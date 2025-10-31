Setkání Si-Trump: Amerika zjistila, že i američtí tyrani mohou být terčem šikany
Výsledek se jeví spíše jako příměří než trvalý mír, ale obrysy širších diplomatických vztahů jsou patrné
Když Donald Trump v dubnu zahájil obchodní válku proti Číně a pohrozil cly ve výši až 145 %, čínská vláda prohlásila, že se nikdy nepodvolí vydírání, a slíbila, že bude „bojovat až do konce“.
Otázkou nyní je, zda konsensus, kterého Trump a Si Ťin-pching dosáhli ve čtvrtek v jihokorejském Pusanu, znamená, že boj skutečně skončil, a pokud ano, za jakých podmínek.
Trump setkání ohodnotil jako 12 z 10.
Obě strany stáhly některé ze svých nejtěžších zbraní, ale zdá se, že se jedná spíše o příměří než o trvalý mír, který by stanovil stabilní hranice pro vztahy Číny s USA. Nicméně je vidět obrys širších dlouhodobých diplomatických vztahů, přičemž oba lídři oznámili vzájemné návštěvy v průběhu jednoho roku. To se velmi liší od toho, v co doufali čínští jestřábi v Kongresu, když Trump nastoupil do úřadu, a vyvolá to poplach na obou stranách politického spektra.
Jednou z obtíží bylo, že Trumpovy strategické cíle při zahájení obchodní války nebyly jasně formulovány – rovnováha mezi ochranou tradičního amerického výrobního průmyslu, ochranou moderních technologických odvětví kritických pro národní bezpečnost USA, potrestáním čínských obchodních praktik nebo obecněji potlačením Číny jako konkurenční hrozby byla nejasná. Postupně se v myslích některých členů americké administrativy bitva proměnila z obchodní války v geopolitickou zkoušku síly mezi dvěma světovými supervelmocemi, zkoušku, jejíž výsledek očekával celý svět.
Výsledkem bylo šest turbulentních měsíců, během nichž docházelo k výkyvům cel, omezením vývozu, výhrůžkám, protivýhrůžkám, odkladům a vyšetřování monopolů, proložených pěti koly obchodních jednání v Madridu, Londýně, Ženevě, Stockholmu a Kuala Lumpuru, která vyvrcholila dvouhodinovým přímým jednáním mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem, prvním setkáním těchto dvou mužů od roku 2019.
Po většinu krize činila průměrná výše amerických cel na čínské zboží 55 %. To bylo výrazně pod úrovní účinného úplného embarga ve výši 145 %, kterým Trump kdysi hrozil, ale stále dost vysoké na to, aby představovalo závažnou zkoušku odolnosti čínské ekonomiky, kterou však tato ekonomika úspěšně zvládla.
To, co vzešlo ze čtvrtečního setkání, bude vyžadovat čas na zpracování. Ve skutečnosti se jedná pouze o rámcovou dohodu a, jak zjišťuje Kanada, takové dohody se mohou v okamžiku rozpadnout. Navíc při zkoumání obchodních dohod se obvykle říká, že ďábel se skrývá v detailech, ale u Trumpovy obchodní dohody se ďábel často skrývá v nedostatku detailů.
Většina z nich znamená návrat ke status quo. Čína souhlasila, že odloží nejméně o rok potenciálně paralyzující nová omezení vývozu vzácných zemin. Čína bude opět nakupovat americkou sóju. Peking souhlasil, že bude více kontrolovat vývoz prekurzorů používaných k výrobě fentanylu, syntetického opioidu, který vyvolal krizi úmrtí v důsledku předávkování v Severní Americe, což je údajná příčina 20% cel. Na oplátku Trump souhlasil, že tuto 20% daň sníží na polovinu, čímž se průměrná výše amerických cel sníží na 45 %, což je stále více než v Indii. Pozastavil také rozšířená omezení vývozních kontrol.
Trump se v letadle na cestě domů z Jižní Koreje vyhýbal otázkám ohledně role USA při uvolnění licenčních žádostí pro dodávky čipů umělé inteligence společnosti Nvidia do Číny a uvedl, že téma nového nejvýkonnějšího čipu Blackwell nebylo projednáno a že se jedná o záležitost mezi Čínou a společností Nvidia. Jestřábi národní bezpečnosti ve Washingtonu budou situaci sledovat.
Podmínky pro odprodej TikTok America čínskou firmou ByteDance budou oznámeny samostatně, včetně velikosti pokračujícího podílu ByteDance a kontroly nad algoritmem.
Podle Trumpa byly také neopodstatněné obavy, že se chystá opustit Tchaj-wan. Toto téma se podle něj neobjevilo, což je nepravděpodobné.
Ještě důležitější je, že za posledních šest měsíců se obě strany naučily poznat vzájemné páky a slabiny, včetně toho, které obchodní zbraně fungují nejlépe. Pro USA bude znepokojující, do jaké míry byla Čína schopna přesměrovat export do USA na jiné, hlavně asijské trhy, jakmile USA uvalily cla. Ti, kdo předpovídali, že Čína upadne do krize, byli zklamáni růstem akciového trhu o 34 % v dolarech, což je dvojnásobek růstu indexu S&P 500. Čínský obchodní přebytek bude pravděpodobně větší než loni. Mezitím se inflace v USA, poháněná cly, vyšplhala na politicky nebezpečných 3 %.
Účinná byla také čínská omezení nákupu americké sóji, trhu v hodnotě 12 miliard dolarů. To vedlo k politicky kritické situaci pro zemědělské zájmy středozápadu USA, protože mezeru na trhu zaplnilo Brazílie.
Především po změně pravidel amerického ministerstva obchodu v září, která podle některých odhadů přidala 10 000 čínských firem na seznam sankcionovaných společností ve Washingtonu, Peking masivně reagoval rozšířením rozsahu svých vývozních kontrol na vzácné zeminy, prvky nezbytné pro high-tech výrobu, včetně automobilů, baterií a vojenského vybavení.
Pokud by byla tato opatření plně realizována, dala by Číně možnost omezit celosvětovou výrobu všech druhů produktů, které závisí pouze na malém množství vzácných zemin pocházejících z Číny. Rozsáhlá kontrola, oznámená 9. října a která měla vstoupit v platnost v listopadu po celém světě, podtrhla neschopnost USA zbavit se závislosti svého dodavatelského řetězce na téměř monopolním postavení Číny v rafinování těchto produktů ze vzácných zemin.
V směšně pokrytecké snaze sjednotit svět proti tomuto „šikanování“ ze strany Číny si americký obchodní zástupce Jamieson Greer 15. října postěžoval: „Oznámení Číny není nic jiného než globální uchvácení moci v dodavatelském řetězci.“ Amerika zjistila, že šikanující mohou být šikanováni zpět, což mohla předvídat.
Podle jedné verze přesvědčil ministr financí Scott Bessent, který zkoumal blížící se propast, Trumpa, že cena konfrontace je příliš vysoká, což vedlo k vzájemnému stažení obou stran v tomto týdnu.
Příměří je pouze na jeden rok, ale to může být pro Čínu výhodou. Si tím získá čas, aby Čínu posunul dále vpřed v technologiích budoucnosti, včetně zelených technologií a výroby, oblasti, kterou nyní dominuje a která je ústředním bodem nového pětiletého hospodářského plánu.
