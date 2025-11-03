Nová čínská brána do Jižní Ameriky: Přístav Chancay
3. 11. 2025
Čína se stala ekonomickým a strategickým konkurentem Spojených států v Jižní Americe.
V rámci iniciativy Pásu a cesty Čína nalila 1,3 miliardy dolarů do nového peruánského přístavu Chancay, hlubokomořského zařízení, které je plně funkční od listopadu 2024. Přístav prohloubí obchodní vztahy mezi Jižní Amerikou a Čínou, největším obchodním partnerem regionu, a přeorientuje tichomořské námořní sítě pryč od přístavní infrastruktury USA.
To dále povýší Čínu nejen na pozici největšího obchodního partnera v regionu, ale také na pozici mocného aktéra s pákovým efektem na místní infrastrukturu a obchod v době, kdy USA ustoupily od institucí volného obchodu a stále více se izolují od regionu.
Severně od Limy se nachází přístav Chancay, který je prvním jihoamerickým přístavem na západním pobřeží kontinentu schopným přijímat ultra velká kontejnerová plavidla (UCLV). S většinovým vlastnictvím (60 %) v držení čínského státního konglomerátu COSCO Shipping otevřel přístav nový hlavní transpacifický lodní kanál mezi Čínou a Jižní Amerikou, který obchází tradiční hlubokomořské přístavy v USA a Mexiku.
Před výstavbou přístavu Chancay nemohl žádný hlubinný přístav podél západního pobřeží Jižní Ameriky odbavovat UCLV, které přepravují 18 000 až 24 000 přepravních kontejnerů a vyžadují přístav o hloubce alespoň 16-17 metrů.
Dříve musely tyto obrovské nákladní lodě cestovat na sever do mexického přístavu Lázaro Cárdenas nebo do amerických přístavů Los Angeles, Long Beach a Oakland. To vytvořilo logistickou závislost na těchto přístavech, protože sloužily jako kritické překládkové spojení pro zpracování nákladu UCLV pro jihoamerický obchod. Odtud by se zboží přeložilo na menší lodě, které by cestovaly do menších jihoamerických přístavů.
Chancay účinně eliminuje tuto nákladnou a neefektivní objížďku. Když čínské zboží prochází americkými překladišti, USA si zachovávají určitou míru logistické kontroly a viditelnosti nad tokem zboží. Chancay tento systém zcela obchází, čímž snižuje přehled USA o čínském obchodu s Jižní Amerikou. Přechod již začal. V dubnu Čína oznámila svou první velkou námořní trasu z jižního přístavu Kuang-čou přímo do Chancay, která se nyní bude vyhýbat severoamerickým přístavům.
Očekávalo se, že Chancay zpracuje 1-1,5 milionu přepravních kontejnerů jen v prvním roce, přičemž plná kapacita v příštích několika letech se odhaduje na 3,5 milionu.
I když je to podstatně méně než 9 milionů a 10 milionů kontejnerů odbavených Long Beach a Los Angeles, může to výrazně odklonit obchod pryč z amerických přístavů. To také předznamenává rostoucí pravděpodobnost časté dopravy z jiných čínských přístavů, jako je Šanghaj, největší na světě, do Chancay a pryč ze Severní Ameriky.
Jak jsou USA odsouvány na vedlejší kolej na tichomořských obchodních trasách, jihoamerické země se stávají závislejšími na Číně prostřednictvím prohlubování obchodních vazeb a integrace infrastruktury.
Nový koridor zkrátí pětatřicetidenní cestu mezi Čínou a Peru o deset dní, což by mělo snížit náklady až o 20 %.
Využitím místních technologií, jako jsou plně autonomní jeřáby, které mohou zvýšit produktivitu přístavu až o 50 % ve srovnání s jinými hlubinnými přístavy, Čína inovuje způsoby, jak snížit náklady a dodací lhůty.
Jen v loňském roce vzrostl obchod mezi Peru a Čínou o 15 %, přičemž sousední země vykazovaly podobnou vzestupnou trajektorii.
Jinde v Latinské Americe se Čína snaží vydělat na ekvádorském vývozu čerstvého ovoce a mořských plodů.
