Evropská unie vypracuje plán pro rychlý přesun těžké techniky v případě války s Ruskem
31. 10. 2025
Smyslem plánu je podle vysokých evropských představitelů zkrátit dobu potřebnou k tomu, aby armádní jednotky prošly územím EU. Podnětem k takovým snahám byly obavy, že Rusko přesune vojenské operace mimo Ukrajinu.
Jednou z myšlenek je poskytnout národním vládám přístup ke společným zdrojům "vojenské mobility" EU, podobně jako je tomu při sdílení hasičského vybavení během sezóny lesních požárů na kontinentu. Podle partnerů bude zemím EU nabídnuto poskytnutí lodí, letadel, trajektů, železničních vozů a nákladních automobilů do "fondu solidarity", aby ostatní členské státy mohly v případě potřeby rychle přesouvat vojenské síly a prostředky po celé EU. EK vyvíjí tento plán ve spolupráci s vládami členských zemí a s NATO, diskuse jsou stále v rané fázi, uvedli úředníci.
Nyní si evropské armády často pronajímají letadla a vlaky od soukromých provozovatelů, místo aby je přímo vlastnily. Podle jednoho z úředníků by EK mohla v první řadě požadovat po zemích EU, aby registrovaly svá vozidla, která mohou pomoci s mobilizací armády. EK také zkoumá, zda by EU mohla mít vlastní flotilu nákladních automobilů a železničních vozů, uvedly další dva zdroje. Podle nich to není snadný úkol, vzhledem k omezenému rozpočtu EU.
Plán, který se připravuje, je součástí souboru opatření, která Brusel vyvíjí k zajištění rychlého pohybu armád po kontinentu. Mezi další opatření patří omezení celní dokumentace, sjednocení rozchodu železnic a zesílení mostů tak, aby vydržely průjezd mnohatunových konvojů.
Ve zprávě zveřejněné v říjnu Komise oznámila, že do konce roku 2027 hodlá v koordinaci s NATO vytvořit celoevropský prostor vojenské mobility s dohodnutými pravidly a postupy a síť pozemních koridorů, letišť, námořních přístavů a podpůrných prvků zajišťující nerušenou přepravu vojáků a vojenského vybavení po celé Evropské unii.
Zdroj v angličtině: ZDE
