Izrael hrozí zintenzivněním útoků proti Hizballáhu v Libanonu
3. 11. 2025
Den po smrtícím izraelském leteckém útoku obviňuje izraelský ministr obrany Bejrút z oddalování snah o odzbrojení militantní skupiny
Izrael pohrozil zintenzivněním útoků proti Hizballáhu v jižním Libanonu, den poté, co libanonské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že při izraelském leteckém útoku zahynuly čtyři osoby.
Navzdory příměří z listopadu 2024 udržuje Izrael vojáky v pěti oblastech jižního Libanonu a pokračuje v pravidelných útocích.
Izraelský ministr obrany Israel Katz obvinil libanonskou vládu z oddalování snah o rozpuštění Hizballáhu.
„Hizballáh si zahrává s ohněm a libanonský prezident váhá,“ uvedl Katz v prohlášení. „Závazek libanonské vlády odzbrojit Hizballáh a odstranit jej z jižního Libanonu musí být splněn. Maximální vymáhání bude pokračovat a dokonce se zintenzivní – nedovolíme žádnou hrozbu pro obyvatele severu.“
Katzovy výhrůžky přišly poté, co izraelské obranné síly potvrdily, že v noci provedly letecký útok v jižním Libanonu, při kterém podle nich zahynuli čtyři členové elitní jednotky Radwan Force této militantní skupiny.
Podle armády byl útok ve městě Kfar Reman zaměřen na logistického šéfa jednotky, který sice nebyl jmenován, ale údajně se podílel na převozu zbraní a „pokusech o obnovení teroristické infrastruktury“ v jižním Libanonu.
IDF uvedla, že další tři zabití muži byli také členy jednotky Radwan Force a že jejich činnosti porušovaly příměří.
Libanonská média identifikovala tyto čtyři muže jako Jawada Jabera, Hadiho Hamida, Abdalláha Kahila a Muhammada Kahila.
Íránem podporovaná organizace Hizballáh byla po více než roce nepřátelských akcí s Izraelem značně oslabena, ale zůstává ozbrojená a finančně odolná. V září 2024 Izrael během války zabil dlouholetého vůdce skupiny Hassana Nasralláha spolu s mnoha dalšími vysokými představiteli.
Podle podmínek příměří zprostředkovaného USA v listopadu Libanon souhlasil, že pouze státní bezpečnostní síly budou mít povoleno nosit zbraně – což v praxi znamenalo úplné odzbrojení Hizballáhu.
Od té doby je Bejrút pod rostoucím tlakem ze strany USA, Saúdské Arábie a domácích rivalů Hizballáhu, aby tento slib dodržel. Podle zdrojů libanonské armády citovaných agenturou Reuters bezpečnostní síly odpálily tolik skrýší zbraní Hizballáhu, že jim došly výbušniny. I tak však armáda musela udržovat křehkou rovnováhu a snažit se dodržet listopadovou dohodu, aniž by znovu vyvolala napětí v zemi.
Hizballáh, kdysi dominantní politická a vojenská síla v Libanonu, byl vážně oslaben loňskou válkou s Izraelem, při které zahynuly tisíce jeho bojovníků a Nasralláh. Konflikt si také vyžádal více než 1 100 mrtvých žen a dětí a zničil velké části jižního a východního Libanonu.
Hizballáh se od té doby veřejně zavázal k dodržování příměří, zdržuje se útoků na Izrael a nebrání zabavování skrýší bezpilotních zbraní na jihu. Skupina však trvá na tom, že klauzule o odzbrojení se vztahuje pouze na jižní Libanon, a naznačila, že pokud Izrael podnikne širší kroky proti ní, je možné obnovení konfliktu.
Ve čtvrtek izraelské pozemní jednotky provedly další smrtící útok na jižní Libanon, což vedlo libanonského prezidenta Josepha Aouna k tomu, aby nařídil armádě čelit takovým vpádům.
Diskuse