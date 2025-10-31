Ulehčeme zimu lidem bez domova
31. 10. 2025
čas čtení 4 minuty
Milí dárci a podporovatelé Armády spásy,
zima je pro lidi bez domova nejkrutějším obdobím roku. Mrazivé noci často rozhodují o tom, zda člověk přežije do dalšího dne. Každý rok se proto snažíme být nablízku – s teplým oblečením, horkou polévkou, čajem, spacáky nebo nouzovým přístřeším.
Když teploty klesnou hluboko pod nulu, i malá pomoc může znamenat obrovský rozdíl – mezi promrzlou nocí a teplým místem, kde se dá vydechnout.
V našich denních centrech, noclehárnách a azylových domech nabízíme bezpečí, teplo a lidskou blízkost těm, ktěří by jinak zůstali venku sami.
Zkuste si představit, jaké by bylo spát v zimě u otevřeného okna – i pod peřinou by to bylo těžko snesitelné. Pro mnoho lidí je to ale realita, a proto začínáme s naší tradiční kampaní Ulehčeme zimu lidem bez domova.
Vyberte si, čím chcete přispět a pomoci – spacákem, teplými botami, spodním prádlem nebo stanem.
Každá koruna se promění v konkrétní pomoc tam, kde je právě nejvíc potřeba.
Každá koruna se promění v konkrétní pomoc tam, kde je právě nejvíc potřeba.
Děkujeme, že pomáháte.
(foto je pouze ilustrační)
Pomoc na poslední chvíli
Pavel nikdy nečekal, že skončí na ulici. Ještě před rokem měl práci i malý byt. Ale když přišel o zaměstnání a dluhy začaly růst, situace se rychle vymkla kontrole. Nejprve si říkal, že to zvládne, že je to jen přechodné. Jenže krátkodobé brigády nestačily, nájem nezaplatil a nakonec zůstal úplně bez domova.
Několik týdnů přežíval venku. Přespával v parcích, u nádraží, v opuštěných domech. Hlad se stal každodenním společníkem, stejně jako žízeň a neustálá zima, která se mu zarývala až do kostí. Každý den byl bojem o přežití a Pavel začal ztrácet sílu i vůli pokračovat.
Jednoho lednového odpoledne dorazil do Nízkoprahového denního centra J. Korbela v Brně. Sotva stál na nohou, oblečení měl promočené a jeho pohled byl prázdný, jako by se už smířil s tím, že to dál nepůjde.
Pracovníci centra reagovali okamžitě. Posadili ho do tepla, dali mu hrnek horkého čaje a misku polévky. Každá lžíce jako by ho trochu vracela zpátky do života. Dostal možnost vysušit si věci, osprchovat se a chvíli v klidu odpočívat. Po dlouhé době zažil pocit, že je na bezpečném místě, kde se nemusí bát ani zimy, ani posměchu.
„Pro člověka, který dlouho žil venku, je i obyčejný hrnek teplého čaje nebo možnost osprchovat se obrovskou vzpruhou. Vrací mu to důstojnost,“ říká Bohuslav Karl, vedoucí přímé práce Armády spásy v Brně.
Největší pomoc ale přišla v rozhovoru. Sociální pracovníci si k němu sedli, vyslechli ho a společně hledali řešení. Nabídli mu podporu s noclehem, vysvětlili, jak může zažádat o dávky, a ukázali, že má šanci znovu získat kontrolu nad svým životem. Dali mu něco, co už skoro ztratil - naději.
„Naším cílem není jen poskytnout základní pomoc, ale ukázat lidem, že mají cestu zpátky. Že na to nejsou sami,“ doplňuje Bohuslav Karl.
Když Pavel odcházel, otočil se ke dveřím a řekl potichu: „Myslel jsem, že už je konec. Dneska jste mi dokázali, že ještě není.“
Takové příběhy ukazují, jak zásadní roli má Nízkoprahové denní centrum J. Korbela v Brně. Nejde jen o jídlo, teplo a hygienu. Jde o okamžik, kdy se člověk na hraně zoufalství setká s pomocí, která přijde právě včas. O prostor, kde se lidé z ulice mohou nadechnout, získat sílu a znovu uvěřit, že má smysl bojovat.
Děkujeme za teplo a šanci na důstojnější život.
Za Armádu spásy
Kateřina
Armáda spásy
Petržílkova 2565/23
158 00 Praha 5
158 00 Praha 5
435
Diskuse