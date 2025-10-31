Kongres se vyslovil proti odsunu amerických jednotek z východní Evropy

Rumunsko oznámilo redukci amerického vojenského kontingentu v Evropě
31. 10. 2025Spojené státy americké sníží svůj vojenský kontingent v Evropě. Informovala o tom 29. října tisková služba rumunského ministerstva obrany.
Zákonodárci zdůraznili, že rozhodnutí Pentagonu vypadá nekonzistentně a je v přímém rozporu se strategií amerického prezidenta Donalda Trumpa.
"Dne 19. března jsme prohlásili, že nepřijmeme žádné významné změny v naší bojové struktuře, pokud budou připraveny bez důkladného meziagenturního procesu, koordinace s veliteli bojových formací a Sborem náčelníků štábů, jakož i bez konzultace s Kongresem. Bohužel se zdá, že přesně to se nyní děje. Před dvěma týdny prezident Trump řekl, že Spojené státy nestáhnou své jednotky z Evropy, ale mohly by je "trochu přesunout". Prezident má pravdu: rozmístění amerických sil v Evropě je třeba aktualizovat – NATO koneckonců přebírá větší podíl obranných závazků a mění se povaha války. Taková aktualizace však musí být široce koordinována – jak v rámci americké vlády, tak s Aliancí," uvádí se v prohlášení.
Podle kongresmanů je Rumunsko "spolehlivým spojencem", který masivně investuje do rozmístění amerických jednotek a modernizace infrastruktury, vydává více než 2 % HDP na obranu a plánuje toto číslo zvýšit na 5 %. Připomněli, že země na svém území hostí také americká zařízení protiraketové obrany Aegis Ashore, která chrání nejen Rumunsko, ale i všechny spojence NATO.
"Díky vedení prezidenta Trumpa naši evropští spojenci souhlasili s tím, že ponesou historicky velký díl břemene kolektivní obrany. Znovuvyzbrojení Evropy však vyžaduje čas. Předčasné stažení amerických jednotek z východního křídla NATO – zejména několik týdnů poté, co ruské bezpilotní letouny narušily rumunský vzdušný prostor – oslabuje odstrašení a riskuje vyprovokování další ruské agrese," tvrdí senátoři.
Podle nich toto rozhodnutí také vysílá falešný signál Moskvě v době, kdy Trump tlačí na to, aby donutil Vladimira Putina, aby zasedl k jednacímu stolu a dosáhl trvalého míru na Ukrajině.
Zákonodárci také vyjádřili obavy, že Kongres nebyl o tomto rozhodnutí informován, a to navzdory podpoře obou stran pro silnou americkou přítomnost v Evropě, která je zachycena ve verzích obranného rozpočtu na rok 2026.
Rogers a Wicker požadují, aby Pentagon objasnil, jak plánuje kompenzovat možné oslabení obranných schopností NATO, a také potvrdil, že dvě obrněné brigády v Polsku zůstanou na místě a rotační přítomnost Spojených států v Polsku, baltských státech a Rumunsku bude zachována.
