosti. Jeho rodina tvrdí, že je držen v obtížných podmínkách, trpí cukrovkou, výrazně zhubl a opakovaně omdlévá kvůli špatné výživě, zanedbávání lékařské péče a špatným podmínkám.
Příbuzní skupině sdělili, že od začátku izraelské války v Gaze mu byly opakovaně odepřeny pravidelné návštěvy rodiny a že komunikace s vězni je nyní velmi omezená.
Jeho rodina uvedla, že prožila „roky utrpení“, a zmínila smrt jeho matky během jeho věznění. Vyzvala k většímu úsilí o propuštění vězňů s dlouhými tresty.
Netanjahu potvrzuje převzetí těl tří rukojmích z Gazy
Kancelář izraelského premiéra oznámila, že Izrael prostřednictvím Červeného kříže převzal tři těla zemřelých izraelských rukojmích.
Kancelář uvedla, že rukojmí budou uctěni při vojenské ceremonii a že jejich příbuzní byli informováni.
Podle podmínek příměří musí Izrael nyní vrátit těla 45 mrtvých palestinských vězňů, 15 za každého vráceného izraelského zajatce.
Izrael povolil vjezd buldozerů do Gazy, aby vyzvedly těla rukojmích, nikoli Palestinců
Izrael již podruhé povolil vjezd těžké techniky do Gazy, aby pomohla najít těla izraelských zajatců.
Buldozery a těžká technika z Egypta byly nasazeny v čtvrti Shujayea, kde je využívá Červený kříž a ozbrojené křídlo Hamásu, které pátrání provádí.
V Gaze zůstává jedenáct těl izraelských zajatců. Podle dohody o příměří je Hamás povinen je předat výměnou za palestinské vězně a těla.
Diskuse