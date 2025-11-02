Co bude premiér Babiš říkat lidem
2. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Je to samozřejmě lež, protože Babiš může snížit daně nízkopříjmovým a zvýšit daně bohatým přesně podle nedávno zveřejněného návodu expertů: nízkopříjmovým by dal 40 miliard ročně a do rozpočtu by získal 70 miliard ročně. Velkou část svých slibů by zřejmě mohl splnit. Ale zvyšování daní, nota bene pro bohaté, je něco, co zcela odmítá. Navíc frustrovaný národ plný nenávisti k Fialově vládě se mu hodí.
Budeme se tedy stále dokola točit kolem dědictví Fialovy vlády a co je pravda a co je lež. Bohužel Babiš bude moci využít mnohá nepopíratelná fakta, i když systematické ždímání chudých ve prospěch bohatých, pokud jde o daně, téměř jistě nebude kritizovat. Šéfka Finanční správy se svým voláním, že takhle dál – rozuměj: aby všechny daně byly nastaveny ve prospěch bohatých – už to nejde, bude oslyšena. Spíše to bude ještě horší. Daně firmám se mají snižovat a snížení odvodů OSVČ má jít ve prospěch vysokopříjmových.
Možná se za dva tři roky Babiš začne setkávat s námitkou, že už je to dávno, co vládl Fiala, že už se nemá ohánět Fialovou vládu, ale myslím, že s tím nepřestane ani pak. Teď se mu to ale přímo vnucuje, jak skloubit tvrdě pravicovou politiku s levicovým nátěrem a jak pěstovat ve společnost frustraci a nenávist a plnit Orbánův a Trumpův program. Bojím se, že demokraté sami si budou muset nejprve ujasnit, jak to s Fialovou vládou vlastně bylo, pokud budou chtít Babišovi čelit. To je hlavní důvod jejich současné paralýzy a rozpadu jejich jednoty. Veřejnost například dodnes neví, jak to bylo s digitalizací stavebního řízení nebo kdo může za tak děsivé nastavení daní.
