Ukrajina obdržela z Německa systémy protivzdušné obrany Patriot
3. 11. 2025
Prezident řekl, že letecké údery jsou "Putinovou hlavní sázkou v této válce", protože "právě terorem chce kompenzovat neschopnost dosáhnout svých šílených cílů na zemi". Zelenskyj zdůraznil, že každý nový prvek posílení protivzdušné obrany přibližuje konec konfliktu a snižuje schopnost Ruska pokračovat ve vzdušných útocích. "Čím menší úspěch bude mít Rusko, tím silnější bude jeho motivace ukončit válku," dodal.
Podle Volodymyra Zelenského také Ukrajina a partneři pokračují v práci na vytvoření integrovaného systému protivzdušné obrany schopného zajistit bezpečnost nejen ukrajinského území, ale i spojenců. Prezident poznamenal, že bezpečnost je "nedělitelná" a ukrajinská protivzdušná obrana musí být připravena chránit "nás všechny". Uvedl, že jednání o dalším posílení ochrany vzdušného prostoru probíhají jak na vládní úrovni, tak s výrobci zbraní, a vyjádřil přesvědčení, že bude dosaženo nových výsledků.
Den předtím německý projekt Pomoc Ukrajině na sociální síti X uvedl, že Ukrajina by měla "v nadcházejících dnech" obdržet od evropských spojenců dvě odpalovací zařízení Patriot. Bylo upřesněno, že se jedná o dodávku oznámenou na začátku srpna a že zařízení je poskytováno ze skladů Bundeswehru za finanční podpory Dánska, Litvy a Norska.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
