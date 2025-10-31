Okamura v čele Sněmovny je jako instalace v Národní galerii: nikdo si není jist, zda jde o vtip, nebo o manifest
31. 10. 2025 / Fabiano Golgo
Je to příznačné, že Tomio Okamura se do čela Poslanecké sněmovny nedostane revolucí, ale podpisem. Jednoduchým úkonem ruky. Poslanci ANO, SPD a Motoristů připojili své jméno pod dodatek koaliční smlouvy, v níž se zavazují zvolit ho předsedou. Žádné velké drama, žádné principy – jen tichá administrativa. Demokracie se, jak se zdá, stala formulářem, kde se místo vůle podepisuje závazek. Existuje něco více českého než revoluce na podpis?
Je to experiment, který ukáže, jak daleko se dá posunout hranice mezi institucí a spektáklem. On sám jistě začne mluvit o „obrodě demokracie“, o „návratu moci lidu“ a o „přímém hlasu občanů“. Ale v reálu půjde o cosi zcela opačného: centralizaci pozornosti, proměnu parlamentu v jeviště, kde hlavním smyslem není rozhodovat, ale být viděn.
Představme si, co nás čeká. Každé jednání se promění v estrádu, v níž se národ dozví, že pravdu má jen jeden muž s mikrofonem. Možná vznikne nový formát — Předseda mluví k národu — kde Okamura vysvětlí, že opozice je „překážkou lidové vůle“ a že Evropská unie je jen luxusní vězení pro Čechy s pasem. Můžeme se těšit na ceremoniály „národních týdnů“, na projevy, kde se střídá čeština s japonským příměrem a patosem internetových memů. A když se ho někdo zeptá na ústavní tradice, odpoví pravděpodobně tím, že „tradiční je jen poctivý Čech“.
Problém není ani tak v Okamurovi samotném. Ten je jen symptomem většího kulturního úpadku, v němž se fakta zaměňují za emoce a státnická odpovědnost za výkřik. To, že se stal přijatelným partnerem hnutí ANO, svědčí o hlubší nemoci českého středu: o ochotě splynout s jakoukoli silou, která zaručí přežití u moci. Když se politická kultura unaví, začne ztrácet imunitu – a do institucí se dostanou ti, kteří se dřív museli spokojit s Facebookem.
Ano, můžeme se tvářit, že jde jen o funkci. Předseda Sněmovny přece není prezident, řeknou realisti. Jenže symbolika je mocnější než pravomoci. Předseda parlamentu je tváří demokracie, její dikcí, jejím tónem. A od příštího týdne bude tento tón připomínat spíš megafon než violoncello.
Česká republika právě vstoupila do nové éry — do éry ironické normalizace, kde se extrém stává rutinou. Až se příště někdo zeptá, jak se to mohlo stát, odpověď bude jednoduchá: pomalu, beze slov, podpisem pod smlouvu.
A možná, až Okamura poprvé usedne za předsednický stůl, zazní jeho úvodní věta: „Vítejte v přímé demokracii.“ A někde v hloubi Sněmovny se ozve tichý smích historie.