Navzdory postavení Číny jako hlavního obchodního partnera Ekvádoru byla v loňském roce do země odeslána pouze 3-4 % z 346 milionů krabic banánů – což je její hlavní vývozní artikl. Důvodem byly dlouhé doby přepravy a vysoké náklady na chlazení, díky nimž byla distribuce zboží podléhajícího rychlé zkáze minimálně zisková.
Očekává se, že díky nové trase se vývoz banánů do Číny ztrojnásobí, protože snížené náklady umožní Ekvádoru konkurovat vietnamským banánům, které byly dříve až jednačtyřicetkrát levnější.
Tento rostoucí vztah pomůže Ecuadu, již nyní přednímu čínskému dodavateli krevet, zvýšit dodávku mořských plodů nad hodnotu 3 miliard dolarů, které nyní ročně posílá. Ekvádor získává od Chancay příležitost prodloužit trvanlivost a minimalizovat náklady na svůj asijský export.
Další země, jako je Bolívie, se také snaží přesměrovat svůj vývoz přes Chancay. Několik dní po otevření Chancay podepsala Bolívie dohodu o těžbě v hodnotě několika miliard dolarů s cílem zvýšit produkci lithia. Vývoz nerostných surovin, který dříve putoval nákladnými cestami po souši do přístavů v Chile, aby byly přepravovány přes USA, bude mít nyní schopnost filtrovat se směrem k přístavu Chancay a přímo do Číny.
Přístav Chancay posiluje vliv Číny na USA v globálním dodavatelském řetězci nerostných surovin a umožňuje efektivnější a přímější dodávky těchto kritických zdrojů na domácí trh.
Přístav situoval Peru jako ústřední bod čínského obchodu s Jižní Amerikou. Stejně jako USA nebo Mexiko byly zprostředkovatelem obchodu mezi Čínou a Jižní Amerikou, Peru nyní vyroste do této role a bude sloužit jako překladiště pro své sousedy. Region bude stále více závislý na Peru.
Zrychlení čínského vlivu bylo částečně podpořeno rozhodnutím Trumpovy administrativy zavést cla, která posunula region blíže k Číně. V současné době, kdy téměř polovina jihoamerických zemí dostává zvláštní celní sazby mezi 15 a 50 % a druhá polovina funguje na základní úrovni 10 %, se očekává, že obchod s USA bude klesat, zejména v oblastech, jako je hovězí maso a káva.
Na druhou stranu Čína zavedla dohody o volném obchodu se svými hlavními obchodními partnery v regionu, včetně Chile, Ekvádoru a Peru, od kterých se očekává, že se budou stále více obracet na Čínu jako na zprostředkovatele volného obchodu. Čím větší bude čínský vliv na tyto země, tím více je může odvést od amerických iniciativ.
Americká reakce na tyto prohlubující se vazby se ukázala jako nedostatečná, neboť USA jednoduše nenabídly žádnou úroveň investic do tvrdé infrastruktury, která by se blížila té čínské.
Navzdory tomu, že byly USA osloveny s žádostí o investice do jiných peruánských přístavů, jako je jižní přístav Corio, nebyly ochotny poskytnout finanční záruky předem. Zatímco USA prostřednictvím ministerstva zahraničí rozdávají jihoamerickým zemím opakovaná varování a naléhají na "důležitost adekvátního dohledu, bezpečnosti, regulace a spravedlivé soutěže pro všechny klíčové infrastrukturní projekty", nabízejí jihoamerickým vládám jen málo finančních alternativ.
Růst čínských ekonomických investic prohloubil spojení Jižní Ameriky s Čínou, zatímco USA mohou nabídnout jen varovnou rétoriku.
Přístav Chancay je produktem rostoucího čínského vlivu v Jižní Americe. Přístav podnítí větší čínský vliv na obchod a infrastrukturu – což dále odsune na vedlejší kolej USA, které neochvějně pokračují na cestě sílícího izolacionismu.
USA se musí znovu ekonomicky angažovat v regionu, protože samotná rétorika nebude stačit k tomu, aby čelila Číně. To zahrnuje posílení obchodních vztahů, vyčlenění amerických investic do účinné a viditelné infrastruktury a nabídku životaschopných technologických a finančních alternativ k čínským zdrojům.
Zdroj v angličtině: ZDE
